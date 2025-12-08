Οσο μεγαλύτερα είναι τα αυτοκίνητα τόσο περισσότερο ρυπαίνουν, δήλωσε η δήμαρχος του Παρισιού, Αν Ινταλγκό. Και ως αντικίνητρο τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν. Οι νέοι περιορισμοί, όπως ισχυρίστηκε, «θα επιταχύνουν την περιβαλλοντική μετάβαση, στο πλαίσιο της οποίας αντιμετωπίζουμε την ατμοσφαιρική ρύπανση». Αλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνουν υπόψη αυτό το μέτρο. Το δημοτικό συμβούλιο του Κάρντιφ έχει ήδη αποφασίσει να αυξήσει το κόστος των αδειών στάθμευσης για αυτοκίνητα βάρους άνω των 2.400 κιλών, που αντιστοιχεί περίπου σε δύο Ford Fiesta.

Από το 2018 το μέσο πλάτος των νέων μοντέλων που πωλούνται στη Βρετανία – αναφέρει το BBC – έχει αυξηθεί από 182 εκατοστά σε 187,5 εκατοστά, σύμφωνα με στοιχεία της Thatcham Research, ενός οργανισμού που αξιολογεί τα νέα αυτοκίνητα για λογαριασμό του ασφαλιστικού κλάδου.

Διαγωνισμός για Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου

Την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού για την αξιοποίηση του ακινήτου «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκόπουλου», συνολικής έκτασης περίπου 1.026.779,62 τ.μ., ανακοίνωσε το Υπερταμείο. Η αξιοποίηση του ακινήτου θα πραγματοποιηθεί μέσω σύστασης και μεταβίβασης δικαιώματος επιφανείας για 99 χρόνια. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε μία φάση, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τις 27/3/2026. Στο ακίνητο πέραν των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή γηπέδου γκολφ, ιππικού μουσείου, σχολών ιππασίας και αναβατών, καταστημάτων πώλησης ειδών που σχετίζονται με την ιππασία, χώρων εκθέσεων, εστίασης, δημοπρασιών, ξενοδοχείου, ελικοδρομίου, πάρκου με δυνατότητα διεξαγωγής τριάθλου και ψυχαγωγικής ιππασίας, καθώς και χώρων στάθμευσης.

Χαμηλές πτήσεις για τέλη κυκλοφορίας

Το δώρο Χριστουγέννων φαίνεται πως περιμένουν οι ιδιοκτήτες ΙΧ για να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν καταβληθεί τέλη κυκλοφορίας για περίπου 700.000 ΙΧ σε σύνολο 6,7 εκατ. οχημάτων με το συνολικό ποσό που έχει πληρωθεί να υπερβαίνει τα 115 εκατ. ευρώ. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Οσοι χάσουν την προθεσμία θα πληρώσουν κλιμακωτό πρόστιμο 25%-100% του τέλους ανάλογα με τον χρόνο πληρωμής των νέων τελών.

Προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης

Πάνω από 1,23 εκατ. πολίτες υπέβαλαν τελικά αίτηση για το επίδομα θέρμανσης και τώρα μετρούν αντίστροφα για να λάβουν την προκαταβολή. Η πρώτη πληρωμή της ενίσχυσης έρχεται πριν από τα Χριστούγεννα έως τις 23 Δεκεμβρίου. Οι δικαιούχοι θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό το 60% του επιδόματος που έλαβαν πέρυσι, ενώ οι νέοι δικαιούχοι θα εισπράξουν το 50% με ελάχιστο ποσό τα 80 ευρώ.

Στις αγορές για 140 εκατ. ευρώ ο AKTOR

Αύριο Τρίτη 9 Δεκεμβρίου ξεκινά η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο του Ομίλου ΑKTOR, που στοχεύει να αντλήσει έως και 140 εκατ. ευρώ από την έκδοση. Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει έως την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου. Στον ρόλο συντονιστή-κύριου αναδόχου της δημόσιας προσφοράς αλλά και σύμβουλος έκδοσης είναι η Πειραιώς, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι οι Crediabank, Optima Bank και Euroxx Χρηματιστηριακή και ανάδοχοι οι Ambrosia Capital, Beta Χρηματιστηριακή και Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Οι πόροι που θα αντληθούν από την έκδοση αναμένεται να κατευθυνθούν προς την επιχειρηματική ανάπτυξη του Ομίλου και να χρησιμοποιηθούν για εξαγορές, και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ, σε παραχωρήσεις, ενέργεια και real estate. Περίπου 24 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση υφιστάμενων δανείων.

760 δράσεις εξωστρέφειας

Το Ετήσιο Πρόγραμμα Εξωστρέφειας του υπουργείου Εξωτερικών για το 2026 περιλαμβάνει 760 δράσεις Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας σε πολυμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διμερές επίπεδο σε 70 χώρες και συνιστά βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για μια εξωστρεφή και ισχυρή ελληνική οικονομία. Στον πρόλογο του Ετήσιου Προγράμματος, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η οικονομική συνεργασία με ισχυρούς διεθνείς εταίρους, ιδιαίτερα σε κρίσιμες υποδομές και ενεργειακά έργα, ενισχύει τη θέση μας ως πυλώνα σταθερότητας, ενδυναμώνει την οικονομική μας ασφάλεια, αναδεικνύεται ως κρίσιμος μηχανισμός ισχυροποίησης της γεωπολιτικής θέσης της πατρίδας μας, λειτουργεί δε ως πολλαπλασιαστής ισχύος της αποτρεπτικής μας δυνατότητας».

Στο Λαύριο το Pharos AI Factory

Στην Ελλάδα δημιουργείται ένα από τα επτά πρώτα εργοστάσια Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ευρώπη, το Pharos AI Factory, στο Λαύριο. Η επένδυση αυτή, ύψους 30 εκατ. ευρώ, που αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2026 και μαζί με τον υπερ-υπολογιστή ΔΑΙΔΑΛΟ, επένδυση που ξεπερνά τα 60 εκατ. ευρώ και θα επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων, αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν έναν κόμβο καινοτομίας στην Ελλάδα.

Καμπανάκι για ΤΑΑ και αποταμίευση

Με αφορμή τη δημοσίευση του ΑΕΠ για το γ’ τρίμηνο, το οποίο αυξήθηκε κατά 2% σε ετήσια βάση, η ανάλυση της Eurobank αναφέρει σε σχόλιό της ότι κινητήρια δύναμη εξακολουθεί να είναι η ιδιωτική κατανάλωση, γεγονός που παρεμποδίζει την αύξηση του ποσοστού αποταμίευσης και άρα τη διαθεσιμότητα πόρων για επενδύσεις. Επιπλέον σημειώνει ότι είναι σημαντικό να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες που θα επιτρέψουν τη συνέχιση υγιών ρυθμών ανάπτυξης και μετά τη λήξη του ΤΑΑ.