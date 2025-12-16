Συγκρατημένα αισιόδοξοι είναι οι έλληνες καταναλωτές με τις ανησυχίες για το αυξημένο κόστος ζωής να παραμένουν αν και σε μικρότερο ποσοστό από πέρυσι (64%, από 69% πέρσι) όπως και την εξέλιξη για τα προσωπικά οικονομικά τους (56%, από 63%). Για πρώτη φορά, περισσότεροι καταναλωτές αναμένουν βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης το επόμενο δωδεκάμηνο (27%), από όσους αναμένουν επιδείνωση (25%). Οι ενδείξεις συγκρατημένης αισιοδοξίας μεταξύ των ελλήνων καταναλωτών, αλλά και η ανάγκη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης από την πλευρά των επιχειρήσεων, καταγράφεται στην πέμπτη έκδοση της έρευνας της EY Ελλάδος, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025.

Ο παρατεταμένος πληθωρισμός και η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα εξακολουθούν να επηρεάζουν τους έλληνες καταναλωτές. Για πρώτη φορά φέτος, δείκτες αποτυπώνουν τον αντίκτυπο της οικονομικής πίεσης στην κατανάλωση, όπως η δυσκολία στις αγορές από το αυξανόμενο κόστος (51%, από 59% το 2024), η αγορά μόνο των απαραίτητων (43%, από 50%), και η δυσκολία ανταπόκρισης σε βασικά έξοδα (15%, από 21%). Επίσης υψηλά παραμένουν τα ποσοστά των καταναλωτών εξακολουθούν να δηλώνουν ότι θα περιορίσουν τις δαπάνες τους στα περισσότερα είδη κατά το επόμενο τετράμηνο. Ωστόσο η πολυκαναλική συμπεριφορά των καταναλωτών ενισχύεται, καθώς η παράλληλη χρήση φυσικών καταστημάτων και διαδικτύου διευρύνει τις επιλογές. Η πλειονότητα των καταναλωτών «ψάχνει» πριν αγοράσει, και το φυσικό κατάστημα παραμένει κυρίαρχο, ενώ οι πλήρως ψηφιακές αγορές (έρευνα και αγορά αποκλειστικά online) περιορίζονται γύρω στο 10%. Η καλύτερη τιμή είναι το κυρίαρχο κριτήριο επιλογής μιας εμπορικής επιχείρησης για την πλειοψηφία των καταναλωτών, με τις εκπτώσεις και προσφορές και τη βολική τοποθεσία του καταστήματος να ακολουθούν.

Συγχρόνως οι καταναλωτές δηλώνουν ανοιχτοί στο να δοκιμάσουν νέες μάρκες προϊόντων αν και προκειμένου να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από τις αγορές τους, οι καταναλωτές επιλέγουν φθηνότερες μάρκες με παρόμοια ποιότητα (43%), αγοράζουν από εκπτωτικά καταστήματα ή σουπερμάρκετ (41%), αναβάλλουν την αγορά μέχρι να μπουν τα προϊόντα σε προσφορά (37%), και στρέφονται σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας (36%).