Στα πλαίσια της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Κίνα, η Ράνια Σβίγκου μίλησε σε φόρουμ για τις σινοευρωπαϊκές σχέσεις. Εκεί, λοιπόν, υπογράμμισε την ανάγκη για έναν κόσμο όπου «η Ευρώπη και η Κίνα δεν θα ανταγωνίζονται για κυριαρχία, αλλά θα συνεργάζονται για ένα κοινό μέλλον – έναν κόσμο όπου ο διάλογος είναι εργαλείο ειρήνης και η ανάπτυξη δίκαιη, πράσινη και ανθρώπινη». Κατανοητό. Κάθε συριζαίος τρέφει μερικές φαντασιώσεις για να κάνει πιο υποφερτή την πραγματικότητα, άλλωστε.

Πρωθυπουργός

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο Τσίπρας δεν μπορεί να γίνει πια το αντίπαλο δέος στον Μητσοτάκη. Αρκετοί έπιασαν τον εαυτό τους παραδόξως να συμφωνεί μαζί του. Μετά, όμως, έγινε ο Λαφαζάνης που όλοι ξέρουν. Οχι μόνο γιατί (καθ’ υπερβολή, όπως εξήγησε) υποστήριξε ότι θα μπορούσε κι εκείνος να είναι υποψήφιος πρωθυπουργός, αλλά κι επειδή ανέφερε πως το πολιτικό σκηνικό δεν περιορίζεται στο δίπολο των δύο ηγετών. Τόσα χρόνια πολιτευτής κι ακόμη να συνειδητοποιήσει τον ρόλο των προσώπων στη διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς.

Κόμμα

Ο Δημήτρης Λιάκος, του Ινστιτούτου Τσίπρα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να κατατεθεί στους πολίτες μια εναλλακτική πρόταση ελπιδοφόρα «και γιατί όχι και νικηφόρα». Για όποιον δεν κατάλαβε, προσέθεσε «κάποια στιγμή θα αναμετρηθούμε». Η πρώτη ανάγνωση της παρέμβασής του τον θέλει να παραδέχτηκε ότι στόχος του Τσίπρα είναι η ίδρυση κόμματος. Στη δεύτερη, δεν θα έπρεπε να αναρωτηθεί κανείς πώς θα αναμετρηθεί με τους άλλους κάποιος που δεν έχει καταφέρει να αναμετρήσει σωστά τις συνέπειες των πρωθυπουργικών και των αρχηγικών του πράξεων;

Βία

«Δεν έχουν κανένα δικαίωμα είτε έχουν δίκιο, που μπορεί να έχουν, όσο δίκαιο κι αν έχουν. Πρέπει και να δράσουμε γιατί όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία τα μπλόκα θα δυναμώνουν. Για μένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία. Πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία. Γι’ αυτό είναι η αστυνομία». Ο γαλάζιος Στράτος Σιμόπουλος, μάλιστα, διευκρίνισε πως οι δρόμοι πρέπει να ανοίξουν «και με βία ακόμη». Τελικά, η λίστα των νεοδημοκρατών βουλευτών που δεν μελετούν καν την κυβερνητική γραμμή πριν βγουν στα κανάλια όσο πάει και μεγαλώνει.