Άγρια επίθεση δέχθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (14/9) οδηγός τρόλεϊ στο κέντρο του Πειραιά, στη συμβολή των οδών Αγίου Ελευθερίου και Μυκόνου, όταν τρία άτομα εισέβαλαν στο όχημα και τον ξυλοκόπησαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14:00, σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη στιγμή που ο οδηγός είχε σταματήσει πριν από στάση, καθώς η πορεία του εμποδιζόταν από σταθμευμένο ΙΧ. Όπως κατήγγειλε, οι δράστες επιτέθηκαν φραστικά και στη συνέχεια τον ξυλοκόπησαν, πριν τραπούν σε φυγή.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο Νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα. Οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα και συγκεντρώνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για να ταυτοποιήσει τους δράστες.

Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει ότι η επίθεση συνδέεται με τον οδηγό του σταθμευμένου IX που εμπόδιζε το τρόλεϊ. H Αστυνομία εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για άλλα άτομα που ενεπλάκησαν εκ των υστέρων στον διαπληκτισμό και επιτέθηκαν στον οδηγό.