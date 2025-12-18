Η κυβέρνηση Τραμπ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αποταμίευση των παιδιών στις ΗΠΑ, με κορυφαίους επενδυτές να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για χρηματοδότηση, αποκαλύπτει το Reuters. Μετά την ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ για τα συγκεκριμένα παιδιά στο Κονέκτικατ, φαίνεται ότι το πρόγραμμα «One Big Beautiful Bill» (Ενα μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο) προσελκύει ενδιαφέρον από δισεκατομμυριούχους και μεγάλες εταιρείες επενδύσεων. Ο Ρέι Ντάλιο (φωτογραφία), ιδρυτής της Bridgewater Associates, ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει περίπου 75 εκατ. δολάρια για να υποστηρίξει τους λογαριασμούς 300.000 παιδιών στο Κονέκτικατ. Στόχος του είναι να ενθαρρύνει και άλλους φιλάνθρωπους να συμμετάσχουν σε ανάλογες πρωτοβουλίες σε άλλες Πολιτείες, προσφέροντας επιπλέον χρηματοδότηση στους λογαριασμούς Τραμπ. Παράλληλα, η BlackRock δήλωσε ότι θα διπλασιάσει τη συμβολή της κυβέρνησης των ΗΠΑ ύψους 1.000 δολαρίων για τους εργαζομένους της. Αλλες εταιρείες όπως οι Charter Communications, Block, Uber, Visa και Mastercard έχουν επίσης εκφράσει τη στήριξή τους, δείχνοντας την αυξανόμενη ελκυστικότητα του προγράμματος για τον ιδιωτικό τομέα. Ο επιχειρηματίας Μάικλ Ντελ και η σύζυγός του Σούζαν ανακοίνωσαν ότι θα προσφέρουν επιπλέον 250 δολάρια για 25 εκατ. αμερικανούς νέους, σε μια φιλανθρωπική δέσμευση ύψους 6,25 δισ. δολαρίων.

Εξαγορές χρηματιστηριακών

Την εξαγορά της χρηματιστηριακής Pantelakis Securities αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η CrediaBank, σύμφωνα με πληροφορίες. Εντονο ενδιαφέρον για την άλλη μεγάλη χρηματιστηριακή της χώρας φέρεται ότι έχει εκδηλώσει η Πειραιώς. Οι κινήσεις αυτές σχετίζονται και με την εξαγορά του ΧΑ από το Euronext, που πλέον θα συνδέει την ελληνική κεφαλαιαγορά άμεσα με αυτές άλλων χωρών.

Ισχυρότερα πιστωτικά ιδρύματα

Κατά μία θέση εντός της ευρωζώνης ανέβηκαν οι ελληνικές τράπεζες σε ό,τι αφορά τον δείκτη ισχυρών κεφαλαίων CET1, σύμφωνα με σχετική αναφορά της ΕΚΤ. Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον σχεδόν στον μέσο όρο του SSM (16,1%) στη σχετική κατάταξη και ψηλότερα από την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία. Σε ό,τι αφορά την απόδοση ιδίων κεφαλαίων, οι ελληνικές τράπεζες κατατάσσονται υψηλότερα από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, με τον σχετικό δείκτη στο 12,45% έναντι 9,88% στην ευρωζώνη.

ΕΛΣΤΑΤ: Επισκέψεις εκπαιδευτικές

Μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές συνεχίζει να υποδέχεται η ΕΛΣΤΑΤ στις εγκαταστάσεις της. Σκοπός των επισκέψεων είναι οι μαθητές και οι φοιτητές να γνωρίσουν τον κόσμο της στατιστικής επιστήμης με τρόπο κατανοητό και βιωματικό. Μέσα από τις παρουσιάσεις, τη συζήτηση και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια οι μαθητές εξοικειώνονται με τις διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, παραγωγής και διάδοσης των επίσημων στατιστικών στοιχείων, σύμφωνα με ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρησιμότητα των Επίσημων Στατιστικών (Official Statistics) για τη λήψη αποφάσεων από την πολιτική και την οικονομία μέχρι την καθημερινή ζωή. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να σκεφτούν κριτικά, να κατανοήσουν την αξία της τεκμηριωμένης πληροφορίας και να αναγνωρίσουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσουν η στατιστική και τα επίσημα στατιστικά στοιχεία στην κατανόηση του κόσμου γύρω τους.

Αθήνα – Βαγδάτη από την Aegean

Aπευθείας τακτικές πτήσεις από την Αθήνα προς τη Βαγδάτη ξεκινά η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean. Οι πτήσεις θα εκτελούνται από το αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος προς το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βαγδάτης κάθε Τρίτη και Σάββατο. Σημειώνεται ότι η Aegean είναι η πρώτη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία που αποκαθιστά την απευθείας αεροπορική σύνδεση με την πρωτεύουσα του Ιράκ έπειτα από 35 χρόνια διακοπής των δρομολογίων. Με τον τρόπο αυτόν η Aegean ενισχύει περαιτέρω το διεθνές δίκτυό της, ισχυροποιώντας παράλληλα τη στρατηγική της παρουσία στη Μέση Ανατολή.

SMEunited: Μέλος ΔΣ ο Κ. Μουσουρούλης

Ο επικεφαλής Διεθνών Σχέσεων της ΕΣΕΕ Κωστής Μουσουρούλης εξελέγη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της SMEunited για τη διετία 2026-2027, εκπροσωπώντας την ελληνική μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Η SMEunited είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση των μικρομεσαίων και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, εκπροσωπεί μέσω των μελών της εκατομμύρια επιχειρήσεις και δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενους σε ολόκληρη την Ευρώπη και αναγνωρίζεται ως επίσημος Ευρωπαίος Κοινωνικός Εταίρος. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο διαμόρφωσης θέσεων για σειρά κρίσιμων για τις ΜμΕ ευρωπαϊκών πολιτικών και ρυθμίσεων για την ενιαία αγορά, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις ΜμΕ.

Η AI στην υπηρεσία των πολιτών

Με βοηθό το ρομπότ Pepper το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕΠΚΑ) εκπαίδευσε καταναλωτές στις αγορές από απόσταση. Η εκπαίδευση έγινε στη διάρκεια του πρώτου σεμιναρίου του ΚΕΠΚΑ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος IDEA (Increasing Digital Environment Abilities) – Βελτίωση Ψηφιακών Ικανοτήτων και το ανθρωποειδές ρομπότ Pepper, αφού υποδέχθηκε 28 καταναλωτές, τους κάλεσε να παίξουν μαζί του και τους ενημέρωσε για τα δικαιώματά τους.