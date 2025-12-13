Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τα είπε όλα σε δύο φράσεις: «Η Ελλάδα έχει διανύσει μια τόσο μακρά πορεία τα τελευταία δέκα χρόνια. Η εκλογή σας σήμερα ως προέδρου του Eurogroup, αγαπητέ Κυριάκο, αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου, τόσο για τη χώρα σας όσο και για την Ενωσή μας».

Ο ίδιος ο Κυριάκος Πιερρακάκης, στη δική του δήλωση μετά την εκλογή του, έδειξε πόσο προσγειωμένος παραμένει. «Η Ελλάδα άντεξε», έγραψε μεταξύ άλλων, «και αυτό αποτελεί θεμέλιο της συνολικής δύναμης του λαού της και απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και βοήθειας στις πιο κρίσιμες στιγμές». Πρόκειται για μια συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού – τονίζει ο υπουργός Οικονομικών σε δήλωσή του στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» – και μιας πορείας «που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες».

Πράγματι, η Ελλάδα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, αλλά άντεξε. Είχε να αντιμετωπίσει τόσο τις δικές της χρόνιες και τραγικές αδυναμίες, όσο και τη δυσπιστία των εταίρων της, που σε μεγάλο βαθμό ήταν δικαιολογημένη, κάποιες στιγμές όμως έφτασε στα όρια της υστερίας. Και τα κατάφερε.

Η επικράτηση του Πιερρακάκη απέναντι σε έναν διόλου αμελητέο αντίπαλο, τον υποψήφιο του Βελγίου, αποτελεί μια συμβολική επιβράβευση μιας σοβαρής συλλογικής προσπάθειας. Οπως θα έλεγε ο Μπάρακ Ομπάμα, «ναι, μπορούμε!».

Ο έλληνας υπουργός θα είναι έτσι τα επόμενα χρόνια ένας εκ των πρωταγωνιστών σε ένα εγχείρημα, το ευρωπαϊκό, που βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή, καθώς δέχεται επίθεση τόσο απ’ έξω, από τον πόλεμο δηλαδή που έχει εξαπολύσει η Ρωσία του Πούτιν εναντίον της Ουκρανίας και δευτερευόντως εναντίον της Ευρωπαϊκής Ενωσης, όσο και από μέσα, από την επίθεση δηλαδή του προέδρου Τραμπ κατά των ευρωπαϊκών αξιών και των ευρωπαϊκών φιλελεύθερων κυβερνήσεων.

Αν ληφθεί υπόψη και η πρόκληση της τεχνητής νοημοσύνης, αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο χρόνος πιέζει και ότι η ανάγκη μιας βαθύτερης πολιτικής, οικονομικής και αμυντικής ενοποίησης της Ευρώπης είναι μεγαλύτερη από ποτέ.

Σε αυτές τις συνθήκες, η ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας μας σε διεθνές επίπεδο είναι πολύτιμη και παρηγορητική.