Σε νέες προσλήψεις συνολικά 290 οδηγών λεωφορείων προχωρά η εταιρεία Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ), προκειμένου να καλύψει τα μεγάλα κενά στην υλοποίηση του συγκοινωνιακού έργου των αστικών λεωφορείων της Αθήνας.

Σημειώνεται ότι το 2024 χάθηκαν πάνω από 500.000 δρομολόγια αστικών λεωφορείων κυρίως λόγω έλλειψης οδηγών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 12/12/2025 (ώρα 23.59), αφού ενημερωθούν για τις θέσεις, τα απαραίτητα προσόντα και τα δικαιολογητικά, να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα στο www.osy.gr, όπου είναι αναρτημένη η σχετική προκήρυξη της ΟΣΥ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προκήρυξη 2/2025, η πλήρωση των 290 θέσεων κλάδου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) οδηγών, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα γίνει με σειρά προτεραιότητας.

Η προκήρυξη δίνει ευκαιρίες τόσο σε νέους υποψηφίους χωρίς προϋπηρεσία όσο και σε έμπειρους επαγγελματίες οδηγούς με σαφή κριτήρια. Αφορά δε αποκλειστικά τον κλάδο ΔΕ οδηγών λεωφορείων (Κωδικός 100) και προβλέπει δύο βασικές κατηγορίες θέσεων:

145 θέσεις χωρίς απαιτούμενη εμπειρία: Αφορά όσους θέλουν να κάνουν το πρώτο τους επαγγελματικό βήμα στις οδικές μεταφορές.

145 θέσεις με υποχρεωτική επαγγελματική εμπειρία: Αφορά υποψηφίους που έχουν ήδη εργαστεί σε αστικές ή υπεραστικές συγκοινωνίες και διαθέτουν αποδεδειγμένη προϋπηρεσία.

Η επιλογή γίνεται με σειρά προτεραιότητας, ενώ η βασική κατηγορία συμμετοχής είναι η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ).

Ωστόσο, εάν κάποιες θέσεις μείνουν κενές, η ΟΣΥ θα παρέχει τη δυνατότητα συμμετοχής και σε υποψηφίους Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), υπό τις ειδικές προϋποθέσεις που ορίζει η προκήρυξη.

Η ΟΣΥ αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» των αστικών συγκοινωνιών της Αττικής, καθώς μεταφέρει καθημερινά χιλιάδες πολίτες.Τα βασικά καθήκοντα ενός οδηγού στην ΟΣΥ περιλαμβάνουν: την εκτέλεση των προγραμματισμένων δρομολογίων, την ασφαλή μετακίνηση και εξυπηρέτηση των επιβατών, την τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και των ωραρίων και την υπεύθυνη χρήση και φροντίδα του οχήματος. Πρόκειται, σύμφωνα με την ΟΣΥ, «για θέση ιδανική για όσους αναζητούν σταθερή εργασία, προοπτικές εξέλιξης και συμμετοχή σε έναν στρατηγικό δημόσιο οργανισμό μεταφορών».

Τα γενικά προσόντα των υποψηφίων

Πριν ξεκινήσει κάποιος τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα πρέπει να ελέγξει προσεκτικά εάν πληροί έξι βασικές προϋποθέσεις.

Ιθαγένεια και γνώση της ελληνικής γλώσσας: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι και ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ιμβρο, Τένεδο ή Αίγυπτο. Οσοι δεν διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου Β1 ή άλλο ισοδύναμο αναγνωρισμένο τίτλο γνώσης της ελληνικής γλώσσας. Οριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεννηθεί από το 1980 έως το 2004, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που αφορά ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ. Υγεία και ικανότητα για άσκηση καθηκόντων οδηγού: Οι υποψήφιοι οδηγοί θα πρέπει να διαθέτουν σωματική και ψυχική υγεία, όπως και πλήρη ικανότητα για την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη δοκιμαστική περίοδο μπορεί να τους ζητηθεί να υποβληθούν σε ψυχομετρικές εξετάσεις και ιατρικούς ελέγχους από αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Ποινικά κωλύματα: Αποκλείονται από τη διαδικασία όσοι έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, είναι υπόδικοι για κακουργήματα, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και έχουν απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από άλλον δημόσιο ή συγκοινωνιακό φορέα τα τελευταία 5 έτη. Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους): Απαιτείται οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ισχύει για πολίτες άλλων χωρών της ΕΕ. Τυπικά προσόντα και άδειες οδήγησης: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη, να έχουν άδειες οδήγησης λεωφορείων σε ισχύ, όπως και αναγνωρίσεις ή ισοτιμίες τίτλων σπουδών εξωτερικού, όπου απαιτείται.

Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 23.59. Η ημερομηνία και η ώρα λαμβάνονται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική υποβολή στην πλατφόρμα της ΟΣΥ (www.osy.gr).