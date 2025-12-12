Η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία του Νικόλα Φαραντούρη, φίλου μου, συντονιστή της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρητικά είχε ως θέμα την κατάργηση του άρθρου 86 του ελληνικού Συντάγματος, του λεγόμενου «περί ευθύνης υπουργών», και πλην του διοργανωτή είχε ορισμένους πολύ ενδιαφέροντες καλεσμένους. Δεν εννοώ μόνο την «πρόεδρο» Καρυστιανού, η οποία ανέλυσε διεξοδικά το θέμα «Τέμπη» (εσχάτως έχει στοχοποιήσει την ευρωπαία εισαγγελέα Λ. Κοβέσι, με το σκεπτικό ότι κάνει… «πλάτες» στην κυβέρνηση Μητσοτάκη!!!), εννοώ και μία άλλη γνώριμη φιγούρα. Εκείνη του ομότιμου καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου Γιάννη Δρόσου!

Ο οποίος επί ημερών διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ήταν πίσω από ορισμένες… πρωτοποριακές, θα τις χαρακτηρίσω, νομοθετικές πρωτοβουλίες της συγκυβέρνησης Τσίπρα – Καμμένου, με κορυφαία ίσως τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες που πήγε άκλαυτος, μαζί με τον Νικόλα, τον 13-0 από τα αποδυτήρια, Παππά.

Αυτός ο Δρόσος λοιπόν που επί ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έκανε επίσης μερικά θεαματικά περάσματα από την ΕΡΤ και την… ΕΠΟ ως πρόεδρος, εσχάτως ανακοινώθηκε και ως περήφανο μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του προέδρου εξ εφέδρων Τσίπρα.

Το ερώτημα είναι αν ήταν εν γνώσει του προέδρου ότι θα πήγαινε Βρυξέλλες να… υποστηρίξει την «πρόεδρο» Καρυστιανού σε εκδήλωση. Διότι αν ήταν με την έγκριση Τσίπρα η συμμετοχή του, το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το αν «ψήνεται» τίποτε στο παρασκήνιο με Καρυστιανού και Τσίπρα…

(Υπό την αίρεση βέβαια ότι εγκρίνουν την προσέγγιση η… γερόντισσα από τη Συρία και η… αστρολόγος από το Χάρβαρντ…)

Γιατί έμειναν στην πείνα οι αξιωματικοί

Συγκινήθηκε κόσμος, την περασμένη Τρίτη στο Πεντάγωνο, κατά την ωραία γιορτή για τον φωτισμό του χριστουγεννιάτικου δέντρου που κοσμεί την αυλή του κτιρίου, ακούγοντας τον υπουργό Αμυνας Ν. Δένδια να δηλώνει πόσο λυπάται που οι στραταίοι δεν θα κάνουν Χριστούγεννα με αυξήσεις, διότι η Βουλή δεν ψήφισε το σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου. Η ελαφρά, τόση δα, αιχμή δεν πέρασε απαρατήρητη από το κοφτερό μου μάτι. Είπα, ώπα, εδώ κάτι λέει ο αρχηγός για τη Βουλή, και δη για τον Πρόεδρό της, αφού δεν ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και έτσι έμειναν στην πείνα οι αξιωματικοί. Ο Κακλαμάνης ευθύνεται που οι άνθρωποι δεν θα «ζεσταθούν» τα Χριστούγεννα, να απολαύσουν τη γαλοπούλα τους.

Φυσικά, έκανα αυτό που κάνω πάντοτε, ρεπορτάζ! Και ιδού η αλήθεια:

Νομοσχέδιο του υπουργείου Αμυνας με τις αυξήσεις στους μισθούς των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων δεν έφτασε ποτέ στη Βουλή, ως χθες τουλάχιστον. Αρα, τι να ψηφίσει κι η Βουλή, νομοσχέδιο που δεν υπάρχει;

Από ακριτομυθίες έγινε γνωστό ότι, πρώτα ο Θεός, το νομοσχέδιο θα κατατεθεί σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι θα εισαχθεί προς συζήτηση και επεξεργασία στην Επιτροπή Εξωτερικών και Αμυνας στις 17 Δεκεμβρίου για να ολοκληρωθεί η συζήτησή του στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή στις 19 του μηνός.

Νωρίτερα δεν μπορεί να συζητηθεί στην Επιτροπή, διότι στο μεταξύ συζητείται και ψηφίζεται στις 16 Δεκεμβρίου ο προϋπολογισμός για το 2026.

Αν όλα εξελιχθούν ομαλά με το νομοσχέδιο, η εισαγωγή του στην Ολομέλεια του Σώματος, προς ψήφιση, θα γίνει στις 7 Ιανουαρίου.

Αρα, ο υπουργός Δένδιας ή τα είχε μπερδέψει ή δεν έλεγε όλη την αλήθεια.

Αναμένονται αυξήσεις και… αντιδράσεις

Μια αλήθεια την είπε πάντως. Οτι οι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν τα χρήματά τους να αυξάνονται από τον καινούργιο χρόνο. Και θα πάρουν και αναδρομικά, από τον Οκτώβριο, οπότε και λήφθηκε η σχετική κυβερνητική απόφαση.

