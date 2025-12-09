«Μάλλιασε» η γλώσσα μου, μέρες τώρα, να επισημαίνω την τρομερή παραδοχή-καταγγελία ενώπιον δικαστηρίου, του «αχυράνθρωπου» της παρέας Λαβράνου και Σία, Τρίμπαλη, για τις υποκλοπές. Οτι πριν εμφανιστεί ενώπιον της (μπαζο)Εξεταστικής Επιτροπής, τα σαΐνια του Μεγάρου Μαξίμου τον είχαν περάσει από «φροντιστήριο» με τις ερωτήσεις βουλευτών της ΝουΔου που μετείχαν στην Επιτροπή. Και πως μία ημέρα πριν η Αστυνομία κάνει έφοδο στο σπίτι του, και στα σπίτια άλλων συνεργατών της εταιρείας που έφερε το Predator στη ζωή μας, τον (και τους) είχαν ειδοποιήσει να εξαφανίσει(ουν) ό,τι ενοχοποιητικό στοιχείο διέθετε(αν). Μιλάμε στημένο εντελώς το πράγμα.

Δηλώνω ευτυχής λοιπόν, ότι έστω και με καθυστέρηση μιας εβδομάδας και πλέον, πρώτος ο Αλ. Χαρίτσης, και εν συνεχεία το ΠΑΣΟΚ, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ζήτησαν την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να κληθεί αυτός ο Τρίμπαλης να δώσει εξηγήσεις.

Ως την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Νικ. Κακλαμάνης δεν είχε απαντήσει στο αίτημα των τριών κομμάτων.

Προσωπικά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα αρνηθεί. Είναι σίγουρο ότι δεν θα θελήσει να συνδέσει το όνομά του με μια κραυγαλέα περίπτωση απαξίωσης του Κοινοβουλίου…

Στα όρια της μεταφυσικής

Υποθέτω οι επιμελείς αναγνώστες της στήλης θα ενθυμούνται ότι εγκαίρως είχα προϊδεάσει για τον περιβάλλοντα την «πρόεδρο» Καρυστιανού, «χώρο». Και μάλιστα είχα επισημάνει ότι επηρεάζεται πλέον όχι τόσο από πολιτικά πρόσωπα, αλλά από πρόσωπα που κινούνται πέραν της πολιτικής στα όρια της μεταφυσικής, και ασχολούνται με άλλες «επιστήμες». Χθες, ήρθε ο Νίκος Καραχάλιος, και επιβεβαίωσε τις πιο ακραίες οπτικές αυτής της ιστορίας. Μίλησε για μια γερόντισσα από τη Συρία η οποία δεν μιλάει λέξη ελληνικά, αλλά μόνο… αραμαϊκά, δεν ξέρει κατά πού πέφτει η Ελλάδα, αλλά μέσω ενός… μεταφραστή, δίνει κατευθύνσεις στην «πρόεδρο». Επίσης υπάρχει και μια… αστρολόγος, την οποία συμβουλεύεται η «πρόεδρος» για τις κινήσεις της!!

Του έπεσαν τα μαλλιά του Καραχάλιου, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτές τις καταστάσεις. Λογικό δεν είναι;

Οταν καιγόταν η Αθήνα

Διάβαζα χθες στα «ΝΕΑ» την Πέπη (Ραγκούση) και τον Ηλία (Κανέλλη), που με θαυμαστή επιμονή επιχείρησαν να ανακαλέσουν στη συλλογική μνήμη τα όσα φρικώδη διαπράχθηκαν το 2008 κατά τα «νέα Δεκεμβριανά», που έκαψαν την Αθήνα, με αφορμή τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου. Εγραψαν για τον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ στα γεγονότα – η Πέπη θυμήθηκε μέχρι και την πυρπόληση του χριστουγεννιάτικου δέντρου στο Σύνταγμα, και την «αποθέωση» της πράξης, την επομένη, από την «Αυγή» με το σύνθημα «Ω έλατο, ω έλατο, τι όμορφα αρπάζεις» (φωτιά). Καλόν είναι να λέγονται αυτά, γιατί το Σάββατο που ήταν η 17η επέτειος από τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, το κέντρο της πόλης έζησε για λίγο στιγμές από «τότε», με τις ορδές των μπαχαλάκηδων, που δίπλα στον φόνο του Γρηγορόπουλου είχαν κολλήσει και το όνομα του τρομοκράτη Ξυμητήρη, που σκοτώθηκε προ έτους στους Αμπελόκηπους, κατασκευάζοντας μια βόμβα! Οπως και τότε, έτσι και τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ή ό,τι τέλος πάντων έχει απομείνει από αυτόν, διαμαρτυρήθηκε για την… αλόγιστη αστυνομική βία, με τη χρήση χημικών, κατά των τύπων αυτών. Σωστά! Επρεπε να τους αφήσουν να κάνουν το κέντρο της πόλης ρημαδιό. Οπως τότε…

Παρακαλείται ο κύριος Χρυσοχοΐδης να τα προσέχει αυτά τα θέματα – το 2008, ως γνωστόν, η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, υπουργεύοντος Προκόπη, τους άφησε να εκτονωθούν καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους. Ουσιαστικά νομιμοποιώντας πολιτικά τη βία, και αποδεχόμενη το «δίκαιο» του όχλου, έκλεισε τα μάτια στη λεηλασία του κόπου τίμιων επαγγελματιών, στην επικράτηση της ανομίας με την ανοχή της Αστυνομίας, και εν τέλει στην αποσταθεροποίηση της χώρας. «Από τι γλιτώσαμε», να λέμε…

