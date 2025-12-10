Μια καλλιτέχνις με περιορισμένη λεκτική επικοινωνία γίνεται η πρώτη νευροδιαφορετική που αναδεικνύεται νικήτρια του βραβείου Τέρνερ, ενός από τα σημαντικότερα στον κόσμο, καθώς θεωρείται αντίστοιχο των κινηματογραφικών Οσκαρ για τα εικαστικά.

Ο λόγος για την 58χρονη Νένα Κάλου που κατάφερε να επικρατήσει των τριών συνυποψηφίων της και να κερδίσει χθες το έπαθλο των 25.000 στερλινών, αλλά και μια διάκριση, που σε βάθος χρόνου έχει αποδειχθεί πολύτιμο διαβατήριο καταξίωσης στον κόσμο της σύγχρονης τέχνης, όπως έχει διαφανεί στα 41 χρόνια που μετρά ο θεσμός.

Γεννημένη στη Γλασκώβη, η Νένα Κάλου – η μεγαλύτερη σε ηλικία από τους τρεις άλλους διεκδικητές του βραβείου – δημιουργεί μεγάλου μεγέθους «κρεμαστά» γλυπτά από ύφασμα, χαρτί, πλαστικό, παλιές βιντεοταινίες και υλικά συσκευασίας, στα οποία δίνει τη μορφή κουκουλιού ή φωλιάς. Τα υλικά αυτά τα τυλίγει, τα διπλώνει, τα δένει και τα συσπειρώνει, δημιουργώντας πυκνές, πολύχρωμες δομές. Παράλληλα ασχολείται και με τη ζωγραφική. Φιλοτεχνεί έργα σε χαρτί με αφηρημένα σπειροειδή μοτίβα, βασισμένα σε επαναλαμβανόμενες γραμμές που υπογραμμίζουν τον ρυθμό, την κίνηση και την ένταση της χειρονομίας.

«Αυτή η εκπληκτική γυναίκα έχει δουλέψει τόσο σκληρά για τόσο πολλά χρόνια – είναι υπέροχο που επιτέλους λαμβάνει την αναγνώριση που πραγματικά, πραγματικά της αξίζει», δήλωσε η καλλιτεχνική βοηθός της Κάλου εδώ και 26 χρόνια Σάρλοτ Χόλινσχεντ, δευτερόλεπτα μετά την ανακοίνωση του ονόματος της νικήτριας, εν μέσω χειροκροτημάτων στην κατάμεστη Πινακοθήκη Καρτράιτ στο Μπράντφορντ. Ο συγκεκριμένος χώρος επελέγη φέτος για να γίνουν η έκθεση των υποψηφίων (διαρκεί έως τις 22 Φεβρουαρίου) και η απονομή, καθώς η πόλη έχει αναδειχθεί σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Βρετανίας για το 2025.

Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι ήταν το 28χρονο queer και non-binary άτομο Ρενέ Μάτιτς με πολυμεσικές δημιουργίες, ο 40χρονος ιρακινός πρόσφυγας Μοχάμεντ Σάμι που φιλοτεχνεί μεγάλης κλίμακας ζωγραφικά έργα και η 41 ετών Ζέιντι Σα με μια επίσης μεγάλης κλίμακας εγκατάσταση που συνδυάζει ζωγραφική, υφάσματα, ήχο και γλυπτική, με έντονες επιρροές από την κορεατική παράδοση, καθώς κατά το ήμισυ είναι Κορεάτισσα.