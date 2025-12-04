Η HP Inc ανακοίνωσε ότι αναμένει να προχωρήσει σε περικοπές 4.000 έως 6.000 θέσεων εργασίας παγκοσμίως έως το οικονομικό έτος 2028, στο πλαίσιο ενός σχεδίου για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της και την υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης προϊόντων, τη βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι ομάδες της HP που ασχολούνται με την ανάπτυξη προϊόντων, τις εσωτερικές λειτουργίες και την υποστήριξη πελατών θα επηρεαστούν από τις περικοπές θέσεων εργασίας, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Enrique Lores κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με τα ΜΜΕ.

«Αναμένουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία θα αποφέρει εξοικονόμηση 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε ακαθάριστα έσοδα σε διάστημα τριών ετών», πρόσθεσε ο Lores.

Η εταιρεία απέλυσε επιπλέον 1.000 έως 2.000 υπαλλήλους τον Φεβρουάριο, στο πλαίσιο ενός προηγουμένως ανακοινωθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Πηγή: CNN