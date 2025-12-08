Νέα «γκέλα» για τον Παναθηναϊκό, αυτή τη φορά στη Λάρισα, απέναντι στην ψυχωμένη ΑΕΛ Novibet, νέο… πισωγύρισμα, με τους πράσινους να μοιάζουν σαν να αρνούνται να βρεθούν στην πρώτη τετράδα. 2-2 σε ένα φινάλε-θρίλερ, με τον Τετέ να χάνει ανεπανάληπτη ευκαιρία για να καθαρίσει το παιχνίδι και τον Μλαντένοβιτς να προσθέτει… χριστουγεννιάτικο δώρο λίγο αργότερα και να χαρίζει την ισοπαλία με το πέναλτι στο οποίο υπέπεσε.

Ο Παναθηναϊκός επανήλθε σε σχήμα με τέσσερις στην άμυνα και το 4-2-3-1 από τον Μπενίτεθ, μετά το ντέρμπι με την ΑΕΚ όπου έπαιξε με τριάδα και δεν του πήγε καλά. Ο Σφιντέρσκι ήταν στην κορυφή της επίθεσης, ο Μλαντένοβιτς στο αριστερό άκρο της άμυνας μετά από καιρό στην αρχική ενδεκάδα, ενώ ελλείψει του Τσιριβέγια στη μεσαία γραμμή βρίσκονταν οι Σιώπης – Τσέριν, με τον Μπακασέτα μπροστά τους. Η έκπληξη ήρθε στο τέρμα, με την παρουσία του Κότσαρη, μιας και ο Λαφόν επανήλθε πριν από λίγες μέρες ενώ ο Ντραγκόφσκι φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

Οι πράσινοι είχαν την κατοχή της μπάλας απέναντι σε μια ΑΕΛ η οποία είχε κλείσει τους χώρους. Ο Παναθηναϊκός έφτασε τα επίπεδα κατοχής μπάλας στο 74%, με τους γηπεδούχους να είναι πίσω από την μπάλα και να αναζητούν αντεπιθέσεις. Οι πράσινοι δεν ήταν δημιουργικοί και δεν απειλούσαν, με την ΑΕΛ Novibet να καταφέρνει να ανοίξει το σκορ στην πρώτη δική της καλή στιγμή. Στο 37′ ο Μλαντένοβιτς έχασε την μπάλα στο ύψος της μεσαίας γραμμής, με τον Στάικο να βγάζει στην αντεπίθεση την ομάδα του. Μοίρασε στον Γκαράτε, εκείνος σούταρε, αλλά ο Κότσαρης απέκρουσε. Ο Πέρες πήρε το ριμπάουντ και από το ύψος του πέναλτι με πλασέ σε κενή εστία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν άμεση και κατάφερε να ισοφαρίσει πριν πάει στα αποδυτήρια. Στο 43′ οι πράσινοι αναπτύχθηκαν ωραία και για πρώτη φορά τόσο ορθολογικά, με τον Μπακασέτα να απλώνει το παιχνίδι στα αριστερά βλέποντας το ανέβασμα το Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος σέντραρε και ο Καλάμπρια με μια τρομερή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι» για το 1-1. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα είχε ευκαιρία να πάρει και προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, αλλά το σουτ του Μπακασέτα έφυγε έξω. Η Λάρισα ήταν εκείνη που μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο μέρος, με τον Χατζηστραβό να βγαίνει απέναντι από τον Κότσαρ στο 50′, αλλά το πλασέ του έφυγε ελάχιστα άουτ.

Τελικά το δεύτερο μέρος μάς επιφύλασσε πολύ περισσότερα απ’ αυτά που είχαμε δει στο πρώτο μέρος. Με το ματς να μετατρέπεται σε θρίλερ στο φινάλε του. Ο Παναθηναϊκός δεν εντυπωσίαζε, αλλά προσπαθούσε να βρει τον τρόπο για να ανατρέψει την κατάσταση και τελικά το βρήκε μέσω VAR. Σε μια φάση στο 70′ ο Ζαρουρί «έκοψε» την μπάλα μέσα στην περιοχή, με τον Φεριγκρά να βρίσκει το πόδι του Μαροκινού και τον Κουμπαράκη να καλεί τον Ευαγγέλου στο VAR για να δει τη φάση. Το πέναλτι δόθηκε, με τον Μπακασέτα να ευστοχεί και να δίνει το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στο 88′ είχε ανεπανάληπτη ευκαιρία για να τελειώσει το ματς. Ο Τετέ έφυγε μόνος του από το κέντρο, βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή αλλά δεν επέλεξε να πασάρει στον Ντέσερς που ήταν μόνος του με την εστία. Αποφάσισε να πλασάρει πάνω στον Αναγνωστόπουλο, με το ματς να μένει «ζωντανό» και την ΑΕΛ Novibet να τιμωρεί την απερισκεψία του Βραζιλιάνου και εκείνη του Μλαντένοβιτς στο 92′. Ο Σέρβος τράβηξε παρατεταμένα τον Πασά από τη φανέλα, ο Ευαγγέλου και πάλι μέσω VAR έδωσε το πέναλτι, ο Πασάς ευστόχησε και διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

Εκνευρισμένος με τα ατομικά λάθη ήταν ο Ράφα Μπενίτεθ: «Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, πόσο μάλλον όταν είδα και τον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε παραπάνω από αρκετά για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον αγώνα, προηγηθήκαμε 2-1, χάσαμε μια ξεκάθαρη ευκαιρία για να τελειώσουμε το παιχνίδι, δεν τα καταφέραμε και μετά είχαμε τη φάση του πέναλτι με την οποία ισοφαριστήκαμε στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού. Βλέπουμε ότι κάναμε ατομικά λάθη που μας στοιχίζουν πάρα πολύ και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί γιατί δυσκολευόμαστε πάρα πολύ» ανέφερε ο Ισπανός. «Θα έχουμε και καλές και κακές στιγμές, και τις φήμες και την πολλή δουλειά και την ατυχία, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τεράστια συγχαρητήρια στους παίκτες. Πίστεψαν στο πλάνο και το ακολούθησαν πιστά. Τους ανήκει 100% ότι πήραν θετικό αποτέλεσμα» είπε ο Στέλιος Μαλεζάς.

Τέλος ο Μαλεζάς

Ωστόσο, η ισοπαλία που πήραν χθες οι ποδοσφαιριστές της Λάρισας ήταν το φινάλε του Στέλιου Μαλεζά στον κάμπο, καθώς η βυσσινή ΠΑΕ ανακοίνωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης τη λήξη της συνεργασίας της με τον έλληνα προπονητή. Μια παρουσία στον πάγκο της ΑΕΛ που αποδείχθηκε σύντομη για τον Μαλεζά, καθώς πρόλαβε να καθοδηγήσει την ομάδα σε συνολικά εννέα παιχνίδια, δύο στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και επτά στη Stoiximan Super League. Είχε μία νίκη, μία ισοπαλία και πέντε ήττες

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63′ Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Ηλιάδης (63′ Παπαγεωργίου), Φερίγκρα, Δεληγιαννίδης, Πέρες (74′ Σουρλής), Στάικος, Αντράντα (74′ Ατανάσοφ), Χατζηστραβός (80′ Πασάς), Γκαράτε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (80′ Ντέσερς), Ζαρουρί (80′ Τζούριτσιτς), Σφιντέρσκι (58′ Πάντοβιτς).