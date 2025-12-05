Ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές όσον αφορά την προσέλκυση της Ρωσίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη, δηλώνει ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ Άντριου Πούζντερ στη συνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών ευρωπαϊκών εντύπων στις Βρυξέλλες. Ο αμερικανός αξιωματούχος μίλησε για σειρά κρίσιμων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα των σχέσεων ΗΠΑ – ΕΕ, ενώ χαρακτήρισε τη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για το LNG «εξαιρετική».

Τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην ειρηνευτική συμφωνία;

Εξαρτάται από το σε τι επιμένουν οι Ρώσοι. Ο πρόεδρος προσπαθεί να κρατήσει όλες τις επιλογές ανοιχτές όσον αφορά την προσέλκυση της Ρωσίας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη και στη συνέχεια να προχωρήσει στην επίτευξη μιας συμφωνίας όπου θα σταματήσει η σφαγή, οι δολοφονίες και η καταστροφή. Δεν γνωρίζω αν υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί στο πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Αν η ΕΕ χρησιμοποιούσε τα περιουσιακά στοιχεία για την Ουκρανία θα δυσκόλευε μια ειρηνευτική συμφωνία;

Δεν ξέρω τι σκοπεύουν να κάνουν οι Ευρωπαίοι. Οπότε είναι δύσκολο να πω αν θα ενθαρρύνει ή θα αποθαρρύνει την ειρήνη. Ελπίζω όποιες ενέργειες αναλάβουν να μην εμποδίσουν την ειρηνευτική διαδικασία. Αν αποφάσιζαν να χρησιμοποιήσουν τα περιουσιακά στοιχεία για έναν σκοπό που ήταν εκτός της προτεινόμενης ειρηνευτικής πρότασης, καθώς τίποτα στην ΕΕ δεν συμβαίνει γρήγορα, θα υπήρχε ακόμα χρόνος για να χρησιμοποιηθούν τα περιουσιακά στοιχεία με τρόπο που ο πρόεδρος, ο πρέσβης Γουίτκοφ και ο κ. Κούσνερ θα ήθελαν να τα δουν να χρησιμοποιούνται.

Αν υπάρχει ένα ειρηνευτικό σχέδιο στο οποίο περιλαμβάνονται εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, τι θα πρέπει να της προσφερθεί για να αντισταθμιστεί;

Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Τις χειρίζονται ο πρέσβης Γουίτκοφ, ο κ. Κούσνερ, ο πρόεδρος και ο υπουργός Ρούμπιο.

Οι ΗΠΑ καλούν την ΕΕ να καταργήσει την οδηγία CS3D και τους νόμους DMA και DSA. Θέλουν οι ΗΠΑ λιγότερες ρυθμίσεις ή απλώς ρυθμίσεις που σας ταιριάζουν;

Είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να έχει η Ευρώπη μια ισχυρή οικονομία. Η Φον ντερ Λάιεν και ο Ντράγκι έχουν μιλήσει για την ανάγκη συμμετοχής της Ευρώπης στην οικονομία της Τεχνητής Νοημοσύνης. Για αυτό χρειάζεστε επαρκή ενέργεια για τις βάσεις δεδομένων και πρόσβαση στις υπηρεσίες cloud και λογισμικού. Οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες αντιμετωπίζουν δυσκολίες ανάπτυξης στην ΕΕ λόγω των ενεργειακών περιορισμών και των κανονιστικών απαιτήσεων που επιβάλλονται από τους νόμους DSA, DMA και AI Act. Θα θέλαμε να δούμε κανονισμούς που δεν κάνουν διακρίσεις εις βάρος των αμερικανικών εταιρειών. Οι κανονιστικές απαιτήσεις είναι μη δασμολογικά εμπόδια στο εμπόριο. Επομένως, δεν είναι συνεπείς με τη συμφωνία-πλαίσιο για το εμπόριο. Με τις ισχύουσες κανονιστικές οδηγίες και τους κινδύνους που πρέπει να αναλάβουν, τα πρόστιμα, τις κυρώσεις και τις κανονιστικές ενέργειες, οι αμερικανικές εταιρείες δεν θέλουν να επενδύσουν εδώ.

