Πώς μας κατάντησαν. Τη στιγμή που η χώρα αναστενάζει μπροστά στα μπλόκα, τη στιγμή που παραμένει άλυτο το μυστήριο με τον μάρτυρα Τρίμπαλη, τι στιγμή που κανείς δεν απαντά στην αγωνία της Μιλένας για τα χημικά, τη στιγμή που θα έπρεπε όλοι να συζητούμε το βιβλίο του Τσίπρα, έρχεται η υπόλοιπη Υφήλιος και μας ρίχνει στον βούρκο.

Μας βάζουν κι ασχολούμαστε με τον Πούτιν που απειλεί με πόλεμο την Ευρώπη, με Ρώσους κι Αμερικανούς που ψάχνουν να ξεπουπουλίσουν τους Ουκρανούς, με μια Ουκρανία που προσπαθεί να αντισταθεί και να μη διαλυθεί.

Σαν δεν ντρεπόμαστε!

Διότι οι Ρώσοι δεν είναι σαν τους συνδικαλιστές της αγροτιάς που άνοιξαν δουλειά με το Μαξίμου τώρα που δεν υπάρχουν αγροτικές δουλειές.

Οι Ρώσοι δεν θα συμφωνήσουν ποτέ σε κάτι λιγότερο από όσα ζητούν. Κι ούτε θα υποχωρήσουν ποτέ αν δεν ηττηθούν.

Και θέλουν να βγάλουν απέξω την Ευρώπη, κάτι που προσπαθεί να κάνει για λογαριασμό τους και η Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Οποιος δεν έχει καταλάβει ακόμη το έργο δικαιούται υποτροφία στη Διπλωματική Ακαδημία της Φεντερίκα Μογκερίνι.

Την οποία συνέλαβε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την κατηγορία ότι παραβιάστηκαν οι κανόνες του «δίκαιου ανταγωνισμού» μεταξύ κάποιων και έτσι οι ευρωπαίοι διπλωμάτες βγαίνουν κούτσουρα απελέκητα.

Υποθέτω πως για να ανακατεύεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μάλλον θα είναι καμία μούφα αλλά προσπερνώ.

Ο Πούτιν όμως απειλεί. Διότι αυτή είναι η λογική της χώρας του και της πολιτικής του.

Μαθαίνουμε τώρα ότι γίνεται φασαρία για το δικαίωμα της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Αλλά πού ξανακούστηκε να στερηθεί μια χώρα από την αυτονόητη επιθυμία να ενταχθεί στον διεθνή οργανισμό της αρεσκείας της;

Το ΝΑΤΟ διευρύνεται με ομοφωνία, οι ΗΠΑ έχουν βαρύνουσα γνώμη στο ΝΑΤΟ κι αν θέλουν να μην ενταχθεί η Ουκρανία στον οργανισμό για να μη στενοχωρηθεί ο Πούτιν, δεν έχουν παρά να απορρίψουν το ουκρανικό αίτημα αν και όταν τεθεί.

Τι κουβεντιάζουν λοιπόν στη Μόσχα; Και γιατί πρέπει να συμφωνήσουν προκαταβολικά οι Αμερικανοί με τους Ρώσους τι θα κάνουν οι Ουκρανοί;

Κι άλλωστε ακόμη κι ο Τραμπ για να διευκολύνει την κατάσταση ανέθεσε να το συζητήσουν δύο νταραβεριτζήδες της οικογένειας, όχι δύο επαγγελματίες και γνώστες της διπλωματίας και της πολιτικής.

Εστειλε δύο κορόιδα για να τα πιάσουν κορόιδο.

Αυτά βλέπεις και καταλήγεις ότι πιο σοβαροί είναι τελικά οι αγροτοπατέρες στα μπλόκα.

Μπορεί να ραγίζουν την καρδιά της Μιλένας αλλά είναι πρώτοι στα τσίπουρα.