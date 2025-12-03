Ενα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο άνοιξε και τυπικά χθες με την επίσκεψη του προκαθημένου της Αρχιεπισκοπής της Αμερικής στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, η εκλογή Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άριστοι δίαυλοι επικοινωνίας του 58χρονου ιεράρχη με τον Λευκό Οίκο και οι εξελίξεις στα επιμέρους ζητήματα τόσο της Ομογένειας όσο και της οικουμενικής Ορθοδοξίας (Ουκρανικό, Μέση Ανατολή κ.ά.) επέσπευσαν την επαναπροσέγγιση μεταξύ των δύο ανδρών, καθώς οι διαπροσωπικές τους σχέσεις είχαν δοκιμαστεί σοβαρά την τελευταία πενταετία, χωρίς όμως ποτέ να διαρραγούν απόλυτα, όπως τονίζουν τόσο εκκλησιαστικές όσο και κυβερνητικές πηγές.

Ενδεικτικό του πολύ καλού κλίματος που επικράτησε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ξεπροβόδισε έπειτα από μισή ώρα τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και τον στενό συνεργάτη του που τον συνόδευε, αρχιμανδρίτη Βασίλειο Δρόσο. Και όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά προς «ΤΑ ΝΕΑ», «αν τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο United Nation’s Week έσπασαν οι πάγοι μεταξύ Ελπιδοφόρου – Μητσοτάκη, σήμερα, δόξα τω Θεώ, θρυμματίστηκαν»!

Συνάντηση σε στενό κύκλο

Τον Αρχιεπίσκοπο και τη συνοδεία του υποδέχθηκε νωρίτερα χθες στα σκαλιά του Μεγάρου Μαξίμου ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού πρέσβης Μίλτων Νικολαΐδης, ο οποίος μαζί με τον αρχιμανδρίτη Βασίλειο Δρόσο ήταν τα δύο πρόσωπα που παραβρέθηκαν σε όλη της διάρκεια της ημίωρης συνάντησης. Οταν έκλεισαν οι πόρτες στο γραφείο του Πρωθυπουργού ήταν μέσα μόνο τέσσερα άτομα. Για τη σημειολογία της συνάντησης να προστεθεί ακόμα ότι ο πρέσβης Νικολαΐδης είναι γέννημα θρέμμα Κωνσταντινουπολίτης (όπως και ο Ελπιδοφόρος) και ομιλεί – όπως και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής – απταίστως την τουρκική γλώσσα. Ηταν άλλωστε ο διπλωμάτης που βρισκόταν δίπλα στον Πρωθυπουργό και στις επτά συναντήσεις που είχε μέχρι σήμερα με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «και αυτό έχει την αξία του» όπως τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Η περίοδος της κρίσης

Οι σχέσεις του κορυφαίου ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου και ενός εκ των φερόμενων ως της «μεγάλης ελπίδας» για την οικουμενική Ορθοδοξία, Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου Λαμπρυνιάδη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη διήλθαν περίοδο μεγάλης έντασης από το 2020 και εντεύθεν. Να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο, από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιανουάριο του 2020 επικεφαλής του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού και ακολούθως από τον Φεβρουάριο του 2020 έως τον Ιούνιο του 2023 πρεσβευτής της Ελλάδος στις ΗΠΑ ήταν η σημερινή υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Την ίδια στιγμή, για τέσσερις περίπου μήνες στην αρχή της πρώτης κυβερνητικής θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό ήταν ο εκδότης της ομογενειακής εφημερίδας «Εθνικός Κήρυκας» Αντώνιος Διαματάρης, ο οποίος συνεχίζει μέχρι και σήμερα να ασκεί έντονη κριτική στην αρχιεπισκοπία Ελπιδοφόρου.

Με αυτά τα δεδομένα, η τελευταία συνάντηση Μητσοτάκη – Ελπιδοφόρου στο Μέγαρο Μαξίμου είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2023, πριν από δυόμισι ολόκληρα χρόνια, ενώ ήδη υπήρχαν αρκετά σύννεφα στις σχέσεις τους. Από τον Ιούλιο του 2023 χάρη στις μεθοδικές και προσεκτικές προσπάθειες κορυφαίου υπουργού, αλλά και διακεκριμένου εκπροσώπου της Ομογένειας που αμφότεροι διακρίνονται για τις καλές σχέσεις τους με τους βασικούς εκφραστές του administration του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε Ουάσιγκτον, Νέα Υόρκη και Αθήνα προετοίμαζαν το έδαφος της επαναπροσέγγισης. «Αλλωστε» όπως τονίσθηκε στα «ΝΕΑ», «είναι τόσο πολλά αυτά που ενώνουν τους δυο τους, υπάρχει συναντίληψη σε πολλά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, που όσοι τους ζούμε ξέραμε ότι η διατάραξη της σχέσης τους ήταν μια ανεπίτρεπτη παραφωνία και εκκρεμότητα που έπρεπε να αποκατασταθεί»…

Στη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα στο ταξίδι επιστροφής από την Κωνσταντινούπολη όπου παρέστη στη συνάντηση Βαρθολομαίου – Λέοντα ΙΔ’, ο Αμερικής Ελπιδοφόρος θα συναντηθεί και με την νέα πρεσβευτή των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.