Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον, ξεκίνησε να εφαρμόζει άμεσα το «Σχέδιο Β» μετά την απόφαση της Warner Bros να συμφωνήσει με την ανταγωνίστρια Netflix.

Αποφάσισε να ξεκινήσει μια από τις μεγαλύτερες προσπάθειες επιθετικής εξαγοράς στην ιστορία του Χόλιγουντ και όχι μόνο, δίνοντας διαστάσεις θρίλερ στο σήριαλ για τον έλεγχο της «πολύφερνης νύφης», των κινηματογραφικών στούντιο και των υπηρεσιών streaming της Warner Bros.

Μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, η μοίρα ενός από τα πιο ιστορικά στούντιο του Χόλιγουντ ισορροπεί σε τεντωμένο σκοινί μετά την έναρξη μιας επιθετικής εξαγοράς της Warner Bros από την Paramount έναντι 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι καταθέσεις επίσημων εγγράφων στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη διαδικασία έδειξαν ότι η χρηματοδοτική δομή του Έλισον αποτέλεσε σημαντικό σημείο τριβής στην προσέγγιση μεταξύ των δύο πλευρών, καθώς η Paramount – μια εταιρεία του με κεφαλαιοποίηση περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων – ήθελε να αποκτήσει έναν πολύ μεγαλύτερο παίκτη του Χόλιγουντ.

Η Warner Bros εξέφρασε επανειλημμένα ανησυχίες για τους μη Αμερικανούς επενδυτές και την πολυπλοκότητα των πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης στην προσφορά της Paramount, σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλούνται οι Financial Times. Η Warner Bros επίσης ότι τα κεφάλαια τα οποία θα χρησιμοποιούσε για μια συμφωνία η Paramount από τη Μέση Ανατολή θα έμπαιναν στο μικροσκόπιο των αμερικανικών αρχών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η προσφορά του Ντέιβιντ Έλισον υποστηρίχθηκε από τον πατέρα του, Λάρι, τον συνιδρυτή της Oracle και έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Ωστόσο, οι Έλισον διέθεταν μόνο τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 41 δισεκατομμύρια δολάρια σε ίδια κεφάλαια που ήταν απαραίτητα για τη χρηματοδότηση της συμφωνίας. Τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια προέρχονταν από κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής και τα υπόλοιπα από το αμερικανικό ιδιωτικό επενδυτικό ταμείο RedBird και την Affinity Partners, τον επενδυτικό όμιλο που διευθύνει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Επιπλέον, περίπου 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρέος δεσμεύτηκαν από την Bank of America, την Citigroup και την Apollo, σύμφωνα με τους FT.

Η Paramount από την πλευρά της αναφέρει λέει ότι προσπαθούσε να δελεάσει τη Warner Bros WBD για μήνες με ολοένα και πιο πλούσιες προσφορές, για να δει όμως να κλείνεται συμφωνία με τη Netflix.

Οι προσφορές

Η Paramount υπέβαλε έξι προσφορές σε διάστημα 12 εβδομάδων στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros, με τις πρώτες συναντήσεις μεταξύ των Έλισον και του διευθύνοντος συμβούλου της τελευταίας, του Ντέιβιντ Ζάσλαβ. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Paramount εξασφάλισε και στη συνέχεια απέρριψε χρηματοδότηση από την κινεζική Tencent. Στη συνέχεια στράφηκε σε τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία της Μέσης Ανατολής, καθώς και από στο γαμπρό του Τραμπ.

Έγγραφα που υπεβλήθησαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ και επικαλούνται οι Financial Times δείχνουν ότι η υποβολή προσφορών για την Warner Bros ξεκίνησε στα 19 δολάρια ανά μετοχή με τον Έλισον, ο οποίος μόλις είχε αποκτήσει την Paramount μέσω της οχήματος Skydance τον Αύγουστο, να παραδίδει την προσφορά απευθείας στον Ζάσλαβ στο σπίτι του στο Μπέβερλι Χιλς στις 14 Σεπτεμβρίου.

Οι πρώτες προσφορές της Paramount απορρίφθηκαν και το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros επιδίωξε τον διαχωρισμό της εταιρείας σε δύο. Νέες προσφορές υποβλήθηκαν στα 22 δολάρια ανά μετοχή και στη συνέχεια στα 23,50 δολάρια. Ωστόσο, οι προσφορές της Paramount ώθησαν τον Ζάσλαβ να ανοίξει τη διαδικασία σε ανταγωνιστές και η Netflix είδε την ευκαιρία.

Ένα κρίσιμο σημείο τριβής για την Warner Bros ήταν η βεβαιότητα, αναφέρεται. Άτομα κοντά στην εταιρεία παραδέχτηκαν στους FT ότι η τιμή δεν ήταν το μόνο κριτήριο αλλά και ότι το διοικητικό της συμβούλιο πίστευε ότι η προσφορά της Netflix παρείχε μεγαλύτερη βεβαιότητα για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Στις 17 Νοεμβρίου, ο Ντέιβιντ Έλισον γευμάτισε με τον Ζάσλαβ και προσφορά του αυξήθηκε στα 25,50 δολάρια ανά μετοχή λίγες μέρες αργότερα. Στις αρχές Δεκεμβρίου οι Έλισον επέστρεψαν με μια νέα προσφορά 26,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μια συναλλαγή εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Οι πηγές χρηματοδότησης για την προσφορά ήταν επίσης σαφείς: μια δέσμευση 11,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την οικογένεια , με διπλάσια δέσμευση από τρία κρατικά επενδυτικά ταμεία από τον Κόλπο και μια δέσμευση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από την Tencent, μαζί με χρήματα από την RedBird Capital Partners και την Affinity Partners του Kushner, σημειώνεται.

Οι ανησυχίες

Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros ανησυχούσε όμως για τη χρηματοδότηση από τη Μέση Ανατολή για την προσφορά της Paramount, φοβούμενο ότι θα αντιμετώπιζε σημαντικό έλεγχο από την Επιτροπή Ξένων Επενδύσεων στις ΗΠΑ, την υπηρεσία που εξετάζει πιθανούς κινδύνους εθνικής ασφάλειας από ξένες τέτοιες επενδύσεις. Η Paramount υποστήριζε ότι δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, σημειώνοντας ότι τα εθνικά κεφάλαια της Σαουδικής Αραβίας, του Άμπου Ντάμπι και των Εμιράτων – καθώς και το όχημα που ελέγχεται από τον Κούσνερ – είχαν συμφωνήσει να παραιτηθούν από οποιαδήποτε δικαιώματα ελέγχου της εταιρείας.

Η τελική πρόταση ανέφερε ότι η Paramount ήταν έτοιμη να υπογράψει αμέσως, υποστηριζόμενη από πλήρως δεσμευμένη χρηματοδότηση με χρέος και ίδια κεφάλαια. Αλλά αντ’ αυτού, σύμφωνα με την κατάθεση της Paramount στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) που επικαλούνται οι FT, το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros επέλεξε «να μην καταβάλει καμία προσπάθεια να μιλήσει καν με την Paramount ή τους εκπροσώπους της για οτιδήποτε», όπως αναφέρεται. Και προχώρησε σε συμφωνία με τη Netflix. Τώρα, η Paramount στράφηκε σε επιθετική εξαγορά, απευθυνόμενη απευθείας στους μετόχους της Warner Bros και προετοιμάζεται για σκληρή μάχη.