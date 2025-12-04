Χωρίς να εντυπωσιάσει και να πιάσει υψηλά επίπεδα απόδοσης, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Κηφισιάς χθες στη Λεωφόρο χάρη σε ένα πέναλτι του Μπακασέτα στα μισά του δευτέρου μέρους και πλέον θα πρέπει να περιμένει τη – δική του – τελευταία αγωνιστική προκειμένου να δει αν θα μπει στην πρώτη τετράδα της League Phase του Κυπέλλου. Με την Καβάλα το τελευταίο ματς του Παναθηναϊκού, ο οποίος θέλει νίκη με πολλά γκολ.

Ολική διαφοροποίηση στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή. Ο ισπανός προπονητής του Παναθηναϊκού άλλαξε τους δέκα από τους ένδεκα της ενδεκάδας, διατηρώντας μόνο τον Τάσο Μπακασέτα στο αρχικό σχήμα. Και άλλαξε και το σχήμα, αφού εγκατέλειψε την τριάδα στην άμυνα, παίζοντας με 4-3-3. Με Κότσαρη στο τέρμα, τους Κώτσιρα, Ινγκασον, Φικάι, Μλαντένοβιτς στην άμυνα, Τσέριν, Μπρέγκου ήταν τα νέα πρόσωπα στη μεσαία γραμμή μαζί με τον Μπακασέτα και τους Τζούρισιτς, Μαντσίνι και Πάντοβιτς στη μεσοεπιθετική γραμμή. Από την άλλη πλευρά, η Κηφισιά αγωνίστηκε χωρίς τους Τεττέη και Παντελίδη, οι οποίοι έμειναν εκτός αποστολής, με πιθανότερο λόγο το ότι θεωρούνται ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού. Και οι δύο βρέθηκαν στη Λεωφόρο και είδαν το ματς από τα επίσημα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να ελέγξει τον ρυθμό από το ξεκίνημα, με πίεση ψηλά και να κρατήσει μπάλα, με την Κηφισιά να μπαίνει στο γήπεδο με το γνωστό της στυλ: χωρίς φόβο και με διάθεση να παίξει κι εκείνη ανοιχτά και να μην κλειστεί. Οπως συνηθίζει να κάνει με τον Σεμπάστιαν Λέτο στον πάγκο της. Οι Πράσινοι ήταν εκείνοι που είχαν την πρώτη καλή στιγμή στην αναμέτρηση, όταν στο 19′ ανοίχτηκαν πολύ ωραία από αριστερά, ο Μλαντένοβιτς έκανε το γύρισμα, με τον Μπακασέτα να προλαβαίνει να σουτάρει με υπερένταση και την μπάλα να φεύγει έξω. Εννιά λεπτά αργότερα ο Μπακασέτας έγινε δημιουργός, βγάζοντας μια… μαγική πάσα προς τον Τζούρισιτς που είχε κάνει διαγώνια κίνηση στην περιοχή, με τον Σέρβο να «σπάει» το οφσάιντ, να κοντρολάρει με το στήθος, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε ψηλά. Στο 41′ ο Παναθηναϊκός έχασε τρομερή ευκαιρία να σκοράρει, όταν από πολύ ωραία κυκλοφορία της μπάλας και χαμηλό γύρισμα από τον Μλαντένοβιτς, ο Μπρέγκου μόνος του από τη μικρή περιοχή έκανε κάκιστο τελείωμα μακριά από τα δοκάρια, με το ημίχρονο να τελειώνει στο 0-0.

Παρά τη μέτρια εικόνα της ομάδας του, ο Μπενίτεθ δεν έκανε κάποια αλλαγή στην ανάπαυλα του ημιχρόνου. Με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να παραμένει αρκετά υποτονικός, να μην είναι δημιουργικός και ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους να είναι κακός στο γήπεδο. Οπως κακή ήταν και η εικόνα της Κηφισιάς, με το ματς να πηγαίνει σε πολύ χαμηλό τέμπο. Ενα ματς που θύμιζε περισσότερο φιλικό προετοιμασίας, παρά επίσημο παιχνίδι περίπου στα μέσα μιας σεζόν και μάλιστα με βαθμολογικό ενδιαφέρον για τη συνέχεια της διοργάνωσης του Κυπέλλου. Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να βρει τρόπους για να μπει με αξιώσεις στην αντίπαλη περιοχή και να διασπάσει την άμυνα της Κηφισιάς. Τελικά χρειάστηκε ένα πέναλτι για να λύσει τον γόρδιο δεσμό.

Στο 66′ σε διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα στον Ινγκασον και τον Μαϊντάνα ο διαιτητής Βασίλης Φωτιάς έδειξε πέναλτι, με τον VAR Στέφανο Κουμπαράκη να συμφωνεί με την υπόδειξη του ρέφερι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση της «εσχάτης» των ποινών και δεν αστόχησε στο 67′, κάνοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και έπειτα ο ρυθμός έπεσε ακόμα περισσότερο, η Κηφισιά δεν άγγιξε ποτέ την ισοφάριση και το 1-0 έμεινε μέχρι το φινάλε. «Ξέραμε ότι τέτοιους είδους παιχνίδια είναι περίπλοκα. Εχουν κάποιες παγίδες, απέναντι σε παίκτες που δεν έχουν μεγάλο χρόνο συμμετοχής, σε μια ατμόσφαιρα που δεν ήταν και η πιο καυτή. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε, να πάρουμε τη νίκη, το καταφέραμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που καταφέραμε να κερδίσουμε, χρησιμοποιώντας άλλους ποδοσφαιριστές, είναι πάρα πολύ καλό για το ηθικό και την ψυχολογία της ομάδας, το ομαδικό πνεύμα που θέλουμε να έχουμε, καταφέραμε να κερδίσουμε, σίγουρα είμαστε στην επόμενη φάση και θέλουμε να πάμε όσο καλύτερα γίνεται», ανέφερε ο Μπενίτεθ. «Είναι σημαντικό να δίνουμε χρόνο συμμετοχής σε παιδιά που δεν παίζουν αρκετά στο πρωτάθλημα. Είναι σημαντικό και να αγωνίζονται αλλά και να δείχνουν την εικόνα που είχαν σήμερα, για να είναι έτοιμοι για τη συνέχεια», πρόσθεσε ο Λέτο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (69′ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (90’+1′ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Μπρέγκου (69′ Μπόκος), Τσέριν, Μαντσίνι, Μπακασέτας (77′ Ντέσερς), Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς.

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπαστιάν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μποτία, Ούγκο Σόουζα (60′ Πέτκοφ), Χριστόπουλος, Ζέρσον Σόουζα (69′ Αντόνισε), Ντίας, Πατίρας, Μαϊντάνα (79′ Λάμψιας), Τζίμας (69′ Πόμπο), Αμάνι (60′ Ρουμπέν Πέρεθ).