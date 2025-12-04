Μια κοινή δήλωση για τη δημιουργία ενός νέου μηχανισμού ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με ακίνητη περιουσία υπέγραψαν στις 4 Δεκεμβρίου 2025 24 χώρες και το Γιβραλτάρ, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΟΣΑ. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, το Βέλγιο, η Βραζιλία, η Χιλή, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς φορολογικές αρχές έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους μέσω της αυτόματης ανταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της υπεράκτιας φοροδιαφυγής. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνουν την εφαρμογή του Κοινού Προτύπου Αναφοράς για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και του Πλαισίου Αναφοράς Κρυπτοστοιχείων για τις συναλλαγές σε ψηφιακά νομίσματα.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπήρχε μηχανισμός για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως η ακίνητη περιουσία. Οι χώρες που υπέγραψαν τη δήλωση αναγνωρίζουν ότι η ιδιοκτησία και οι συναλλαγές ακινήτων συχνά έχουν διασυνοριακή διάσταση, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη διαφάνεια σε αυτόν τον τομέα.

Για τον σκοπό αυτό, οι συμμετέχουσες χώρες χαιρετίζουν τη νέα Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Άμεσα Διαθέσιμων Πληροφοριών για Ακίνητη Περιουσία (IPI MCAA), που αναπτύχθηκε από τον ΟΟΣΑ. Η συμφωνία στοχεύει να προσφέρει στις φορολογικές αρχές πρόσβαση σε πληροφορίες για ακίνητα που κατέχονται ή αποφέρουν εισόδημα στο εξωτερικό, ενισχύοντας την επιβολή της φορολογικής νομοθεσίας.

Η ευρεία υιοθέτηση της IPI MCAA θεωρείται καθοριστικό βήμα για τη διαφάνεια στα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Θα επιτρέψει την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που επιβαρύνει τους συνεπείς φορολογούμενους.

Οι χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία έχουν θέσει ως στόχο να ενταχθούν πλήρως στη συμφωνία έως το 2029 ή το 2030, ανάλογα με τις εσωτερικές τους διαδικασίες. Παράλληλα, καλούν και άλλες δικαιοδοσίες να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή προσπάθεια για την ενίσχυση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της αποτελεσματικότητας στη διεθνή φορολογία.