Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στην οδό Αριστοτέλους – την έδρα δηλαδή του υπουργείου Υγείας -, ανακοινώθηκε μια «μεγάλη, στρατηγική συνεργασία» με αμερικανική εταιρεία για την εισαγωγή συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στο σύστημα υγείας, ξεκινώντας από τη γραμμή «1566». Μια εξαγγελία που παρουσιάστηκε ως άλμα στο μέλλον, την ώρα που η εικόνα στα νοσοκομεία παραμένει στο… παρελθόν.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα όσα παρουσιάστηκαν, ο ψηφιακός αυτός «βοηθός», που θα τεθεί σε εφαρμογή την άνοιξη του 2026, θα μπορεί μεταξύ άλλων, και βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων και αλγορίθμων, να… σκανάρει τα συμπτώματα των πολιτών που επικοινωνούν με τη γραμμή. Ετσι και χωρίς καθυστέρηση θα μπορεί να τους κατευθύνει αναλόγως – αν δηλαδή, πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους, να μετακινηθούν σε Κέντρο Υγείας ή να σπεύσουν στο νοσοκομείο.

Ομως, υπό τις εξελίξεις αυτές, γεννάται ένα εύλογο και πιο ουσιαστικό ερώτημα: Μπορεί η ΑΙ να λύσει τα πραγματικά, επίμονα προβλήματα του ΕΣΥ; Μπορεί να αντιμετωπίσει τις χρόνιες ελλείψεις του προσωπικού, τις πολύωρες αναμονές στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) ιδίως τις περιόδους έξαρσης των λοιμώξεων ή του burnout που «λυγίζει» τους γιατρούς;

Με σύμμαχο την τεχνολογία

Ο Βιργκίλιο Μπέντο, ιδρυτής και CEO της εταιρείας Sword Health, με την οποία υπέγραψε συνεργασία η χώρα μας, ξεδίπλωσε στο πλαίσιο εκείνης της συνέντευξης Τύπου, το όραμα. Είπε πως στόχος είναι να «επικεντρωθούμε στη χρήση της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουμε έναν κόσμο αφθονίας», ενώ δευτερόλεπτα πριν είχε θίξει το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού – με έμφαση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Και περιέγραψε πώς με σύμμαχο την τεχνολογία, οι κλινικές ομάδες (ειδικευμένοι, νοσηλευτές κ.λπ.) θα έχουν εφεξής τον χρόνο και τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στις πραγματικές ανάγκες των ασθενών, χωρίς να βρίσκονται στην τρέχουσα κατάσταση εξάντλησης. Επιπρόσθετα, η ηγεσία του υπουργείου Υγείας υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται η τεχνητή νοημοσύνη να αντικαταστήσει τους γιατρούς». Αντιθέτως, εκτιμάται πως το «εργαλείο» αυτό θα οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση των ασθενών, αποσυμπιέζοντας τις εφημερίες και τους γιατρούς.

Μιλώντας γενικά, η στοχοθεσία αυτή είναι συμβατή με τις προσδοκίες που γεννά η AI σε παγκόσμιο επίπεδο. Ομως, εστιάζοντας κανείς στις ιδιορρυθμίες και τις αδυναμίες του συστήματος υγείας εντός των στενών συνόρων μας προκύπτουν εύλογες αμφιβολίες. Ιδίως εάν αναλογιστεί κάποιος πως από τις δημόσιες νοσηλευτικές δομές οι εκπρόσωποι των υγειονομικών κάνουν λόγο για τουλάχιστον 6.000 κενές θέσεις γιατρών, 10.000 νοσηλευτών και ασφυκτικών συνθηκών εργασίας.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο αντίλογος συνοψίζεται στο γεγονός ότι κανείς αλγόριθμος δεν θα μπορούσε να αντικαταστήσει έναν γιατρό που λείπει ή μια κλινική που δεν έχει μόνον έναν γιατρό για 40 ασθενείς. Μάλιστα, υπό τις πιεστικές αυτές συνθήκες, ορισμένοι επιμένουν ότι η χώρα εισέρχεται σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι πιο προηγμένα από το δικό μας συστήματα είναι ακόμη… ανώριμα να μεταβολίσουν τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Στην Ευρώπη

Πάντως, η «επένδυση» της Ελλάδας στη μεταμόρφωση της Υγείας μέσω ΑΙ δεν αποτελεί εξαίρεση αλλά τον κανόνα. Σύμφωνα με νέα έκθεση του ΠΟΥ πολλές χώρες έχουν κάνει αντίστοιχα βήματα (και) στην Ευρώπη. Η Ισπανία, για παράδειγμα, δοκιμάζει εργαλεία ΑΙ για την έγκαιρη ανίχνευση ασθενειών, η Φινλανδία για την εκπαίδευση των εργαζομένων στην υγεία και η Εσθονία για την ανάλυση δεδομένων, με τα αποτελέσματα να είναι ελπιδοφόρα.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την ενδελεχή ανάλυση του Οργανισμού, μόνον 4 από τις 50 χώρες που αξιολογήθηκαν έχουν χαράξει εθνική στρατηγική για τη χρήση AI στην υγεία, ενώ λιγότερες από 1 στις 4 εκπαιδεύουν τους υγειονομικούς για τις δυνατότητες και τους κινδύνους της ΑΙ.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα όπως, ποιος θα είναι υπεύθυνος σε περίπτωση σφάλματος του αλγορίθμου; Αυτός είναι και ο λόγος που ο διευθυντής του ΠΟΥ στην Ευρώπη, δρ Χανς Κλούγκε, προειδοποίησε ότι χωρίς σαφείς στρατηγικές, μέτρα για την προστασία δεδομένων, νομικές ασφαλιστικές δικλίδες και επενδύσεις στην εκπαίδευση πάνω στην ΑΙ «κινδυνεύουμε να βαθύνουμε τις ανισότητες, αντί να τις μειώσουμε».