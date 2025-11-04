Το πρωί της Τρίτης, 4 Νοεμβρίου 2025, εκδηλώθηκε φωτιά σε τρόλεϊ στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, στο ύψος της οδού Κερασούντος, στο ρεύμα προς Κηφισιά.
Kατά τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά προκλήθηκε από μηχανική βλάβη.
