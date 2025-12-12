Η διερεύνηση των παράνομων κατανομών κοινοτικού χρήματος για τις αγροτικές ενισχύσεις δεν αποτελεί απλώς επίδικη διαδικασία, μα και επείγουσα. Μέρος της περνάει από την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής ως αναγκαία παράμετρος της διαλεύκανσης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και της απόδοσης ευθυνών όπου προκύπτουν εμπλεκόμενοι δράστες.

Η χθεσινή όμως εικόνα και παρουσία συγκεκριμένου αγρότη που έχει κληθεί ως μάρτυρας αποτελεί προσβολή για τη διαδικασία και το Κοινοβούλιο. Η επιλογή της α λα καρτ σιωπής του κι ενώ δεν είναι κατηγορούμενος αλλά και η επιθετική στάση στις ερωτήσεις των βουλευτών/ – τριών, των επιφορτισμένων με τη διαδικασία, καταλύει κάθε κύρος των θεσμών και δυναμιτίζει τον πυρήνα της δικαιοδοσίας της Επιτροπής και του ρόλου της. Θα πρέπει να κατανοηθεί και να υπάρξει – αν είναι δυνατόν – ο κοινός τόπος πως η υπόθεση διερευνάται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και από την Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος, συνεπώς είναι εξόχως σοβαρή και όχι πρώτη ύλη για ευτελισμό των διαδικασιών.

Η επανακλήτευση μαρτύρων, η σοβαρότητα από τη μεριά των βουλευτών της Επιτροπής που εξετάζουν τα πρόσωπα, τα αυστηρά όρια που οφείλουν να μπαίνουν σε περιπτώσεις σαν τη χθεσινή, είναι αυτονόητες γραμμές για να διαλευκανθεί σε όλο της το εύρος η υπόθεση. Πολύ περισσότερο σήμερα που και η Βουλή διανύει μια δοκιμασία θεσμικής απομείωσης του κύρους της και η αγροτική κρίση δεν αφήνει περιθώρια για λάθος σήματα από τους πολιτικούς και κοινοβουλευτικούς ταγούς.