Ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέστρεψε από τις Βρυξέλλες με μια σημαντική διάκριση, καθώς εξελέγη πρόεδρος του Eurogroup. Μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τόνισε ότι η τιμή αυτή «ανήκει στην Ελλάδα και στους πολίτες της», επισημαίνοντας πως η χώρα προχώρησε μπροστά παρά τις δυσκολίες και τις απαισιόδοξες προβλέψεις.

Καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές, ο κ. Πιερρακάκης χαρακτήρισε την εκλογή του «νίκη της πατρίδας που άντεξε πρωτόγνωρες κρίσεις». Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα «ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης», η οποία αποτελεί το θεμέλιο για το μέλλον της χώρας.

Σε προσωπικό τόνο, αναφέρθηκε στις στιγμές της ψηφοφορίας και στους ανθρώπους που, όπως είπε, «δεν δίστασαν να μην μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν τη χώρα όρθια». Εξήρε τη συμβολή των προκατόχων του στο υπουργείο και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι η χθεσινή επιτυχία «ανήκει σε όλους όσοι εργάστηκαν για τη σταθερότητα της χώρας».

Η Ελλάδα ως σημείο αναφοράς στην Ευρώπη

Ο υπουργός ανέφερε ότι οι εταίροι της ευρωζώνης αναγνωρίζουν την πρόοδο της Ελλάδας, η οποία «αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση». Όπως είπε, η αξιοπιστία της χώρας «είναι κεκτημένο που χτίστηκε με δουλειά, επιμονή και υπευθυνότητα».

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές προκλήσεις, υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή» και χρειάζεται «πυξίδα και αποφασιστικότητα». Η Ελλάδα, πρόσθεσε, έχει τη φωνή μιας χώρας που πέρασε από κρίση σε σταθερότητα και γνωρίζει τη σημασία της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 και η αναπτυξιακή στρατηγική

Για τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2026, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι «είναι η απόδειξη πως η χώρα μετατρέπει την εμπιστοσύνη σε αναπτυξιακή στρατηγική και κοινωνική προστασία». Τόνισε ότι ο προϋπολογισμός δεν αφορά μόνο το 2026, αλλά χαράσσει την πορεία της Ελλάδας έως το τέλος της δεκαετίας.

Επεσήμανε ότι η ελληνική οικονομία έχει περάσει από φάση διαχείρισης κρίσεων σε φάση ισχύος και αυτοπεποίθησης, χάρη σε επιλογές συνέπειας και συλλογικής προσπάθειας. «Από οικονομία υψηλού ρίσκου μετασχηματιζόμαστε σε οικονομία προβλεψιμότητας και ανθεκτικότητας», σημείωσε.

Μακροοικονομικά μεγέθη και μεταρρυθμίσεις

Σύμφωνα με τον υπουργό, το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,7% το 2025 και στο 2,8% το 2026, ενώ η ανάπτυξη αναμένεται στο 2,2% και 2,4% αντίστοιχα. Οι επενδύσεις αυξάνονται με ρυθμό 10,2%, τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ η ανεργία υποχωρεί στο 8,6%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008.

Ο πληθωρισμός, πρόσθεσε, αποκλιμακώνεται στο 2,6% το 2025 και στο 2,2% το 2026, συμβάλλοντας στην ανακούφιση των νοικοκυριών. Τα στοιχεία αυτά, είπε, αποτυπώνουν τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που στηρίζεται στις επενδύσεις, την εξωστρέφεια και την τεχνολογία.

Επενδύσεις, ψηφιοποίηση και δημόσιο χρέος

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε στην πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους και της φορολογικής διοίκησης, που απελευθέρωσαν πόρους προς όφελος της κοινωνίας. Το 2026, η Ελλάδα θα βρεθεί «μπροστά στο ισχυρότερο επενδυτικό κύμα των τελευταίων δεκαετιών», με Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 16,7 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη συνεχή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, σημειώνοντας ότι «ο πυρήνας αυτής της προσπάθειας έχει πολιτικό μήνυμα: δεν περνάμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά».

Το όραμα για την επόμενη φάση

Κλείνοντας, ο υπουργός αναγνώρισε ότι «παραμένουν δυσκολίες στην καθημερινότητα των πολιτών», ωστόσο υπογράμμισε πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος «από τη σταθερότητα, τη σύνεση και την υπερπροσπάθεια για ανάπτυξη». Ο Προϋπολογισμός του 2026, είπε, «είναι το θεμέλιο της επόμενης φάσης, όπου η Ελλάδα θα συγκρίνεται με τα κράτη που οδηγούν την πρόοδο και το ευρωπαϊκό μέλλον».

Όπως τόνισε, το όραμα είναι «μια χώρα με ισχυρή παραγωγική βάση, υψηλή απασχόληση, χαμηλό χρέος και κοινωνική συνοχή – μια Ελλάδα που δεν φοβάται τις κρίσεις, γιατί έχει χτίσει ανθεκτικότητα και δεν επιστρέφει στα λάθη του παρελθόντος».