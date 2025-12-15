Οταν η Τζέιν Όστιν (1775 – 1817) έγραψε το «Περηφάνια και προκατάληψη» στο διάστημα 1796-97 είχε δώσει έναν πρώτο τίτλο «First Impressions» (Πρώτες εντυπώσεις). Ο πατέρας της έγραψε στον εκδότη Τόμας Καντέλ για να μοιραστεί μαζί του το χειρόγραφο της κόρης του, χωρίς όμως να λάβει θετική ανταπόκριση. Ωστόσο το 2023 η Εστία – Μουσείο Τζέιν Οστιν σημείωσε ότι 210 χρόνια μετά την πρώτη έκδοσή του το βιβλίο αυτό πούλησε περισσότερο από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και εξακολουθεί να ανατυπώνεται ως το δημοφιλέστερο μυθιστόρημα της συγγραφέα.

Σύμφωνα με το Smithsonian Magazine, η ιστορία έκδοσης του «Pride and Prejudice» συνεχίστηκε όταν ο αδελφός της Τζέιν, στρατιωτικός Χένρι Οστιν, γνώρισε την αδελφή του σε έναν λονδρέζο βιβλιοπώλη, τον Τόμας Ιγκερτον. Αυτός και αποφάσισε το 1811 να εκδώσει πρώτα το «Λογική και ευαισθησία», αφού όμως η Τζέιν του πλήρωσε τα έξοδα παραγωγής, προβολής και διανομής. Η ίδια συμφώνησε να κυκλοφορήσει χωρίς το όνομά της, αλλά ανώνυμα με την ένδειξη «μίας Κυρίας». Οι πωλήσεις της «Λογικής και ευαισθησίας» ήταν πολύ καλές και ο εκδότης Ιγκερτον ήταν πρόθυμος να συνεχίσει με άλλο ένα βιβλίο της Τζέιν Οστιν, το «Περηφάνια και προκατάληψη» δεχόμενος να αναλάβει τα έξοδα. Το μυθιστόρημα για τις κόρες της οικογένειας Μπένετ κυκλοφόρησε στις 28 Ιανουαρίου 1813 με την επεξήγηση ότι προέρχεται από τη συγγραφέα του «Λογική και ευαισθησία».

Από τότε το συγκεκριμένο βιβλίο θεωρείται ένα κλασικό ευχάριστο ανάγνωσμα κάτι που χαρακτηρίζει τα περισσότερα έργα της Οστιν. «Στον Α’ και στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα βιβλία της Τζέιν Οστιν διαβάζονταν στα χαρακώματα», λέει η Σόφι Ρέινολντς, υπεύθυνη συλλογών του Jane Austen’ s House. «Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τα μυθιστορήματά της συνταγογραφούνταν σε στρατιώτες που έπασχαν από σοκ βομβαρδισμού, επειδή η ανάγνωσή τους λειτουργούσε ανακουφιστικά και πολύ χαλαρωτικά». Ενώ το «Περηφάνια και προκατάληψη» φαίνεται ότι ηρέμησε ακόμη και τον βρετανό πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο οποίος ζήτησε από την κόρη του να του το διαβάσει όταν το 1943 αρρώστησε με πνευμονία. Η Οστιν γνώριζε και έγραφε με σαφήνεια για τους ανθρώπους που ανήκαν στο δικό της κοινωνικό στρώμα, παρατηρεί η Τζουλιέτ Γουέλς, συνεπιμελήτρια της έκθεσης «Α Lively Mind: Jane Austen at 250» στη Βιβλιοθήκη Μόργκαν της Νέας Υόρκης. «Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τις εμπειρίες των γυναικών, αλλά χάρη στα αδέλφια της ήταν σαφές ότι γνώριζε καλά και τους άνδρες, όντας ενήμερη για «τα κρίσιμα σημεία της ζωής τους».

Το μυστικό της επιτυχίας

«Η Οστιν ενδιαφέρεται πραγματικά για τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν σε όλους μας συνεχώς», λέει η Γουέλς. «Για το ποια είναι η δυναμική στο εσωτερικό μίας οικογένειας, για το πώς είναι να έχεις ένα δύσκολο μέλος στην οικογένεια. Ή για το πώς είναι να ζεις σε ένα μέρος που δεν είναι πολύ μεγάλο και όλοι γνωρίζουν τα προσωπικά του άλλου και είναι τόσο συναρπαστικό όταν κάποιος νέος έρχεται στην πόλη και πώς όλος ο περίγυρος αντιμετωπίζει τον ερχομό του. Η Τζέιν Οστιν εκμεταλλεύεται στο έπακρο αυτές τις πολύ γνωστές καταστάσεις. Και ένα μέρος της διαχρονικής επιτυχίας του βιβλίου το οποίο διαβάζεται πολλές φορές από τους αναγνώστες του να οφείλεται σε αυτήν την ικανότητά της να περικλείει αυτές τις λεπτομέρειες».