To Χριστουγεννιάτικο Δείπνο που διοργάνωσε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πολυτελές Four Seasons Astir Palace λίγες μόλις βραδιές πριν.

Μέσα σε μοναδική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα υψηλής αισθητικής η πρόεδρος της «ΕΛΠΙΔΑΣ» Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη υποδέχτηκε μέλη, υποστηρικτές και φίλους του συλλόγου, προσωπικότητες από τον χώρο της διπλωματίας, της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της τέχνης, με έναν κοινό σκοπό: τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο.

Στην ομιλία της, η κυρία Βαρδινογιάννη τόνισε ότι η δύναμη της προσφοράς είναι πολύτιμο δώρο για τα παιδιά αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων: «Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και την ολόθερμη στήριξή σας στην ΕΛΠΙΔΑ. Η σημερινή εκδήλωση είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένα δείπνο, είναι μια βραδιά αγάπης και αλληλεγγύης για τα παιδιά της ΕΛΠΙΔΑΣ. Σήμερα μας τιμάτε και γίνεστε μέρος του ιερού αγώνα μας για τα παιδιά με καρκίνο και τις οικογένειές τους».

Την παρουσίαση της βραδιάς ανέλαβε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.