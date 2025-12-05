Το Netflix, ο κολοσσός του streaming, βρίσκεται σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Warner Bros Discovery (WBD), σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η πλατφόρμα φέρεται να έχει καταθέσει την υψηλότερη προσφορά, ύψους 28 δολαρίων ανά μετοχή, με την Wall Street Journal να αναφέρει ότι η επίσημη ανακοίνωση της συμφωνίας αναμένεται σύντομα.

Η εξαγορά της WBD θα προσφέρει στο Netflix έναν εκτεταμένο κατάλογο κινηματογραφικών παραγωγών, καθώς και τον έλεγχο της υπηρεσίας streaming HBO Max. Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναλλαγή στον χώρο της ψυχαγωγίας μετά την εξαγορά της Fox από τη Disney το 2019, αξίας 71 δισ. δολαρίων.

Οι όροι της συμφωνίας και οι ανταγωνιστές

Η χρηματιστηριακή αξία της Warner Bros Discovery ανέρχεται περίπου στα 60 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Bloomberg, που αποκάλυψε την πληροφορία. Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας φέρεται να επιδιώκει τίμημα κοντά στα 75 δισ. δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα χρέη.

Την εξαγορά της WBD είχαν επίσης επιδιώξει οι εταιρείες Paramount Skydance και Comcast, όμως η προσφορά του Netflix φαίνεται να επικρατεί.

Η μάχη του streaming και οι ανησυχίες

Η έντονη ανταγωνιστικότητα στον κλάδο του streaming και η σταδιακή πτώση της παραδοσιακής τηλεόρασης οδηγούν σε ευρείες στρατηγικές ανακατατάξεις στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες ψυχαγωγίας. Για να αντιμετωπίσουν την κυριαρχία του Netflix και της Disney, οι ανταγωνιστές επιχειρούν συνεργασίες και συγχωνεύσεις ώστε να ενισχύσουν τα έσοδά τους.

Σύμφωνα με τη New York Post, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου έχουν εκφράσει ανησυχία για την πιθανή εξαγορά, θεωρώντας ότι μια τέτοια συμφωνία θα προσέδιδε στο Netflix υπερβολική επιρροή στην αμερικανική αγορά περιεχομένου.

Αντιδράσεις από τον χώρο του κινηματογράφου

«Ο νικητής θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται οι μεγαλύτερες ταινίες του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοσθούν σ’ αυτό οι διαφημιστές», σχολίασε ο αναλυτής της Emarketer, Τζέρεμι Γκόλντμαν.

Στο podcast «The Town», ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον («Avatar», «Τιτανικός») εξέφρασε την αντίθεσή του στη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι οι επικεφαλής του Netflix θα προωθούν την πλατφόρμα εις βάρος των κινηματογραφικών αιθουσών.