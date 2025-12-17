Ακουγα χθες τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στη συνέντευξή του σε ένα podcast, να μιλάει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με το γνωστό συγκαταβατικό ύφος. «Εγώ θα αναλάβω πλήρως τις ευθύνες μου για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτή τη μεταρρύθμιση νωρίτερα, παρότι το θέλαμε», είπε, εννοώντας ως «μεταρρύθμιση» το ξήλωμα και τη μεταφορά στην ΑΑΔΕ. «Κάθε φορά που προσπαθούσαμε βρισκόμασταν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μη γίνουν πληρωμές. Αυτό το οποίο ζούμε τώρα. Και μπορεί να κάναμε ένα βήμα πίσω, μπρος στον κίνδυνο να μην πληρωθούν καθόλου οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι». Δηλαδή – προσέξτε – ο Πρωθυπουργός μάς είπε ότι γνώριζαν τι συνέβαινε αλλά επέτρεψε να χρεωθεί η χώρα και οι έντιμοι αγρότες της εκατομμύρια πρόστιμα από την Κομισιόν κι ένα διεθνές ρεζιλίκι. Οπως γνώριζε, σύμφωνα με βουλευτές και πρώην μέλη της κυβέρνησής του όπως ο Χρήστος Μπουκώρος, ότι γινόταν έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με επισυνδέσεις υπόπτων, ενάμιση χρόνο πριν το μάθουμε εμείς κι ενώ ήταν παράνομο να το γνωρίζει οποιοσδήποτε.

Με την ίδια συγκατάβαση ανακοίνωσε μετά πως σκέφτεται να απευθύνει κάλεσμα για τη δημιουργία μιας επιτροπής από όλα τα κόμματα στη Βουλή που θα εργαστεί για την κατάρτιση ενός σχεδίου πλήρους αναδιάρθρωσης του πρωτογενούς τομέα. Κι αφού διατύπωσε αυτή τη συμπαθή ιδέα, θεώρησε λογικό και σωστό να προσθέσει την εξής εξυπνάδα: «Θα μου πεις τώρα, περιμένεις από τη Βουλή να κάνει κάτι τέτοιο; Ναι… Είναι το όργανο στο οποίο και τα κόμματα μπορούν να έρθουν να τοποθετηθούν με μια σχετική υπευθυνότητα».

Την ίδια ώρα που τον άκουγα να απαξιώνει τη Βουλή και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελληνικού λαού με τις παθητικοεπιθετικές κακιούλες επιπέδου πρωινάδικου και το συγκαταβατικό ύφος του μάνατζερ που διευθύνει χωριάτες, κοίταξα στην οθόνη μου το κανάλι της Βουλής. Χθες ήταν η τελευταία μέρα συζήτησης και ψήφισης του προϋπολογισμού. Το κορυφαίο νομοθέτημα κάθε χρονιάς. Ο Πρωθυπουργός δεν ήταν καν στην αίθουσα. Είναι πολύ busy από την επιτελική συγκεντρωτικότητα για να κάτσει να κουραστεί στη Βουλή ακούγοντας τους πάντες, έστω κι αν τους θεωρεί «σχετικά» υπεύθυνους. Οχι σαν αυτόν που ήξερε, λέει, πως χρειάζεται ξήλωμα ο ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά τον άφησε να αβγατίσει τα πρόστιμα για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.