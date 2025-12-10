Σε χώρες όπως η Ελλάδα και το Λουξεμβούργο οι εργοδότες ζητούν όλο και περισσότερο εξειδικευμένους εργαζομένους, αλλά το ενδιαφέρον από όσους ψάχνουν για δουλειά είναι μικρό, ενώ στην Ολλανδία και τη Σουηδία το ενδιαφέρον από υποψήφιους εργαζομένους είναι μεγάλο αλλά λίγες θέσεις εργασίας δίνουν έμφαση σε συγκεκριμένες δεξιότητες. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ για τις δεξιότητες (Skills Outlook 2025) που είδε χθες το φως της δημοσιότητας.

Εκεί ο Οργανισμός ζητεί από τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν την πρόσβαση σε διά βίου μάθηση για να μειωθούν τα κενά στην εξειδίκευση και να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι θα έχουν περισσότερα εφόδια στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Το κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο εξακολουθεί και παραμένει κύριος παράγοντας για τις διαφορές που καταγράφονται στις δεξιότητες, σημειώνεται επίσης. Αυτό σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ δείχνει την ανάγκη να διευρυνθούν οι ευκαιρίες επιμόρφωσης και εκπαίδευσης και να αξιοποιηθούν περισσότεροι εργαζόμενοι.

«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι οι διαφορές στα αποτελέσματα της αγοράς εργασίας εξηγούνται σε μεγάλο βαθμό από τα κενά στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση, καθιστώντας σαφή τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πολιτικές για τις δεξιότητες στην προώθηση της ισότητας ευκαιριών», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν. «Για να ενισχύσουν την ισότητα ευκαιριών και να αξιοποιήσουν πλήρως το ανθρώπινο δυναμικό των κοινωνιών μας, οι χώρες καλούνται να ενισχύσουν την προσχολική εκπαίδευση και να παρέχουν στοχευμένη σχολική υποστήριξη, καθιστώντας παράλληλα την εκπαίδευση ενηλίκων εύκολη στην πρόσβαση, οικονομικά προσιτή και ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας», προσθέτει.