Για να συμφωνήσουμε προκαταβολικά: Σαββατοκύριακο έπειτα από Champions League είναι μπελάς. Με αποδείξεις. Είναι η Μπάγερν να ισοφαρίζει στο Μόναχο την ουραγό Μάιντς στο 88΄, η Αρσεναλ να επικρατεί στο 90+4′ με αυτογκόλ της ουραγού Γουλβς μέσα στο Λονδίνο. Είναι η ήττα της πρωταθλήτριας Νάπολι στο Ούντινε και ένας σωρός από παραδείγματα έπειτα από την ίδια πράξη. Από την υποχρέωση να σκαρφαλώνεις στο κύμα του πιο απαιτητικού ρυθμού μεσοβδόμαδα και έπειτα να βρίσκεις τις αντοχές – σωματικά και πνευματικά – για να ανταπεξέλθεις στο επόμενο.

Στα δικά μας; Ο Ολυμπιακός την περασμένη Τρίτη έπαιξε το πιο «παγωμένο» ματς στην ιστορία της διοργάνωσης, όπως το επιβάλλει το -24 της Αστάνα την ώρα της αναμέτρησης με την Καϊράτ. Εκανε δώδεκα ώρες ταξίδι πηγαινέλα, είχε τουλάχιστον 2,5 ώρες καθυστέρηση στην επιστροφή. Χρειάστηκε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να δώσει ένα 48ωρο ξεκούρασης αλλά και πάλι όταν ήρθε η ώρα για την καταμέτρηση υπήρξαν απώλειες. Ο Ζουλιάν Μπιανκόν και ο Ροντινέι ούτε καν στην αποστολή για τη Θεσσαλονίκη κόντρα στον Αρη. Οι κομβικοί Τσικίνιο, Ορτέγκα, Εσε δίχως εικόνα για να παίξουν παραπάνω από μισή ώρα και ο «κάνω τη διαφορά» Ποντένσε όχι σε κατάσταση να δώσει κάτι παραπάνω από ένα 10λεπτο.

Αν μετράς

«Εξω» έξι στους έντεκα βασικούς. Επτά αν σκεφτεί κάποιος την απουσία και του Ρέτσου. Και τελικά πέραν του Τζολάκη με τα γάντια μοναδικός που κατάφερε να παίξει και στα δύο εκτός έδρας σερί ενενηντάλεπτα με Καϊράτ και Αρη ο (προσεχώς) 19χρονος Χρήστος Μουζακίτης. Αν κάποιος το περνά για εύκολο προφανώς δεν το καταλαβαίνει. Αν δεν το καταλαβαίνει δεν μπορεί να εκτιμήσει μια σειρά από βασικές πληροφορίες για τον φετινό Ολυμπιακό. Μια ομάδα που λίγα 24ωρα πριν από την ολοκλήρωση της αγωνιστικής δράσης του 2025, είναι πρώτος στο πρωτάθλημα της Super League, έτοιμος να προκριθεί απευθείας στους προημιτελικούς του Κυπέλου – αρκεί να επικρατήσει αύριο στο Φάληρο (18:00) του Ηρακλή. Και φυσικά ότι έχει ανοιχτή την πόρτα της πρόκρισης στα playoffs του Champions League. Σε όλα «μέσα».

Εχασε 7 βαθμούς ως εδώ στο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ: Ολοι εκτός έδρας, βράδυ Κυριακής. Ολοι έπειτα από αγωνιστική Champions League όπου δόθηκε μάχη ως το τελευταίο σφύριγμα. Με Πάφο (0-0) και έπειτα Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (1-1) στα μέσα Σεπτέμβρη. Με Αρσεναλ στο Λονδίνο (0-2) και ΠΑΟΚ στην Τούμπα (1-2) αρχές Οκτώβρη. Και τώρα μετά τη νίκη στην Αστάνα επί της Καϊράτ, αυτό το 0-0 με τον Αρη. Εχει σημασία όμως και πώς χάθηκαν αυτοί οι βαθμοί. Διότι στη Λεωφόρο ο Γερμανός Αϊτεκίν και ο VARίστας του (Γκίντερ Περλ) δεν είδαν το οφθαλμοφανέστατο πέναλτι του Τετέ στον Καμπελά στο 0-0. Στο «Κλ. Βικελίδης» ο Γερμανός Γιαμπλόνσκι και ο VARίστας του (Χανσλμπάουερ) έχασαν την καθαρή αποβολή του Μόντσου έπειτα από το δολοφονικό του χτύπημα με τις τάπες στον Τσικίνιο (78΄) που θα άφηνε τον Αρη με 9 παίκτες στην πρώτη Super League παρτίδα από τον Οκτώβρη του 2024 που ο Ολυμπιακός δεν σκόραρε. Και στην Τούμπα γιατί γλίστρησε ο Ορτέγκα σε μια εύκολη φάση και ήρθε από το πουθενά η 1-1 ισοφάριση στο 63΄, λίγο πριν ο Γερμανός διαιτητής Οσμπερν δώσει (σωστά) πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ για το 2-1 της ανατροπής. Θα μπορούσε κάποιος να διακρίνει ένα μοτίβο…

