Στην τελευταία εθνική κάλπη, αυτή των ευρωεκλογών του 2024, η Ελληνική Λύση επιβεβαίωσε τη δύναμή της στη Βόρεια Ελλάδα καθώς εκλέχθηκε δεύτερο κόμμα σε 6 εκλογικές περιφέρειες, και συγκεκριμένα στην Ημαθία, την Πέλλα, το Κιλκίς, στις Σέρρες, στη Δράμα και τη Β’ Θεσσαλονίκης.

Πρόσφατες κυλιόμενες μετρήσεις αποτυπώνουν το κόμμα του Κυρ. Βελόπουλου στη δεύτερη θέση στην Α’ Θεσσαλονίκης με ποσοστά πρόθεσης ψήφου στο 13% ενώ με αντίστοιχα ποσοστά καταγράφεται ανεβασμένη και η επιρροή σε νομούς της πολύπαθης Θεσσαλίας όπου η ΝΔ έχει σημαντικές απώλειες όχι μόνο ψηφοφόρων αλλά και στελεχών που εκφράζονται πλέον ανοιχτά υπέρ του κ. Βελόπουλου.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις επιβαρύνουν το κλίμα για την κυβερνητική παράταξη και τον Πρωθυπουργό ενισχύοντας την Ελληνική Λύση που για μεγάλο τμήμα ψηφοφόρων προερχόμενων από αγροτικές περιοχές αποτελεί τη μόνη εναλλακτική εκλογική διέξοδο.

Τα τμήματα αυτά, όντως παραδοσιακοί και διαχρονικοί ψηφοφόροι της ΝΔ, ιδεολογικά τοποθετημένοι στη λεγόμενη λαϊκή Δεξιά δεν είναι διατεθειμένα να κάνουν το πολιτικό άλμα και να μετατοπιστούν στο αντίπαλο ιδεολογικό στρατόπεδο που εκφράζεται από το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα. Επιλέγουν να δείξουν τη δυσαρέσκειά τους μετακινούμενοι στην Ελληνική Λύση την οποία σε μεγάλο βαθμό θεωρούν συγγενή και φιλόξενο προς αυτούς χώρο.

Το πρόβλημα για τη ΝΔ εντοπίζεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με τις δημοσκοπικές αναλύσεις του τελευταίου έτους οι ψηφοφόροι που μετακινήθηκαν στις ευρωεκλογές προς την Ελληνική Λύση παραμένουν εκεί χωρίς διάθεση επιστροφής, γεγονός που εξηγεί τη δημοσκοπική σταθερότητα του κ. Βελόπουλου που φαίνεται να έχει σχηματοποιήσει ένα σκληρό πυρήνα ψηφοφόρων που μπορεί να τους θεωρεί δικούς του και όχι ευκαιριακούς.

Επιπλέον πρόβλημα για την κυβερνητική παράταξη φαίνεται να είναι η μετεξέλιξή της σ’ ένα καθαρά αστικό κόμμα όχι μόνο με όρους ιδεολογικούς αλλά κυριολεκτικά γεωγραφικούς. Η υπερσυγκέντρωση του πληθυσμού στο Λεκανοπέδιο, τη Θεσσαλονίκη αλλά και τις υπόλοιπες τέσσερις ως πέντε μεγάλες πόλεις έχει προκαλέσει την ερημοποίηση της υπαίθρου και τη μετατροπή του οικονομικού μοντέλου σε μία οικονομία υπηρεσιών με την παραγωγή να έχει πλέον χαμηλό βαθμό συμμετοχής.

Αποτέλεσμα αυτής της δημογραφικής και κοινωνικής μετατόπισης είναι η δημιουργία μεγάλων οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ περιφέρειας – κέντρου που αποτυπώνεται και στην εκλογική συμπεριφορά με τη ΝΔ να παραμένει σχετικά ισχυρή στα αστικά κέντρα και να αποδυναμώνεται στα αγροτικά.

Εκλογική ανομοιομορφία

Το φαινόμενο της εκλογικής ανομοιομορφίας μεταξύ κέντρου – περιφέρειας δεν είναι μόνο ελληνικό αλλά το έχουμε δει να εμφανίζεται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έγινε ακόμη πιο εμφατικό στις ΗΠΑ όπου αποτυπώθηκε το χάσμα μεταξύ των δύο ακτών και του εσωτερικού της χώρας.

Κι όσο υπερβολική κι αν φαντάζει η σύνδεση, η αλήθεια είναι ότι η επικράτηση Τραμπ καταρχάς στην Αμερική και στη συνέχεια στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή έχει ενισχύσει ευρωπαϊκά κόμματα παρόμοιας ρητορικής και αισθητικής συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Λύσης.

Η αβεβαιότητα που προκαλούν ζητήματα όπως το Μεταναστευτικό και η οικονομική ανασφάλεια συντηρητικοποιούν τους πληθυσμούς που στρέφονται προς την εθνική θεώρηση των πραγμάτων ως μία αίσθηση περισσότερο οικεία, βολική και προστατευτική. Στον αντίποδα η υπερεθνική και συμπεριληπτική ατζέντα της ΕΕ αποξενώνει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, λειτουργεί παθητικά και δεν καταφέρνει να δώσει πειστικές και εύληπτες απαντήσεις.

Ο Αντώνης Παπαργύρης είναι διευθυντής Ερευνών GPO