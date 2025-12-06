Το σκάνδαλο με τους υδρομετρητές…

Τεράστιες διαστάσεις έχει εν τέλει αυτό το σκάνδαλο με τους ψηφιακούς υδρομετρητές, για τους οποίους εγκύρως και εγκαίρως είχα ενημερώσει ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου, όταν όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχα αποκαλύψει τότε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διερευνά σκάνδαλο, σύμφωνα με το οποίο δήμοι και κοινότητες με την κάλυψη ή και την επίνευση του υπουργείου Εσωτερικών προμηθεύονταν ψηφιακούς υδρομετρητές έως και… 10 φορές πάνω από την πραγματική, αγοραία, αξία τους!!!

Και είχα υπογραμμίσει πού ακριβώς εντοπίζεται το σκανδαλώδες του πράγματος: ότι «στην αγορά ένας τέτοιος μετρητής (ψηφιακός), και μάλιστα καλής ποιότητας, κοστίζει 30-35 ευρώ, αλλά εξαιτίας της σκανδαλώδους προμήθειας το κόστος για τους δήμους “ανέβαινε”, με ταχύτητες πυραύλου, στα… 250 ή και τα 300 ευρώ!!».

Σήμερα, έχω στη διάθεσή μου πίνακα με τις προμήθειες σε δήμους και δημοτικά διαμερίσματα της χώρας, μιας μόνο εταιρείας, η οποία διαδικτυακά διαφημίζει τους ψηφιακούς υδρομετρητές στα 35 ευρώ περίπου, χωρίς ΦΠΑ, και το ύψος του τζίρου της ανέρχεται σε περίπου… 100 εκατομμύρια ευρώ!!!

Οπως είχα σημειώσει και κατά την αποκάλυψη του θέματος, υπάρχουν δύο ακόμη εταιρείες που προμηθεύουν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντίστοιχης τεχνολογίας υδρομετρητές και παρόμοιους τζίρους. Εικάζεται, γιατί ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει επακριβώς το ύψος του διερευνώμενου σκανδάλου, ότι μπορεί να φτάνει και τα 400 εκατ. ευρώ.

...και οι «χρυσές» κονόμες

Εξυπακούεται ότι η σχετική δικογραφία κάποια στιγμή θα διαβιβαστεί και στην ελληνική Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω. Και πιθανόν και στη Βουλή. Διότι, όπως αναφέρουν ορισμένες πληροφορίες, για την αντικατάσταση των συμβατικών υδρομετρητών από τις ΔΕΥΑ των δήμων και την τοποθέτηση ψηφιακών, μαζί με την προμήθεια και του σχετικού, αναγκαίου, λογισμικού, απαιτήθηκαν υπογραφές υπουργών. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η δικογραφία που σχηματίζεται από τις υπηρεσίες της ευρωπαίας εισαγγελέως κ. Λ. Κοβέσι, πλην της ελληνικής Δικαιοσύνης, θα διαβιβαστεί και στη Βουλή.

Εν αναμονή λοιπόν. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Αλλωστε πολλοί κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα από αυτή την είδηση, οπότε για μας περισσεύει οτιδήποτε άλλο…

Ενδεικτικά αναφέρω ότι φίλος μου μού απέστειλε σύμβαση μικρού δήμου της Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος προμηθεύτηκε πάνω από 10.000 ψηφιακούς υδρομετρητές προς 288 ευρώ τον καθένα! Ναι, από την εταιρεία που προαναφέρω και η οποία τον πουλάει στον ιδιώτη, σε εσάς, σε εμένα, προς 35 ευρώ συν ΦΠΑ!!!

Μιλάμε δηλαδή για αδιανόητες κονόμες από τους επιτήδειους…

Η ζωή της Ντόρας

Μετά τον πάταγο του «παραμυθιού με… όνομα» του προέδρου εξ εφέδρων Τσίπρα, η φίλη Ντόρα (Μπακογιάννη) με ενημέρωσε, σε μια σύντομη συζήτηση που είχαμε στη Μεγάλη Βρεταννία (το ξενοδοχείο, όχι τη χώρα), την περασμένη Τρίτη το βράδυ, ότι προχωρεί γοργά η συγγραφή και του δικού της βιβλίου. «Θα είναι έτοιμο περί το Πάσχα, Τζορτζ», μου είπε με εκείνο το γνωστό ύφος που τη διακρίνει. Ρώτησα τι θα πραγματεύεται και μου απάντησε «όλη μου τη ζωή» – φυσικά και την πολιτική της διαδρομή, στα 40-50 χρόνια που ασχολείται με αυτή. «Ολα όμως, με χούντα, με εξορίες, με Μητσοτάκη, με τρομοκρατία, τα πάντα όλα», μου τόνισε. Κάποιος σήκωσε ένα τηλέφωνο να απαθανατίσει το στιγμιότυπο, αλλά τον έκοψε αυστηρά. «Μη γράφεις εσύ», του είπε. Η εκδήλωση ήταν του Ελληνοαμερικανικού Ινστιτούτου για τον έναν χρόνο από την ανάκαμψη του προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο, πραγματοποιήθηκε παρουσία της πρέσβειρας κ. Γκίλφοϊλ, και η Ντόρα, που παίζει την εξωτερική πολιτική (και τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις) στα δάχτυλα, όπως είναι φυσικό, κυριάρχησε στο πάνελ.