Εκτός, ντέρμπι και… Γερμανοί

Τι έκανε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα έπειτα από τα άλλα τρία ματς της league phase του Champions League; Μετά το σοκ του Μονζουίκ με την Μπαρτσελόνα νίκησε εύκολα την ΑΕΚ (2-0) αλλά στην ασφάλεια του «Γ. Καραϊσκάκης». Μετά τη ματσάρα με την PSV Αϊντχόφεν νίκησε στη Νεάπολη την Κηφισιά που όπως ήρθαν τα πράγματα το Σάββατο (20/12) θα είναι ο τελευταίος αντίπαλος του 2025. Και μετά τη Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με το ζόρι και μια κεφαλιά του πολύτιμου Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο Αγρίνιο τον Παναιτωλικό. Εχει παίξει 5/6 εκτός έδρας έπειτα Champions League και 3/6 ντέρμπι. Εχει ανέβει ολόκληρο βουνό ως εδώ ο νταμπλούχος. Είναι λογικό λοιπόν να έχει απώλειες. Είναι και κρίμα όμως στις δύο από τις τρεις περιπτώσεις που του προέκυψαν στο πρωτάθλημα να έχει να θυμάται έναν (Γερμανό) διαιτητή. Ειδικά σε αυτή τη συγκυρία της ΕΠΟ, στην εποχή μετά την τοξικότητα της «εξυγίανσης».

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση

«Αν έτσι είναι οι ελίτ φίλοι του Λανουά της ΚΕΔ και της ΕΠΟ ας μείνουν στη Γερμανία και ας πάει και ο Λανουά εκεί να τους βρει. Οσο και να προσπαθήσει η ΕΠΟ, η ΚΕΔ ή οποιοσδήποτε άλλος να μας σταματήσει, δεν θα τα καταφέρει» έλεγαν προχθές το βράδυ εκνευρισμένοι οι Ερυθρόλευκοι στέλνοντας το κατάλληλο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Γίνεται ωραίο πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει κόντρα ως το φινάλε για τον τίτλο. Επιβάλλεται λοιπόν και οι διαιτησίες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Οχι να έρχονται από προηγμένες χώρες, θεωρητικά καλύτεροι ρέφερι από τους δικούς μας, και να μην είναι σε θέση να «πετύχουν» ούτε τις καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα; Το μεγάλο κομμάτι της league phase πέρασε στο Champions League. O Ολυμπιακός πριν από τη Λεβερκούζεν (20/1) θα πάει στην Τρίπολη για τον Αστέρα (λογικά 17/1), πριν απ’ τον Αγιαξ (28/1) θα παίξει μέσα με τον Βόλο (24 ή 25/1) και μετά τους Ολλανδούς έχει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Το πρόγραμμα

Εχει σημασία λοιπόν ως τότε να πάει με νίκες: Να πάρει το ματς με την Κηφισιά το Σάββατο (20/12) περιμένοντας την επόμενη ημέρα το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός αλλά και το Ατρόμητος – Ολυμπιακός (10ή 11/1) στην ίδια στροφή του Αρης – ΑΕΚ. Βεβαίως σε αυτό το διάστημα δεν θα έχει τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί που όπως και ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι από χθες ταξίδεψαν στις πατρίδες τους για την προετοιμασία ενόψει του Κόπα Αφρικα (21/12-18/1). Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση που υπενθυμίζει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει σημασία μόνο η παρατήρηση για τους απόντες, αλλά και τι θα κάνουν για αυτό οι… παρόντες.

Στην προκειμένη περίπτωση ο Μεντί Ταρέμι και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που θα επιφορτισθούν με την ευθύνη να παίξουν και για τον mister «9» του μεγάλου λιμανιού…