Εκτός τόπου και χρόνου

Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον πεθαμένο. Που θεωρεί – ακόμη τώρα!!! – τα άθλια γεγονότα του 2008 «εξέγερση» και «νίκη» του λαού!! Διαβάστε ανακοίνωση που εξέδωσε το κόμμα αυτό, το Σάββατο, για να «τιμήσει» την επέτειο (ο Τσίπρας, φρονίμως ποιων, και επειδή δεν είναι και κανένα κορόιδο, «υποδύθηκε» την πάπια Πεκίνου…):

«Η συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα μας υπενθυμίζει τους αγώνες μιας ολόκληρης γενιάς, που βγήκε στον δρόμο για να διεκδικήσει, πρώτα απ’ όλα, το ίδιο το δικαίωμα στη ζωή. Η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αποτέλεσε τον προπομπό των αγώνων ολόκληρου του ελληνικού λαού, που ακολούθησαν κατά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης και την είσοδο της χώρας στο τούνελ της ύφεσης. Τα αιτήματα του Δεκέμβρη παραμένουν επίκαιρα (..!). Η αστυνομική βία, η καταπάτηση του κράτους δικαίου, ο αυταρχισμός και η επίθεση στη νέα γενιά αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη»!!!

Αμετανόητοι; Οχι ακριβώς. Εκτός τόπου και χρόνου. Και μας κυβέρνησαν, με επικεφαλής τον Τσίπρα και τον καμένο συνεταίρο του, για περίπου 5 χρόνια. Να τα θυμόμαστε αυτά, μέρες που ‘ναι, εντάξει;

«Συντροφικό» φαρμάκι

Από τα ωραία… απόνερα της «Ιθάκης» του εξ εφέδρων προέδρου Τσίπρα, είναι ασφαλώς η επανεμφάνιση και η διαρκής, πλέον, παρουσία, στα μέσα ενημέρωσης, του αγαπημένου μου Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τον καλούν σε εκπομπές, τον ρωτούν με αφορμή το βιβλίο του πρώην ηγέτη και φίλου του, Τσίπρα, και ο Παναγιώτης αφήνει να ρέει αφειδώλευτα το φαρμάκι για τον συγγραφέα. Χθες πάλι (στον ΣΚΑΪ), είπε και τι δεν είπε, το στόμα του – και ν’ αγιάσει! Οτι ο πρόεδρος Αλέξης, δεν μπορεί, στο τέλος δεν θα καταφέρει τίποτε άλλο, πάρα να διαλύσει τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Οτι (κλασικά) γράφει ψέματα στο βιβλίο, και πως ό,τι γράφει γι’ αυτόν, είναι τίτλος τιμής. Το δε συγκλονιστικό που είπε (χωρίς ιδιαίτερες εξηγήσεις) είναι ότι αν θα καθίσουν δίπλα δίπλα (δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό, αλλά ποτέ μη λες ποτέ), ο Τσίπρας «θα πάθει συγκοπή», γιατί ο Παναγιώτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο άλλος είναι αποσυνάγωγος «πήγε και συμφώνησε με αυτούς που επέκρινε» και άλλες πολλές παρόμοιες «ομορφιές».

Εγώ, αν ήμουν ΕΡΤ, μια εκπομπή στον Παναγιώτη θα την έδινα, να μας ενημερώνει καθημερινά για το πώς λειτουργούσε το… «απαράτ» του ΣΥΡΙΖΑ, ως κυβέρνηση. Εκεί να δεις τηλεθέαση. Που πάνε και πληρώνουν πανάκριβα σίριαλ, για να τσιμπήσουν νουμεράκια. Βέβαια ο Λαφαζάνης δεν είναι Ζωή, να τον αποκαλεί απατεώνα, τυχοδιώκτη, ψεύτη και τυχάρπαστο, τον αρχηγό, αλλά όσο να πεις, θα κάνει δουλίτσα. Επίσης, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τον προσκαλούν στην ΕΡΤ, να του κάνουν μια συνέντευξη. Εδώ, κάλεσαν τον… Καμμένο (τον Καμμένο, ρε παιδιά!!!), να απαγγείλει το ποίημα «είμαι έτοιμος να επανέλθω στην πολιτική». Αν είναι δυνατόν…

Από τον εξώστη στα… εξώδικα;

Μερικοί φουκαράδες συριζαίοι πάντως, που το θεωρούσαν δεδομένο ότι εφόσον ο αρχηγός αποφάσισε να επανακάμψει, και θα τους πάρει μαζί του, σοκαρισμένοι από την ξεφτίλα του «εξώστη» που τους επιφύλαξε, περιφέρονται στα μέσα ενημέρωσης, και προσπαθούν να συμμαζέψουν τα ασυμμάζευτα. Ακουγα τις προάλλες στα Παραπολιτικά (καλεσμένο των Βασ. Σκουρή και Σ. Ξενάκη) τον Χρήστο Γιαννούλη, βουλευτή Θεσσαλονίκης. Καταφανώς ευρισκόμενος σε σοκ απ’ ό,τι συνέβη ο άνθρωπος, και μη μπορώντας να χωνέψει την ανεξήγητη γι’ αυτόν στάση του αρχηγού, έλεγε ότι «Οχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τελειώνει. Ενα κόμμα δεν διαλύεται όταν συμμετέχει σε μια πολιτική πρωτοβουλία. Πιστεύω ότι θα πάρουμε τις αποφάσεις αυτές που πρέπει για να προχωρήσουμε όλοι μαζί».

Πού να πάτε, ρε Χρήστο, και μάλιστα όλοι μαζί; Ο τύπος δεν σας θέλει. Τι άλλο να κάνει πια για να το καταλάβετε; Το επόμενο βήμα είναι να σας στείλει… εξώδικα, να μην τον πλησιάζετε!..