Στο μεταξύ, κοινοβουλευτική πηγή στην οποία απευθύνθηκα σχετικά με το θέμα μού ανέφερε, φανερά ενοχλημένη από τις αναφορές Δένδια, το εξής, το οποίο και μεταφέρω: «Οι υπουργοί γνωρίζουν ότι ο προγραμματισμός των νομοσχεδίων που ψηφίζει το κοινοβούλιο δεν εξαρτάται ούτε από τον Πρόεδρο ούτε από τον γραμματέα της Βουλής, αλλά από την κυβέρνηση. Αυτή καθορίζει τη σειρά. Οπότε, όποια παράπονα έχει σχετικά ο κ. Δένδιας, παρακαλείται να τα διατυπώσει αρμοδίως, εκεί που γνωρίζει»…

Να συμπληρώσω, από την πλευρά μου, ύστερα από μακρά «θητεία» στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, ότι η Βουλή έχει μια σχετική αυτονομία. Δεν είναι κυβερνητικό παράρτημα, ούτε η λειτουργία της εξαρτάται από τις επιλογές και τις (πολιτικές) προτεραιότητες του κάθε υπουργού…

Αναμένω αντίδραση Δένδια, τώρα. Διότι δεν μπορείς να διαβεβαιώνεις ότι δεν σου ψήφισαν το νομοσχέδιο για να πάρουν τις ψιλοαυξήσεις οι άλλοι, και να αποδεικνύεται ότι δεν έχεις στείλει καν νομοσχέδιο στη Βουλή…

Βέρτιγκο με νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ειρήσθω εν παρόδω ότι η περίπτωση του υπουργείου Αμυνας δεν είναι η μόνη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία φανερώνουν ότι ρετάρει το σχετικό σύστημα. Και ρετάρει άσχημα. Για παράδειγμα, απόντος του αρμόδιου υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και τα ρέστα στις Ηνωμένες Πολιτείες Χρ. Δήμα, διαπιστώθηκε ότι δεν έχει κυρωθεί η σύμβαση για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, παρότι υφίσταται ρήτρα, με οικονομικές και ποινικού χαρακτήρα προεκτάσεις, μετά την 31η Δεκεμβρίου ενεστώτος έτους, που έγραφαν παλιά σε ωραία ελληνικά οι δημοσιογράφοι. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσει άρον άρον προς κύρωση η σύμβαση και να ψηφιστεί σε εμβόλιμη συνεδρίαση προχθές Τετάρτη. Συνάγω βάσιμα ότι ουδείς είχε διαβάσει ότι υφίσταται η σχετική ρήτρα στη σύμβαση…

Επειτα και από αυτό το συμβάν πιέστηκε προς τα πίσω μια άλλη σημαντική και των ημερών νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι η διάταξη με την οποία η ΑΑΔΕ απορροφά τον… «σκανδαλιάρη» ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σχετική διάταξη αναμένεται να ψηφιστεί στις 19 Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Βουλή διακόπτει τις εργασίες της λόγω των εορτών των Χριστουγέννων.

Τα γνώριζε αυτά ο υπουργός Δένδιας; Φαντάζομαι πως όχι. Αν τα γνώριζε, αποκλείεται να έλεγε όσα είπε στους στραταίους…

135 έργα στον γκρεμό

Είναι κοινό μυστικό στους παροικούντες τη (μικρή μας) «Ιερουσαλήμ» ότι η χώρα δεν τα πάει καλά με την απορροφητικότητα των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και δεν τα πάει καλά διότι, πρώτον και κύριον, το σύστημα «ρετάρει», και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, που η χώρα κινδυνεύει να χάσει πάρα πολλά χρήματα, με τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν παπάδες – κατά το κοινώς λεγόμενο. Μεγάλες καθυστερήσεις, λαθεμένοι σχεδιασμοί, απουσία σοβαρών οργανωτικών δομών και περισσότερο από όλα αδυναμίες, τρελές αδυναμίες σε όλα τα επίπεδα.

Το αποτέλεσμα είναι ότι από 180 έργα που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, για τα 153 η κυβέρνηση ζήτησε στις αρχές του καλοκαιριού να τροποποιηθούν είτε ως προς τους στόχους είτε ως προς τα χρονοδιαγράμματα.

Το ΠΑΣΟΚ τώρα, υπό τον αρμόδιο τομεάρχη Π. Γερουλάνο, κάθισε και μελέτησε διεξοδικά την πορεία όλων αυτών των έργων και σε ποια φάση βρίσκονται πλέον. Και τι ανακάλυψε; Οτι μόνο 18 εξελίσσονται καλά και εντός χρονοδιαγράμματος και στόχων. Για τα υπόλοιπα 135, όπως αναφέρει η έκθεση Γερουλάνου, «η κυβέρνηση φαίνεται, με βάση το κείμενο της πρότασης αναθεώρησης που η ίδια υπέβαλε πριν από λίγες μέρες στα ευρωπαϊκά όργανα, να ζητάει μείωση στόχων και περιεχομένου ή/και αλλαγή χρονοδιαγράμματος ή/και την απένταξή τους από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»!!!

Σοβαρές ευθύνες για την αποτυχία

Ποιο άλλο είναι το σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από την καταγραφή αυτής της ζοφερής για τη χώρα πραγματικότητας; Οτι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα της αντιπολίτευσης που παράγει πολιτικές. Ολοκληρωμένες. 62 ολόκληρες σελίδες καταλαμβάνει το πόρισμα Γερουλάνου για τα 135 έργα που οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον γκρεμό – μην ξεχνάμε ότι σε έξι μήνες κλείνει το Ταμείο Ανάκαμψης…

Και υπάρχουν βαριές ευθύνες γι’ αυτή τη διαγραφόμενη εξέλιξη. Οχι για το Ταμείο που κλείνει, αυτό το γνώριζαν. Οτι η λειτουργία του είχε ημερομηνία λήξεως. Για την αποτυχία να απορροφηθούν τα τεράστια κονδύλια για την Ελλάδα υπάρχουν οι σοβαρότατες ευθύνες. Και βαραίνουν εν συνόλω την κυβέρνηση Μητσοτάκη…