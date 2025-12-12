Η πώληση της Warner Bros Discovery θα μπορούσε να εξαρτηθεί από την τύχη του καναλιού CNN που της ανήκει, το οποίο έχει πολλές φορές αποτελέσει αντικείμενο επίθεσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ λόγω της κριτικής που του ασκεί.

Ο Τραμπ δήλωσε στον Λευκό Οίκο χθες ότι η ιδιοκτησία του CNN θα πρέπει να αλλάξει ανεξάρτητα από το ποια εταιρεία αγοράζει τη Warner και ότι είναι «επιτακτική ανάγκη να πωληθεί το CNN».

Τις τελευταίες ημέρες ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφέρει στο προσκήνιο στους συμμάχους του ότι το CNN θα πρέπει είτε να πωληθεί είτε να αποκτήσει νέα ηγεσία, ακόμη και εάν αγοραστής είναι η Netflix και όχι η Paramount, σύμφωνα με τη «Wall Street Journal».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αλλάζει θέση για το CNN και έχει συνδέσει το μέλλον του καναλιού με τις διαπραγματεύσεις με τη Warner Bros., ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προσπαθήσει ανεπιτυχώς να εμποδίσει την πώληση της μητρικής εταιρείας του CNN, τότε γνωστής ως Time Warner, στην AT&T, εκτός εάν το δίκτυο αποσχιζόταν.

Η Warner Bros συμφώνησε την περασμένη εβδομάδα να πουλήσει στο Netflix για 72 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και μετοχές. μόνο τα κινηματογραφικά στούντιο και τις δραστηριότητες streaming HBO Max -αλλά όχι τον όμιλο τηλεοπτικών δικτύων που περιλαμβάνει το CNN. Τώρα έχει κάνει επιθετική προσφορά και η Paramount.