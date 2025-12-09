Ενόψει της αυριανής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, οι τριγμοί εντός του κόμματος δεν σταματούν – από τον εξώστη του «Παλλάς» έως την παραίτηση του διευθυντή της «Αυγής», Σπύρου Σουρμελίδη, στην Κουμουνδούρου έρχονται αντιμέτωποι με μια κρίση εν αναμονή. Η προαναγγελία δημιουργίας κινήματος από τον Αλέξη Τσίπρα φέρνει στην επιφάνεια τις διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες «τρέχουν» διαφορετικά στελέχη του κόμματος, σχηματίζοντας τρεις γραμμές, τόσο για τη διαχείριση της σχέσης με τον Τσίπρα όσο και προς το μέλλον του ίδιου του κόμματος.

Από τη μια πλευρά, υπάρχουν στελέχη που, ακόμα κι αν ενοχλήθηκαν από την κίνηση του εξώστη, θέλουν να συναντηθούν με τον Αλέξη Τσίπρα την επόμενη μέρα, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ – ο Τσίπρας, άλλωστε, έχει περιγράψει ένα κίνημα που αφορά μονάδες και όχι συλλογικότητες. Αυτή η πλευρά ενοχλήθηκε και από το ψηφοδέλτιο της «Αυγής», αλλά και από την υποψία πως η Κουμουνδούρου ψάχνει εναλλακτική, σε τακτική συνομιλία κυρίως με την Πατησίων. Ο Γιάννης Ραγκούσης, για παράδειγμα, ήδη πριν από οποιαδήποτε κομματική συνεδρίαση, αναρωτήθηκε μήπως «η συνεχιζόμενη ρητορική για κοινό προοδευτικό ψηφοδέλτιο ή για λαϊκό μέτωπο – ιδίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και της ΝΕΑΡ – είναι απολύτως κενή περιεχομένου;», μιλώντας για αλλεπάλληλες αρνήσεις – οποιαδήποτε απόπειρα παρεμπόδισης της επικείμενης προσπάθειας Τσίπρα αναμένεται να βρει αντίδραση από τουλάχιστον ένα μέρος της ΚΟ.

Από την άλλη, η πλευρά που εκφράζεται κυρίως από τον Παύλο Πολάκη, από βουλευτές και στελέχη του περιβάλλοντός του, έχει ξεκαθαρίσει πως θεωρεί πως θα μείνει ΣΥΡΙΖΑ και πως ο ΣΥΡΙΖΑ «έχει τον οργανωτικό ιστό, το στελεχιακό δυναμικό και την εμπειρία να διατυπώσει ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα αποτελέσει βάση για συνεργασία».

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να κρατά τις ισορροπίες ανάμεσα στις δύο γραμμές. Αναγνωρίζει τους σημερινούς «παράλληλους δρόμους» με την Αμαλίας, όμως ελπίζει πως αυτό δεν θα συμβαίνει για πάντα: «Εχω διαφορετική οπτική, δεν είναι ίδιες οι ευθύνες όλων των προοδευτικών κομμάτων στην καθυστέρηση για το κοινωνικό αίτημα (της συνεργασίας)», ανέφερε χθες ο Σωκράτης Φάμελλος (Αθήνα 9,84). «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μετά τη μεγάλη αλλαγή που έγινε (…) έχει αποδείξει στην πράξη ότι παίρνει πρωτοβουλίες με υπέρβαση και των κομματικών ορίων, χωρίς καμία εγωιστική διάθεση και προφανώς χωρίς γραφειοκρατία», σχολίασε, ενώ τάχθηκε ξανά υπέρ της ενότητας του χώρου, επαναλαμβάνοντας την πρόταση για κοινό ψηφοδέλτιο – το οποίο, πάντως, δεν είναι ακριβώς η πρόταση που περιγράφηκε από την πλευρά Τσίπρα.

Η προσπάθεια κοινοβουλευτικής συνεννόησης με ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά παραμένει σε ισχύ. Εν αναμονή και της πρότασης Ανδρουλάκη για αλλαγή του άρθρου 86 στη επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.