Δεν είναι η πρώτη φορά που πρόεδρος του Eurogroup προέρχεται από χώρα που βρέθηκε πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια στη δίνη της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ακολούθως σε προγράμματα στήριξης. Εχουν προηγηθεί ο Μάριο Σεντένο από την Πορτογαλία και ο Πασκάλ Ντόναχιου από την Ιρλανδία, ο οποίος μάλιστα εκλέχθηκε τον περασμένο Ιούλιο για τρίτη συνεχή φορά, αλλά παραιτήθηκε πρότινος για να αναλάβει επιτελική θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα, ανοίγοντας τον δρόμο αιφνιδίως για την εκλογή νέου προέδρου.

Ομως, για την Ελλάδα τα δύσκολα χρόνια της κρίσης ήταν εξαιρετικά δραματικά. Περιέχουν ίσως τις πιο αγωνιώδεις και μακρές σε διάρκεια συνεδριάσεις ευρωπαίων ηγετών, υπουργών Οικονομικών, την αδιαλλαξία του ΔΝΤ, περιλαμβάνουν απανωτά προγράμματα στήριξης, το ενδεχόμενο κατάρρευσης, τις προτάσεις Σόιμπλε για Grexit. Εναντι της πρόσφατης ιστορίας της χώρας δεν είναι τυχαίο ότι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup έδωσε αφορμή για δραματικούς τόνους σε συγχαρητήρια μηνύματα, σε δηλώσεις, σε τίτλους για την «επιστροφή» της Ελλάδας. Ο ίδιος αποστασιοποιήθηκε. «Νομίζω ότι ήταν πριν από 10 χρόνια που η συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες περιστρεφόταν γύρω από το αν η Ελλάδα θα έβγαινε από την ευρωζώνη ή όχι», είπε στη δήλωσή του μετά την εκλογή του.

Η αναγνώριση

«Η Ελλάδα έχει διανύσει τόσο μεγάλη πορεία τα τελευταία 10 χρόνια» και η εκλογή Πιερρακάκη «αποτελεί μια ουσιαστική αναγνώριση αυτής της προόδου» για την Ελλάδα και την ΕΕ, πόσταρε στο Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα. «Είμαι πραγματικά ευχαριστημένη για εσάς και για την Ελλάδα – μια αξιοσημείωτη ιστορία επιτυχίας που βασίζεται στην ανθεκτικότητα και την αποφασιστικότητα», έγραψε στο Χ αργά χθες το βράδυ η σημερινή επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα. Μάλιστα, στην προχθεσινή συνεδρίαση του Eurogroup και λίγο πριν από τη διαδικασία εκλογής προέδρου, το ΔΝΤ ήταν παρόν μέσω της παρουσίας του επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Αλφρεντ Κάμερ, ο οποίος συζήτησε με τους υπουργούς Οικονομικών την κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας. Το μήνυμά του ήταν σαφές. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει ολοταχώς σε μεταρρυθμίσεις. Το μήνυμα αυτό διαφαινόταν νωρίτερα στις δηλώσεις των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης όταν εισέρχονταν στη συνεδρίαση. Εκαναν λόγο για την ανάγκη ενός προέδρου που θα οδηγήσει την ευρωζώνη με ενότητα στα αναγκαία επόμενα βήματα.

Ο Πιερρακάκης τόσο με τις παρεμβάσεις του στις οκτώ συνεδριάσεις του Eurogroup, όπου έχει μέχρι στιγμής συμμετάσχει, όσο και με την επιστολή του προς τους ομολόγους του για τη διεκδίκηση της θέσης, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα αυτό. Επανήλθε δυναμικά μέσω του «δεύτερου μαθήματος» που έχει πάρει, όπως είπε, από τη συμμετοχή του στο Eurogroup. «Η Εκθεση Draghi, η Εκθεση Letta, οι πολιτικές που έχει προωθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμο της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη και στοχοπροσήλωση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ευελιξία και ταχύτητα. Και σε αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ, στην υλοποίηση της ατζέντας της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της ενιαίας αγοράς, του ψηφιακού ευρώ και στην ενίσχυση των δημοσιονομικών θεμελίων της ευρωζώνης, με ταυτόχρονη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη».

