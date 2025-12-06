Ο αριθμός είναι εντυπωσιακός, αν όχι τρομακτικός: πάνω από 6.000 ιατρικά λάθη γίνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα! Αλλα είναι σοβαρά, όπως η πρόσφατη λάθος μετάγγιση αίματος που οδήγησε στον θάνατο ασθενούς στο Τζάνειο, άλλα όχι. Δεν παίρνουν όλα τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς πολλοί ασθενείς δεν θέλουν να εμπλακούν σε δικαστικές περιπέτειες. Ενα μεγάλο μέρος τους όμως, που υπολογίζεται στο ένα τρίτο, προκαλεί μόνιμες αναπηρίες.

Οι αποζημιώσεις που δίνονται ετησίως είναι της τάξεως των δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η μέση αποζημίωση για τα περιστατικά που τελεσιδικούν υπολογίζεται στα 300.000 ευρώ.

Δεν πρόκειται μόνο για ελληνικό πρόβλημα. Ιατρικά λάθη γίνονται σε όλο τον κόσμο, απλώς είναι δύσκολο να υπολογιστούν καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν τα περιλαμβάνει στη Διεθνή Ταξινόμηση των Ασθενειών ως μια παθολογική κατάσταση που οδηγεί στον θάνατο. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να εκπλησσόμαστε: οι ρυθμοί της ζωής είναι τόσο εξοντωτικοί, και οι πιέσεις που δέχονται τα συστήματα υγείας τόσο μεγάλες, ώστε το λάθος είναι μέρος του πακέτου.

Πρόσφατη έρευνα του ΠΟY δείχνει ότι ένας στους τρεις γιατρούς και νοσηλευτές στην Ευρώπη εμφάνισε τις δύο τελευταίες εβδομάδες καταθλιπτικές τάσεις και ένας στους δέκα σκέφτηκε να αυτοκτονήσει! Δεν είναι περίεργο λοιπόν ότι κάνουν λάθη τόσο στην πρόληψη, όσο και στη διάγνωση, τη θεραπεία, ακόμη και την αποκατάσταση.

Δύο ακόμη ποσοστά, που αφορούν την Ελλάδα, είναι ενδεικτικά. Οπως προέκυψε από πρόσφατη ανώνυμη έρευνα σε τέσσερα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, το 64,4% των νοσηλευτών παραδέχτηκαν ότι έκαναν λάθος στη χορήγηση φαρμάκων τον τελευταίο χρόνο και, από αυτούς, το 62,1% δεν το ανέφεραν φοβούμενοι πειθαρχικές και νομικές συνέπειες.

Ακόμη κι εκείνα που αναφέρονται, όμως, δεν καταγράφονται επισήμως, εξού και πολλοί ειδικοί ζητούν τη δημιουργία μιας πρότυπης διαδικασίας που θα καταλήγει σε μια βάση δεδομένων παρακολούθησης λαθών με ευθύνη του Οργανισμού Διασφάλισης Ποιότητας στην Υγεία.

Οι γιατροί είναι άνθρωποι, φυσικά, και η δουλειά τους τόσο εξουθενωτική, ώστε οι μισοί θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα. Από την άλλη πλευρά, δεν μπορεί η αντιμετώπιση μιας ασθένειας να μοιάζει με ρώσικη ρουλέτα! Η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το υπέρτατο αγαθό και εδώ δεν χωρούν εκπτώσεις.