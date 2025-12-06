Συχνά ακούμε για την αναγκαιότητα σταθερού πολιτικού κύκλου, όπου οι εκλογές θα γίνονται στο τέλος της τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός έχει τονίσει επανειλημμένα ότι η ολοκλήρωση της θητείας της κυβέρνησης αποτελεί στρατηγική επιλογή, καθώς εξασφαλίζει πολιτική και δημοσιονομική σταθερότητα. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανότητα πρόωρης προσφυγής στις κάλπες δεν έχει φύγει από τον δημόσιο διάλογο.

Η κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, κυρίως λόγω της αίσθησης ότι η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στην κυβέρνηση. Το ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν θα γίνουν πρόωρες εκλογές, αλλά υπό ποιες συνθήκες θα κριθεί αναγκαίο.

Τι θα μπορούσε να καθορίσει την πρόωρη λήξη της θητείας της κυβέρνησης; Προφανώς το ενδεχόμενο επανεκλογής της. Αν η κυβέρνηση διαπιστώσει ότι διαμορφώνονται συνθήκες ανάκαμψης του κλίματος ή ευνοϊκοί συσχετισμοί, είναι πιθανό να επιδιώξει ανανέωση της λαϊκής εντολής.

Ομως, η σημερινή πολιτική κατάσταση παρουσιάζει μια ιδιότυπη αντίφαση: ενώ πλήθος γεγονότων διαβρώνουν την κυβερνητική εικόνα, η αντιπολίτευση αδυνατεί να πιάσει τον σφυγμό της κοινωνίας και ενισχύει την αποστασιοποίηση μέρους του εκλογικού σώματος από την πολιτική. Αυτό το γεγονός δημιουργεί παράθυρο πολιτικής ευκαιρίας για την κυβέρνηση που ευνοείται από την αυξανόμενη πρόθεση αποχής από τις κάλπες.

Πότε λοιπόν είναι η «κατάλληλη» στιγμή για την κυβέρνηση να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές; Η στιγμή όπου η πιθανότητα ανατροπής των συσχετισμών μοιάζει περιορισμένη και το ενδεχόμενο να αναγεννηθεί η ελπίδα φαίνεται απίθανο. Η περίοδος όπου η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης εμφανίζεται ως η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Αλλωστε όπως έχει πολλάκις ειπωθεί: «Οταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία, και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή».

Η Μαρία Καρακλιούμη είναι πολιτική αναλύτρια – SpearMind.AI