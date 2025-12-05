Το δίδυμο Τεττέη – Παντελίδη έκλεισε μέσα σε… μια μέρα στον Παναθηναϊκό, με τους Πράσινους να θέλουν να δώσουν έμφαση στο ελληνικό στοιχείο της ομάδας, αλλά μπορεί να μην είναι και το μοναδικό που θα φτάσει στο Κορωπί τους επόμενους μήνες. Οι Πράσινοι τσεκάρουν εδώ και πολύ καιρό τους έλληνες ποδοσφαιριστές που έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν με τη φανέλα του Λεβαδειακού και να αποτελέσουν σημαντικά μέλη της καταπληκτικής πορείας που κάνει η ομάδα της Βοιωτίας έως τώρα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο: τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Μάριο Βήχο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός έχει κυκλώσει και τα δύο ονόματα και μάλιστα ενόψει Ιανουαρίου, προκειμένου να… προλάβει τον ανταγωνισμό που αναμένεται να είναι μεγάλος για τους δύο ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού. Οι δύο πλάγιοι αμυντικοί, με τον Τσάπρα να αγωνίζεται δεξιά και τον Βήχο αριστερά, είναι από τους Ελληνες που έχουν ξεχωρίσει με τον Λεβαδειακό να έχει υψηλές αξιώσεις για να τους παραχωρήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της ομάδας θέλει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ για να παραχωρήσει τους δύο ποδοσφαιριστές, ενώ στη… βιτρίνα βρίσκεται και ο Κωστή.

Το θέμα των δύο ποδοσφαιριστών πάντως αναμένεται να τεθεί στον Ράφα Μπενίτεθ και εκείνος είναι που θα αποφασίσει για το αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε κίνηση για τους δύο παίκτες ή αν θα θελήσει να πάρει έναν από εκείνους στην ομάδα. Οπως επισημάναμε και τις προηγούμενες μέρες, ο ισπανός προπονητής αναμένεται να εισηγηθεί την απόκτηση ενός αριστερού μπακ, μιας και δεν δείχνει να υπολογίζει ιδιαίτερα στον Μλαντένοβιτς. Και ο Βήχος, που πρόσφατα κλήθηκε και στην εθνική ομάδα από τον Γιοβάνοβιτς, είναι μία επιλογή από την ελληνική αγορά που μπορεί να εξελιχθεί και να αποτελέσει μια πολύ σημαντική λύση.

Για τον Τσάπρα ήδη υπάρχει εξαιρετική γνώμη απ’ όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό. Και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τον Κορόνα, αλλά και από τον Μπαλντίνι που είναι υπέρμαχος της ελληνοποίησης της ομάδας τους επόμενους μήνες. Και είναι εκείνος που έχει πει στον Αλαφούζο ότι πρέπει να κοιτάξει ο σύλλογος κάθε καλή περίπτωση που κυκλοφορεί. Ωστόσο ο τελικός λόγος θα ανήκει στον Ράφα Μπενίτεθ και στη δική του εισήγηση για τους δύο ποδοσφαιριστές του Λεβαδειακού.

Ο Μπενίτεθ ο οποίος ήταν πολύ εκνευρισμένος με όλα όσα είδε στο ματς με την Κηφισιά και για πρώτη φορά τον είδαμε να φωνάζει αρκετά στους ποδοσφαιριστές του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Είχε πολλά παράπονα από τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονταν οι ποδοσφαιριστές του κυρίως μεσοεπιθετικά και δεν του άρεσε καθόλου ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούσε η ομάδα του να χτίσει τις επιθέσεις.