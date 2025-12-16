Από την 1η Ιανουαρίου αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πληροφοριακό σύστημα «Μίδας», μέσω του οποίου το κράτος θα ζητά επικαιροποιημένες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, με αυξημένη έμφαση στη χρήση κάθε ακινήτου. Τη σχετική αναφορά έκανε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, κατά την παρουσίαση του βιβλίου που έχει συγγράψει μαζί με τον Ηλία Παπαγεωργιάδη, με τίτλο «Αγοράζω Σπίτι», το οποίο κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Καστανιώτη.

Σε μια περίοδο που η συζήτηση για τη στέγη – ως δικαίωμα, επένδυση και ανάγκη – βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο, δύο γνώστες της αγοράς ακινήτων επιχειρούν να βάλουν τάξη στο χάος της διαδικασίας αγοράς κατοικίας. Το βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Ι. Παραδιά και Ηλία Π. Παπαγεωργιάδη δεν γράφτηκε θεωρητικά, αλλά βασίζεται σε πραγματικές εμπειρίες, επιτυχίες και αποτυχίες.

Τη σημασία του εγχειρήματος υπογραμμίζει και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος στον πρόλογό του σημειώνει: «Σε μια χώρα όπου υπάρχουν σπίτια για όλους, αλλά δεν έχει ακόμη βρει τον τρόπο να τα διαθέσει, η γνώση είναι ίσως το πιο αναγκαίο κλειδί». Το βιβλίο καλύπτει έτσι ένα σημαντικό κενό στη σύγχρονη ελληνική βιβλιογραφία, παρέχοντας αξιόπιστη και κατανοητή καθοδήγηση για όσους θέλουν να αγοράσουν, να νοικιάσουν ή να πουλήσουν ακίνητο.

Ο Στράτος Ι. Παραδιάς, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την κατοικία, από τις εμπορικές μισθώσεις έως τη φορολογία και τις ρυθμίσεις για τα κενά ακίνητα. Αντίστοιχα, ο Ηλίας Π. Παπαγεωργιάδης, με πολυετή εμπειρία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχει διακριθεί ως μεσίτης, επενδυτικός σύμβουλος και συγγραφέας. Από το 2015 δραστηριοποιείται εκ νέου στη χώρα μας, διευθύνοντας τον όμιλο MORE.

Η συνάντηση δύο κόσμων

Η συνεργασία των δύο συγγραφέων, του θεσμικού και του επενδυτικού κόσμου, αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του έργου. Όπως ανέφερε ο κ. Παπαγεωργιάδης, «Ήθελα να γράψω βιβλίο με τον Γκάλη των ακινήτων», περιγράφοντας τον κ. Παραδιά ως αυθεντία που δεν επιδιώκει να προβάλλεται ως τέτοια.

Κατά τη συζήτηση που συντόνισαν οι δημοσιογράφοι Νίκος Ρουσάνογλου και Αλέκος Λιδωρίκης, οι συγγραφείς ανέλυσαν πτυχές του βιβλίου και ευρύτερα ζητήματα της αγοράς ακινήτων. Από τη συζήτηση προέκυψε ότι, παρά τον όγκο και την πρακτική του φύση, το βιβλίο απευθύνεται στον αναγνώστη με άμεσο και φιλικό τρόπο, εξηγώντας πολύπλοκες έννοιες με απλή γλώσσα.

Οι δέκα κανόνες για την αγορά κατοικίας

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δέκα κανόνες πριν από την αγορά μόνιμης κατοικίας. Από την επιλογή περιοχής έως την ενεργειακή αναβάθμιση, οι συγγραφείς υπενθυμίζουν ότι τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο: ένα διαμέρισμα με θέα μπορεί να έχει ενεργειακά προβλήματα, ενώ μια «ευκαιρία» μπορεί να κρύβει υψηλό κόστος ανακαίνισης.

Το βιβλίο προσανατολίζει τον αναγνώστη στις μεγάλες αλλαγές που φέρνουν τα έτη 2030 και 2033, όταν δεν θα επιτρέπεται η πώληση ή ενοικίαση κατοικιών χαμηλής ενεργειακής κλάσης χωρίς αναβάθμιση, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Προκλήσεις και προοπτικές

Ο κ. Παραδιάς αναφέρθηκε στα διαχρονικά προβλήματα του κλάδου, επισημαίνοντας τις προόδους που έχουν γίνει αλλά και τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά. Υπενθύμισε τον ρόλο της ΠΟΜΙΔΑ στις θεσμικές αλλαγές που επηρέασαν καθοριστικά την αγορά ακινήτων.

Από την πλευρά του, ο κ. Παπαγεωργιάδης τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να αποφευχθούν τα λάθη των προηγούμενων γενεών. Όπως είπε, «οι μισοί έχασαν το σπίτι τους λόγω μείωσης εισοδήματος και οι άλλοι μισοί επειδή αγόρασαν πάνω από τις δυνατότητές τους».

Ένας οδηγός για όλους

Το «Αγοράζω Σπίτι» δεν είναι θεωρητικό εγχειρίδιο, αλλά ένας πρακτικός οδηγός που προτρέπει σε σύνεση και ρεαλισμό. Θυμίζει ότι η αγορά ακινήτου είναι απόφαση ζωής που απαιτεί σωστό σχεδιασμό και συνεργασία με επαγγελματίες – μεσίτη, δικηγόρο, μηχανικό, συμβολαιογράφο.

Για τους νέους, αποτελεί εργαλείο κατανόησης της αγοράς και αποφυγής λαθών. Για τους ιδιοκτήτες, προσφέρει χρήσιμες συμβουλές διαχείρισης και αναβάθμισης. Για τους επαγγελματίες, συγκεντρώνει θεσμικά, νομικά και τεχνικά στοιχεία με πληρότητα.

Τελικά, το βιβλίο μετατρέπει τη σύνθετη διαδικασία της αγοράς κατοικίας σε ανθρώπινη συζήτηση, δίνοντας στον αναγνώστη την αίσθηση ότι έχει δίπλα του δύο έμπειρους καθοδηγητές. Το «Αγοράζω Σπίτι» δεν είναι μόνο τίτλος, αλλά και πρόσκληση για πιο συνειδητές αποφάσεις – μια πολύτιμη βοήθεια για την Ελλάδα του 2025.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αργύρης Καστανιώτης, ενώ η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με ερωτήσεις από το κοινό και διάλογο με τους συγγραφείς, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για τις αλλαγές που έρχονται στην αγορά ακινήτων και την καθημερινότητα των πολιτών.