Νέα εποχή για τις μεταφορές στην Αττική καθώς αρμόδια συνεργεία ξεκίνησαν σήμερα Κυριακή (7/12) τις διαδικασίες αποξήλωσης του δικτύου τρόλεϊ σε όλον τον Πειραιά, ενώστην θέση τους θα μπουν ηλεκτρικά λεωφορεία.

Έπειτα από 72 χρόνια συνεχούς παρουσίας στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά, τα τρόλεϊ αποσύρονται σταδιακά από σήμερα.

Ωστόσο κατά την διαδικασία της αποξήλωσης στον Πειραιά υπήρξε ένταση με εργαζόμενους οι οποίοι αντιδρούν με τη διαδικασία.

Ο κ. Κυρανάκης μετέφερε στους εργαζόμενους ότι η απόφαση ελήφθη με γνώμονα τόσο την τεχνική κατάσταση του υφιστάμενου δικτύου όσο και το οικονομικό όφελος για το Δημόσιο. Δεσμεύθηκε επίσης ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας, αντίθετα θα γίνουν νέες προσλήψεις οδηγών και μισθολογικές αυξήσεις, ενώ τα δρομολόγια θα γίνουν πιο συχνά και πιο αξιόπιστα.

Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ξεκινά η κατάργηση του 70% των εναέριων καλωδίων, αρχικά στον Πειραιά και στη συνέχεια στην Αθήνα, απελευθερώνοντας τον αστικό ορίζοντα και μειώνοντας τα κόστη συντήρησης.

Στο πλαίσιο της μετάβασης, οι γραμμές 17 και 20 θα αντικατασταθούν από σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία.

«Τα τρόλεϊ υπηρέτησαν αποτελεσματικά την Αττική για πάνω από μισό αιώνα. Ευθύνη μας τώρα η επόμενη μέρα. Ένα πιο καθαρό, πιο ασφαλές και πιο αξιόπιστο σύστημα μετακινήσεων για την Αθήνα» δηλώνει ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μιλώντας για την εν λόγω απόφαση αλλά και για το πρόγραμμα αποξήλωσης του δικτύου, το οποίο και ξεκινά σήμερα από τον Πειραιά, με χρονοδιάγραμμα 18 μηνών (εργασίες αποξήλωσης και αντικατάστασης), ο αναπληρωτής υπουργός απαντώντας τονίζει « Το λειτουργικό κόστος των τρόλεϊ είναι υπερδιπλάσιο από εκείνο ενός ηλεκτρικού λεωφορείου νέας γενιάς, ενώ το δαιδαλώδες εναέριο δίκτυο των 143 χιλιομέτρων δεν προσφέρει πλέον κανένα περιβαλλοντικό όφελος αντιθέτως, επιβαρύνει συνολικά το οδικό δίκτυο… Για κάθε χιλιόμετρο που εκτελείται με τρόλεϊ, το Δημόσιο πληρώνει περίπου 5,5 ευρώ, ενώ για το ίδιο χιλιόμετρο με ηλεκτρικό λεωφορείο το κόστος πέφτει στα 2,5 ευρώ».