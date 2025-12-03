Αρχίζει να έχει περισσότερο ξεκάθαρη άποψη για το ρόστερ του Παναθηναϊκού ο Ράφα Μπενίτεθ, αρχίζει να βγάζει τα συμπεράσματα που θέλει και να δείχνει σιγά σιγά ποιους εμπιστεύεται και ποιους όχι για την επόμενη ημέρα του Παναθηναϊκού. Οι Πράσινοι σε θέμα ρόστερ αναμένεται να προχωρήσουν σε ένα… extreme makeover που θα ξεκινήσει από τον ερχόμενο Ιανουάριο και θα συνεχιστεί το καλοκαίρι, με στόχο να ανεβάσουν κατά πολύ την ποιότητα της ομάδας και να έχουν περισσότερες λύσεις.

Γιατί από το καλοκαίρι και έπειτα δεν υπήρξε αναβάθμιση, όπως αποδεικνύεται τουλάχιστον έπειτα από σχεδόν μισή σεζόν. Ο Ουναΐ δεν αντικαταστάθηκε ποτέ ουσιαστικά, το ίδιο και ο Μαξίμοβιτς, το ίδιο και ο Ιωαννίδης τουλάχιστον έως τώρα, με τον Ντέσερς να έχει μείνει για πολύ καιρό εκτός.

Ωστόσο προκύπτουν πράγματα, όπως αποδεικνύεται από κάποιες κινήσεις του ισπανού προπονητή, που ίσως να αποτελέσουν και εκπλήξεις τουλάχιστον όσον αφορά το αρχικό πλάνο και τι περιμέναμε να δούμε στις πρώτες μεταγραφές του Ιανουαρίου. Ενα απ’ αυτά πιθανότατα να αφορά τη θέση του αριστερού μπακ.

Αυτή τη στιγμή ο Κυριακόπουλος, που ήταν η βασική επιλογή του Παναθηναϊκού, είναι εκτός και θα επανέλθει με τη νέα χρονιά, παρ’ όλα αυτά σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια ο Μπενίτεθ αποφάσισε να αφήσει στον πάγκο τον Μλαντένοβιτς.Τόσο με τη Στουρμ Γκρατς, όσο και στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Είχε να κάνει με την επιλογή του να παίξει με τρεις στην άμυνα, πλην όμως ακόμα και όταν τα έφεραν οι συνθήκες έτσι στο ντέρμπι και γύρισε σε τετράδα, επέλεξε να παίξει με τον Ζαρουρί αριστερό μπακ και να μη βάλει τον Σέρβο σε κανένα σημείο του αγώνα.

Αποτελεί πιθανότατα ένδειξη πως δεν υπολογίζει ιδιαίτερα στον Μλαντένοβιτς, κάτι που δεν αποκλείεται να φέρει εξελίξεις τον ερχόμενο Ιανουάριο με την απόκτηση ενός ακόμα αριστερού μπακ.

Από εκεί και πέρα, στον Παναθηναϊκό δεν έχουν αποφασίσει αν θα κάνουν κίνηση για τερματοφύλακα, από τη στιγμή που τώρα υπάρχει και ο Ντραγκόφσκι και ο Λαφόν. Με τον Γάλλο να είναι δανεικός, είναι δύσκολο να γίνει κάποια προσπάθεια δανεισμού και του Μανδά, όπως έχει ακουστεί, παρά το γεγονός πως για τον έλληνα τερματοφύλακα υπάρχει μεγάλη εκτίμηση από πολλούς εντός ομάδας.

Ομως θα ήταν… οξύμωρο να πορευτεί ο Παναθηναϊκός μέχρι το καλοκαίρι με δύο δανεικούς τερματοφύλακες, ενώ η περίπτωση αγοράς του Μανδά από τη Λάτσιο τουλάχιστον έως τώρα θα πρέπει να αποκλειστεί, εφόσον οι Ιταλοί επιμένουν σε ένα ποσό κοντά στα 8-9 εκατομμύρια ευρώ. Ισως ο Παναθηναϊκός να παγώσει το θέμα του τερματοφύλακα μέχρι το καλοκαίρι για να δει και τι θα κάνει με τον Λαφόν, αλλά και αν θα προκύψει η ευκαιρία για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο που αποτελεί και διακαή πόθο.

Οι… αναχωρήσεις

Από κει και πέρα, ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει να διαχειριστεί σε λίγες μέρες και την απώλεια ποδοσφαιριστών του οι οποίοι αναμένεται να ταξιδέψουν στο Μαρόκο για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ο Σίριλ Ντέσερς θα βρεθεί εκεί με την Εθνική Νιγηρίας, ενώ ο Λαφόν θα παίξει με την Ακτή του Ελεφαντοστού, κάτι που αναμένεται να δυσκολέψει τον ισπανό προπονητή στα παιχνίδια από τα μέσα Δεκεμβρίου και έπειτα (συμπεριλαμβανομένου του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στις 21/12 στην Τούμπα).

Ο Ντραγκόφσκι, παρ’ όλο που είχε χάσει τη θέση του μέχρι να τραυματιστεί ο Λαφόν και γενικά δεν δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση, θα είναι εκείνος που θα κληθεί να επιστρέψει σε ρόλο βασικού με την απουσία του Λαφόν, ενώ το πρόβλημα είναι αρκετά μεγάλο και με τον Ντέσερς, που έλειψε δύο μήνες και τώρα θα απουσιάσει ξανά. Με τον Νιγηριανό να μην έχει μπει ακόμα σε κανονικό rotation και να μην μπορεί να αποδώσει και να βοηθήσει.