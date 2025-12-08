Ανοδικά κινείται η ελληνική αγορά βραχυχρόνιας μίσθωσης η οποία συνεχίζει να ενισχύεται σε αριθμό καταλυμάτων, διαθέσιμων κλινών και γεωγραφική διασπορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), η ανοδική τάση στις διαθέσιμες κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης διατηρήθηκε ισχυρή και το γ’ τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας την έντονη αύξηση που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος, με τις κλίνες να ξεπερνούν το όριο του 1 εκατ.

Στον ξενοδοχειακό κλάδο επικρατεί προβληματισμός. Μιλώντας στο πλαίσιο του 8ου περιφερειακού συνεδρίου της Πανελλήνιας Ενωσης Ξενοδόχων που έγινε πρόσφατα στα Γιάννενα, ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής επέκρινε τον ανταγωνισμό από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που πιέζει τιμολογιακά την ελληνική τουριστική αγορά χαμηλότερα, με αποτέλεσμα – σε συνδυασμό με την έλλειψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων – να καθίσταται δύσκολη η αναβάθμιση μικρών, μεσαίων και οικογενειακών μονάδων. Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση κάνει βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή της διαμόρφωσης ίσων όρων ανταγωνισμού τόσο σε φορολογικό όσο και σε ρυθμιστικό επίπεδο μεταξύ ξενοδοχείων και βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Η παραμονή

Η μέση διάρκεια παραμονής σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης το α’ τρίμηνο του 2025 παρουσίασε γενικευμένη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, συνεχίζοντας την ήπια καθοδική τάση που είχε παρατηρηθεί προς το τέλος του προηγούμενου έτους. Τον Ιανουάριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,1 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά -3,1% σε σχέση με τις 3,2 του 2024.

Το β’ τρίμηνο κατέγραψε σταθεροποίηση τον Απρίλιο και ήπια ανάκαμψη τους επόμενους μήνες, αντιστρέφοντας εν μέρει τη μείωση του πρώτου τριμήνου. Το γ’ τρίμηνο διατήρησε τη θετική δυναμική, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της μέσης διάρκειας στα υψηλά επίπεδα της τελευταίας διετίας. Τον Οκτώβριο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,8 διανυκτερεύσεις, διατηρούμενη στα ίδια επίπεδα με τον Σεπτέμβριο και καταγράφοντας σταθερότητα μετά την κορύφωση του θέρους.