Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή, οδηγήθηκαν, λίγο μετά τις 8:30, συλληφθέντες από την Κρήτη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πρόκειται για τη δεύτερη ομάδα κατηγορούμενων για την υπόθεση που απολογείται, καθώς χθες προηγήθηκε το πρώτο γκρουπ (επτά άτομα). Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν, μεταξύ άλλων, η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη.

Υπενθυμίζεται ότι χθες αφέθηκαν ελεύθεροι, με περιοριστικούς όρους, και οι επτά κατηγορούμενοι. Σε κάποιους εξ’ αυτών επιβλήθηκε ο όρος καταβολής εγγύησης.