Τι προηγήθηκε

Οι οποίες φαίνεται ότι απέδωσαν. Η ελληνική πλευρά γνώριζε τις τελευταίες μέρες ότι η πλάστιγγα είχε γείρει για τα καλά υπέρ του έλληνα υποψηφίου. Τελικά επικράτησε, και πάλι σύμφωνα με πληροφορίες διότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη του προέδρου του Eurogroup είναι μυστική, με 14 ψήφους έναντι 6 του αντιπάλου του, του Βέλγου Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, ο οποίος είχε το «μειονέκτημα» της σκληρής στάσης της κυβέρνησής του έναντι του δανείου επανορθώσεων για τη στήριξη της Ουκρανίας. Το αναγνώρισε ο ίδιος, εισερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup. «Η θέση μας για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να μου κόστισε ψήφους». Είχε ακούσει ενδεχομένως προσεκτικά τη δήλωση που είχε κάνει λίγα λεπτά νωρίτερα ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ. «Σε προσωπικές συνομιλίες με τους βέλγο και έλληνα συναδέλφους μου ξεκαθάρισα ότι ως γερμανός υπουργός Οικονομικών, σε συνεννόηση με τον καγκελάριο, θα ψηφίσω σήμερα υπέρ του έλληνα συναδέλφου μου». Αλλωστε, ο γαλλογερμανικός άξονας, η Ισπανία, η Φινλανδία, αλλά και οι Βαλτικές, οι οποίες έχουν δυσαρεστηθεί με τη στάση του Βελγίου έναντι του δανείου επανορθώσεων, στήριξαν τον έλληνα υποψήφιο. Ερωτηθείς από «ΤΑ ΝΕΑ» αμέσως μετά την εκλογή του για τις εντυπώσεις του από την ξεκάθαρη δήλωση του γερμανού υπουργού, ο Πιερρακάκης, αν και προσπάθησε να αποφύγει μια απάντηση, δεν κατάφερε να κρύψει την ικανοποίησή του. Η έκφραση στο πρόσωπό του, το πλατύ του χαμόγελο ήταν έκδηλα. Εκδηλη ήταν και η ικανοποίηση του επικεφαλής του ESM Πιερ Γκραμένια, ο οποίος μάλιστα προσέφερε στον έλληνα υπουργό δώρο ένα μπουκάλι λάδι από την Τοσκάνη δικής του παραγωγής. Λίγο αργότερα το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM όρισε πρόεδρό του τον Πιερρακάκη.

Η ευκαιρία

Η εκλογή του Πιερρακάκη στο τιμόνι του Eurogroup ξεπερνά ενδεχομένως τα όρια του συμβολισμού και αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπολιτικών, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι «παρόμοιες, λίγο – πολύ κοινές προκλήσεις» που απασχολούν την Ευρώπη. Θα είναι ενδεχομένως ένα stress test για να αποδειχτεί στην πράξη ότι «οι διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, οι διακρίσεις μεταξύ “φειδωλών” και μη, φαίνεται να έχουν υποχωρήσει», όπως είπε ο ίδιος μετά την εκλογή του.

Κυριάκος Πιερρακάκης στα «NEA»: «Οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών»

«Η ανάληψη της προεδρίας του Eurogroup αποτελεί μεγάλη τιμή, αλλά κυρίως μεγάλη ευθύνη. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη δοκιμάζεται, το κοινό μας στοίχημα είναι περισσότερη οικονομική ασφάλεια, ισχυρότερη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και στρατηγική αυτονομία σε έναν κόσμο που αλλάζει με ταχύτητα.

Για την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα έχει και έναν βαθύ συμβολισμό. Δέκα χρόνια μετά την κορύφωση της κρίσης χρέους, το κύμα της αμφισβήτησης και της δυσπιστίας, η χώρα μας εδραιώνεται σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με δημοσιονομική αξιοπιστία, σταθερή ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας και με την εμπιστοσύνη των εταίρων και των αγορών αποκατεστημένη. Πρόκειται για μια συλλογική δικαίωση των θυσιών του ελληνικού λαού και μιας πορείας που απέδειξε ότι οι κοινωνίες μπορούν, μέσα από δύσκολες επιλογές, να σταθούν ξανά όρθιες.

Η προεδρία του Eurogroup δεν είναι τίτλος κύρους. Είναι εργαλείο άσκησης πολιτικής. Θα εργαστούμε ώστε οι αποφάσεις του Eurogroup να έχουν άμεσο και πρακτικό αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών: περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, ουσιαστική πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, στήριξη της νέας γενιάς και μια Ευρώπη που εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία. Η Ελλάδα επέστρεψε. Συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των λύσεων για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».