Τι θα συμβεί αν η Ευρώπη αρνηθεί να υποχωρήσει στις ψηφιακές ρυθμίσεις;

Θα διατηρήσουν οι ΗΠΑ επ’ αόριστον δασμούς 50% στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο; Οταν ο υπουργός Λούτνικ ήταν εδώ, δήλωσε τι θα έπρεπε να δει. Δεν είπε ότι πρέπει να μπουν στην άκρη οι κανονισμοί. Είπε ότι ελπίζει ότι θα μπορούσε να υπάρξει διευθέτηση στις αγωγές που εκκρεμούν εναντίον των αμερικανικών εταιρειών. Είναι προς το οικονομικό συμφέρον της ΕΕ να αλλάξουν αυτοί οι κανονισμοί. Η Ευρώπη επιδιώκει επίσης να φέρει περισσότερο LNG. Υπάρχουν όμως κανονισμοί που καθιστούν και αυτό δύσκολο. Υπάρχει λοιπόν ένα κανονιστικό πλαίσιο που πραγματικά αποθαρρύνει την ανάπτυξη εδώ. Οι DMA και DSA είναι ασυμβίβαστες με το πνεύμα της συμφωνίας-πλαισίου για το εμπόριο, όχι συγκεκριμένα με τη διατύπωση, αλλά είναι ασυμβίβαστα με την ιδέα ότι θα εξαλείψουμε τα μη δασμολογικά εμπορικά εμπόδια.

Τι είναι η Ευρώπη για τις ΗΠΑ; Ενας εταίρος, ένας ανταγωνιστής και ένας αντίπαλος;

Η σχέση αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε αρκετά καλό σημείο. Η συμφωνία για το εμπόριο θεωρήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ πολύ θετική. Η δέσμευση του 5% του ΑΕΠ για την άμυνα ήταν πολύ θετική. Βλέπουμε την Ευρώπη να κινείται σε πολύ θετική κατεύθυνση όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Βλέπετε τις ΗΠΑ να κινούνται με πολύ θετικούς τρόπους στις σχέσεις τους με την Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν εμπόδια στην πορεία. Οι κανονιστικές απαιτήσεις είναι μερικά από τα εμπόδια.

Η Ευρώπη προσπαθεί να ενισχύσει την αμυντική της παραγωγή. Προκαλεί αυτό ανησυχίες σχετικά με τις αμερικανικές αμυντικές εταιρείες;

Δεν προκαλεί ανησυχίες. Αυτό που προκαλεί ανησυχίες είναι αν υπάρχουν μηχανισμοί χρηματοδότησης για την αμυντική παραγωγή που έχουν ευρωπαϊκές προτιμήσεις ή αποκλείουν αμερικανικές εταιρείες. Είμαστε όλοι μέρος του ΝΑΤΟ. Πρέπει να έχουμε διαλειτουργικότητα εντός του ΝΑΤΟ. Ωστόσο, η ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής βιομηχανικής παραγωγικής ικανότητας στην άμυνα από την Ευρώπη είναι απαραίτητη.

Πώς βλέπετε την πρόσφατη συμφωνία που καθιστά την Ελλάδα βασικό σημείο εισόδου για το αμερικανικό LNG;

Εξαιρετική. Χαίρομαι πολύ που η Ελλάδα συνήψε τη συμφωνία. Οποιαδήποτε βήματα μπορούμε να κάνουμε για την προμήθεια ενέργειας από τις ΗΠΑ είναι πολύ θετικά. Θα βοηθήσει να καλυφθεί η δέσμευση των 750 δισ. δολαρίων. Είναι μια ευκαιρία να μεταφέρουμε LNG σε μέρη της Ευρώπης όπου διαφορετικά είναι δύσκολο. Δίνεται μεγάλη ώθηση με τη συμφωνία με την Ελλάδα. Ελπίζω να υπάρξουν αναθεωρήσεις στην οδηγία CSDDD και την CSRD που θα επιτρέψουν στις εταιρείες να προμηθεύουν αυτό το LNG. Η Ευρώπη χρειάζεται την ενέργεια.