Παράνομος και ο «ναός»

Ενθυμείσθε ασφαλώς την προ εβδομάδων υπόθεση του ιερωμένου, ο οποίος συνελήφθη με δύο κιλά κοκαΐνη και χρησιμοποιούσε τον χώρο λατρείας στον οποίο «ιερουργούσε» ως «καβάντζα» για την ασφαλή κρύπτη των ναρκωτικών. Είχα δημοσιεύσει για την υπόθεση αυτή σκληρή ανακοίνωση του μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, με την οποία ο άξιος ιεράρχης κατήγγελλε το γεγονός ότι ο περί ου ο λόγος ιερωμένος λειτουργούσε υπό την σκέπην της πολιτείας, καθώς ουδείς τον ενοχλούσε. Επί του θέματος έλαβα επιστολή του (διαχρονικού) γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Γιώργου Καλαντζή, ο οποίος με ενημέρωσε ότι μετά τη σύλληψη του ναρκεμπόρου «ιερωμένου» διατάχθηκε άμεσα έρευνα, από την οποία, όπως γράφει, αποδείχθηκε πως ούτε το οίκημα που λειτουργούσε ως δήθεν χώρος λατρείας ούτε ο «ιερωμένος» και οι συν αυτώ άλλοι δύο συλληφθέντες ήταν «αναγνωρισμένοι από την πολιτεία».

Καμία έκπληξη. Εδώ ο άνθρωπος υποδυόταν τον ιερωμένο και πουλούσε ναρκωτικά, θα ζητούσε άδεια να λειτουργήσει το «μαγαζί»;

Αγωνία να σωθεί το μαγαζί

Ο φόβος φυλάει τα έρημα κι ο καθένας καλόν είναι να φυλάει τα ρούχα του. Ο έκπτωτος πρόεδρος της καρδιάς μας, που φιλοδοξεί οψέποτε πραγματοποιηθούν οι εκλογές να εκφράσει κι αυτός ένα τμήμα του αντισυστημικού κινήματος, τους «νεοαγανακτισμένους», προφανώς θεωρεί ότι ένα «κόμμα Καρυστιανού» θα του κόψει τα πόδια, εκτός από ψήφους. Εξού και προσπαθεί να ρίξει γέφυρες με τους υπόλοιπους συγγενείς θυμάτων στο δυστύχημα των Τεμπών. Μήπως και παρακινηθούν και αυτοί και κάνουν κάτι ώστε να αποτραπεί η απόπειρα της «προέδρου» Καρυστιανού να προκαλέσει τρικυμία με κανένα… «κύμα». Μεσοβδόμαδα εμφανίστηκε σε μια τηλεόραση (στο ΚΟΝΤΡΑ συγκεκριμένα) και είπε τα ακόλουθα «πονηρά», αφού είχε σκυλοβρίσει τον Νίκο Καραχάλιο που ξεμπρόστιασε την «πρόεδρο» Καρυστιανού για τις παλινωδίες της (και όσα άλλα πιπεράτα έχει αποκαλύψει για το περιβάλλον της):

«Εύχομαι όλοι οι γονείς των Τεμπών να προωθήσουν μια εξωσυστημική κινηματική πρωτοβουλία και καταθέτω με σεμνότητα ότι το Κίνημα Δημοκρατίας είναι εκεί για να τους στηρίξει».

Τουτέστιν, κάντε κάτι, αδέρφια, κι εγώ θα είμαι δίπλα σας, μήπως και το γλιτώσουμε το μαγαζί…

Η ώρα του «Φραπέ»

Οπως είναι γνωστό, την προσεχή Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 9 η ώρα το πρωί θα εμφανιστεί ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής η διασημότητα που ακούει στο nickname «Φραπές», κατά κόσμον Γιώργος Ξυλούρης, ο οποίος αρχικά είχε αρνηθεί να καταθέσει, αλλά τώρα που έσφιξαν τα γάλατα για τη ΝουΔου, το κόμμα αποφάσισε να τον καλέσει, έστω και βιαίως. Αυτός τα πήρε άσχημα, δήλωσε ότι «δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή», θα προσέλθει αυτοβούλως και ότι… θα εμφανιστεί στη Βουλή με… φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους (για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φυσικά) και θα μιλήσει για όλα και για όλους. Μάλιστα, επειδή είναι μάγκας και νταής και Κρητικός και, ως γνωστόν, όταν τα διαθέτεις όλα αυτά δεν φοβάσαι («φοβούνται, ωρέ, τα παλικάρια;»), προειδοποίησε πως με όσα θα δηλώσει ενώπιον των βουλευτών «πολλοί θα τρέχουν». Ποιοι θα τρέχουν, δεν διευκρίνισε, μας άφησε να το υπονοήσουμε…

Θύμα απειλής ή κακής συγκυρίας;

Εγώ το μόνο που έχω να προσθέσω επ΄ αυτών όλων είναι ότι σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχα με έναν πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης πληροφορήθηκα ότι ο τύπος απειλούσε τον υπουργό που δεν τον δεχόταν ότι «θα τον κανονίσει», διότι φεύγοντας από το υπουργείο και την κλειστή πόρτα που έτρωγε κάθε φορά «θα πήγαινε κατευθείαν στο Μαξίμου». Το σκηνικό επαναλήφθηκε καμιά 50αριά φορές. Ο υπουργός δεν ξέρει αν τελικά τον «κανόνισε» ο διαμαρτυρόμενος «Φραπές» ή έπεσε θύμα μιας κακής συγκυρίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η παραμονή του στο υπουργείο αποδείχθηκε βραχύβια…