Ο «Φραπές» και οι καταγγελίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο της εξεταστικής επιτροπής, με τον εισηγητή της ΝΔ, Μακάριο Λαζαρίδη, να ζητά πλήρη ενημέρωση από τηλεοπτικό σταθμό σχετικά με στοιχεία που δημοσίευσε. Συγκεκριμένα, κάλεσε το προεδρείο της επιτροπής να αποστείλει επιστολή στον σταθμό, ζητώντας πλήρη πληροφόρηση και διευκρίνιση για την προέλευση των δεδομένων, καθώς η επιτροπή βασίζεται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η εισηγήτρια του ΚΚΕ, Δ. Μανωλάκου, ζήτησε να κατατεθούν στην επιτροπή όλες οι απομαγνητοφωνήσεις των επισυνδέσεων, και όχι μόνο αποσπάσματα. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζ. Κωνσταντοπούλου, χαρακτήρισε το θέμα «φοβερό αποπροσανατολισμό και ξέπλυμα».

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλ. Αυλωνίτης ζήτησε τον έλεγχο της φωνής του μάρτυρα Γ. Ξυλούρη, σε αντιπαραβολή με τις ηχογραφημένες επισυνδέσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ.

Στην έναρξη της συνεδρίασης, όπου προγραμματίζεται η κατάθεση των κκ. Γ. Μυλωνάκη και Άκη Σκέρτσου, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μ. Αποστολάκη, επισήμανε ότι η μη αποστολή στοιχείων για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ της περιόδου 2022-2023 ενδέχεται να κρύβει σκοπιμότητα. Προειδοποίησε ότι αν δεν αποσταλούν άμεσα τα συμπληρωματικά στοιχεία από τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καββαδά, «ο μηχανισμός που οδήγησε στο σκάνδαλο εξακολουθεί να λειτουργεί ανενόχλητος».

Ο εισηγητής της Νέας Αριστεράς, Ν. Ηλιόπουλος, κατέθεσε αίτημα σχετικά με την εξάρθρωση οργάνωσης στο Ηράκλειο υπό τον Μ. Χιλετζάκη, που αφορά τρία ΑΦΜ από τα 5.430 δεσμευμένα από την κ. Τυχεροπούλου. Όπως τόνισε, «μετά τις αλλαγές στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΑΦΜ αυτά πληρώθηκαν κανονικά, δείχνοντας ότι το σκάνδαλο συνεχίζεται».

Τέλος, ο εισηγητής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Μπούμπας, αναφέρθηκε σε νέο «λάδι στη φωτιά» από την κυβέρνηση, καταγγέλλοντας ότι χθες ο ΕΛΓΑ κατάσχεσε ποσά από λογαριασμούς αγροτών, αφήνοντας μερικά ευρώ σε περίπου 40.000 ΑΦΜ που βρίσκονται σε έλεγχο, χωρίς να έχουν λάβει προκαταβολή.