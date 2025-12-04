Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται πλέον σε καταλύτη αλλαγής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, λειτουργώντας για πολλούς εργαζομένους ως σκαλοπάτι προς την επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με το Work Change Report της LinkedIn, η νέα ψηφιακή πραγματικότητα ενθαρρύνει όλο και περισσότερους επαγγελματίες να ακολουθήσουν αυτόνομες πορείες, ενώ παράλληλα μεταμορφώνει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μέσα σε έναν χρόνο, από τον Ιούλιο του 2024 έως τον Ιούλιο του 2025, ο αριθμός των ανθρώπων που πρόσθεσαν τη λέξη «founder» στο προφίλ τους αυξήθηκε κατά 60%, δείχνοντας την ισχυρή τάση προς την αυτοαπασχόληση. Ένας στους πέντε δηλώνει ότι σκέφτεται σοβαρά να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση, ενώ στην Ιταλία τέσσερις στους δέκα εργαζομένους μικρομεσαίων επιχειρήσεων θεωρούν πως η τεχνητή νοημοσύνη τούς έδωσε το θάρρος να εξερευνήσουν επιχειρηματικές ευκαιρίες που μέχρι πρότινος έμοιαζαν αδιανόητες.

Η υιοθέτηση της ΑΙ από τις μικρές επιχειρήσεις παγκοσμίως έχει αγγίξει ήδη το 85%, γεγονός που σημαίνει ότι το ερώτημα δεν είναι πλέον αν θα ενσωματωθεί, αλλά πόσο γρήγορα. Στην Ιταλία, πάνω από ένας στους δύο εργαζομένους πιστεύει ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα βελτιώσει την καθημερινή του εργασία, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία ΑΙ είτε για πιο απαιτητικές εργασίες είτε για απλές καθημερινές ανάγκες, από τη σύνταξη email μέχρι την παραγωγή σημειώσεων και την έρευνα.

Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη προσφέρει στις μικρές επιχειρήσεις τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν μεγαλύτερους παίκτες. Η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η παραγωγή περιεχομένου, η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και οι λύσεις που μέχρι πρόσφατα ήταν προσβάσιμες μόνο σε μεγάλες εταιρείες, γίνονται πλέον διαθέσιμες σε πολύ μικρότερους οργανισμούς. Δεν είναι τυχαίο ότι το 70% των υπεύθυνων μάρκετινγκ στις ιταλικές ΜμΕ θεωρούν ότι η ΑΙ θα επιτρέψει σε μικρότερα brands να διεκδικήσουν μερίδια αγοράς που μέχρι τώρα θεωρούνταν απλησίαστα.

Η ανάπτυξη δεν περιορίζεται στα εργαλεία αλλά επεκτείνεται και στις δεξιότητες. Οι γνώσεις των εργαζομένων σε θέματα ΑΙ έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να εμφανίζουν μάλιστα μεγαλύτερη ταχύτητα μάθησης σε σχέση με τις πολύ μεγάλες εταιρείες. Παρά τη σημαντική πρόοδο στην εκπαίδευση, πολλοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να αναζητούν καθοδήγηση σχετικά με τις δεξιότητες που θα καθορίσουν το μέλλον της καριέρας τους.

Σε μια εποχή όπου ο όγκος περιεχομένου που παράγει η ΑΙ αυξάνεται εκθετικά, η ανθρώπινη φωνή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ αναγνωρίζουν ότι η αυθεντικότητα –η φωνή των πελατών, των συνεργατών, των ειδικών και των δημιουργών– γίνεται κρίσιμο στοιχείο διαφοροποίησης. Η ανάπτυξη σχέσεων και δικτύων παραμένει καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας, αποδεικνύοντας ότι το μέλλον της εργασίας θα διαμορφωθεί από μια στενή, παραγωγική συνεργασία ανάμεσα στην τεχνητή και την ανθρώπινη νοημοσύνη.