Όγδοη ημέρα χωρίς ασανσέρ σήμερα· και καμιά απάντηση στο email που έστειλα την Παρασκευή ζητώντας εξηγήσεις. Δίκιο έχουν, πρέπει να φτάνουν εκατομμύρια μηνύματα κάθε λεπτό στο @otis.com που βρίσκεται κάπου στο [UTC+00:00 Monrovia, Reykjavik], εκεί με ενημέρωσε το Outlook ότι παρέδωσε το μήνυμα μου. Εκεί βρίσκονται τα γραφεία της πολυεθνικής Otis, της «κορυφαίας εταιρείας κατασκευής, εγκατάστασης και συντήρησης ανελκυστήρων-ασανσέρ και κυλιόμενων κλιμάκων στον κόσμο», διαβάζω στον ιστότοπό της.

Εξυπηρετεί 2,4 δισεκατομμύρια ανθρώπους συντηρώντας 2.400.000 ανελκυστήρες παγκοσμίως! Δηλαδή το ασανσέρ μας στην Κυψέλη δεν είναι ούτε καν το μισό εκατομμυριοστό των ασανσέρ της και οι δέκα άνθρωποι που το χρησιμοποιούμε είμαστε εξίσου ενδιαφέροντες για τη διοίκηση της Otis όσο ένα μυρμήγκι στη ζούγκλα του Αμαζονίου για ένα κάτοικο του Reykjavik. Όλη η Αθήνα είναι απλώς μια μικρή μυρμηγκοφωλιά του Αμαζονίου για την κραταιά εταιρεία.

Όταν πήρα για 4η ή 5η φορά τηλέφωνο την Παρασκευή και ζήτησα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο, «μα οι υπεύθυνοι είναι εκτός Ελλάδος, σε άλλη χώρα», μου είπε η τηλεφωνήτρια. Δεν την είχα πιστέψει – και να που η διεύθυνση customerservice.gr@otis.com που βρήκα στον επίσημο τόπο της αποδεικνύει ότι έτσι είναι: απλώς αλλάζει το gr σε it, για του Ιταλούς, σε fr για τους Γάλλους, σε az για το Αζερμπαϊτζάν,… Τα 2,4 δισεκατομμύρια πελάτες της εταιρείας στέλνουμε όλοι μηνύματα στο @otis.com UTC+00:00 Monrovia, Reykjavik για να εξυπηρετηθούμε! Καταγράφονται στα παλαιότερα των υποδημάτων του CEO, που τα λαμβάνει υπόψιν του όσο και οι μπότες των βιαστικών για πλουτισμό χρυσοθήρων λαμβάνουν υπόψη τους τα μυρμήγκια του Αμαζονίου.

Κυριακή βράδυ τηλεφώνησαν από την εταιρεία στον διαχειριστή ότι θα στείλουν προσφορά για την επισκευή – την οποία δήλωναν επί 4 ημέρες ότι την είχαν κάνει, για να διαπιστώσουν την 5η από τα επανειλημμένα απεγνωσμένα τηλεφωνήματά μας ότι δεν. Φυσικά θα την δεχθούμε όσα και αν είναι, πόσο άλλο αντέχεις να ανεβαίνεις 4 και 5 ορόφους; Πώς θα ανέβουν οι βαλίτσες των ξενιτεμένων με τα καρότσια των μωρών που καταφθάνουν για τις γιορτές; Μήπως για τούτο καθυστερούσαν όσο μπορούσαν την επισκευή εκεί στο UTC+00:00;

Otis αυτοί – Ούτις εγώ, εμείς; Όσο μεγεθύνονται και κατακτούν την υφήλιο οι κυκλώπειες πολυεθνικές, τόσο γινόμαστε «Κανένας» οι πελάτες τους. Για τον Οδυσσέα, ήταν έξυπνο κόλπο επιβίωσης το «ούτις» – από τη μεριά των κυκλώπων όμως είναι ο ολοκληρωτικός λογισμός, που μαθαίναμε στο γυμνάσιο: προσθέτοντας πρακτικά ανύπαρκτα απειροστά, φτιάχνεις δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια στο χρηματοκιβώτιο. Όπως τα ολοκληρωτικά καθεστώτα έφτιαχναν στρατούς εκατομμυρίων υπηκόων από τους ανύπαρκτους πολίτες.