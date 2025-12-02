«Το μεγάλο πρόβλημα που έχουν κάποιοι και δεν το καταλαβαίνουν είναι ότι και να βγουν να πιουν καφέ στο Σύνταγμα θα περάσουν σχεδόν απαρατήρητοι». Το ποστ υπογράφει ο Γιώργος Καραμέρος κι αυτός που επαναλαμβάνει σχεδόν μονότονα πως αν ευθυνόταν για ζημιά ανάλογη μ’ εκείνη που προκάλεσαν Μητσοτάκης και Τσίπρας, δεν θα μπορούσε να πιει καφέ στο Σύνταγμα είναι ο Ανδρουλάκης. Πρόκειται για την άκομψη επαναδιατύπωση του παλιού κανόνα που λέει ότι το χειρότερο από το να μιλάνε άσχημα για σένα είναι μη μιλάνε καθόλου για σένα.

Σχόλια

Προφανώς θα ευχαριστούσε δημόσια τον Πέτρο Παππά ο Αδωνις – ανεβάζοντας το σχετικό βίντεο – αφού τον χαρακτήρισε τον πιο εργατικό υπουργό. Και προφανέστατα η γνώμη των πασόκων για τον νεοφώτιστο σύντροφό τους συνοψίζεται στο βιτριολικό σχόλιο Καστανίδη «συγκρίνοντας τις σχετικές δηλώσεις καταλήγω στο συμπέρασμα ότι προ ολίγων εβδομάδων αδικήθηκε, μη αναλαμβάνοντας καθήκοντα, ο παρ’ ολίγον διευθυντής του γραφείου του κ. Ανδρουλάκη». Μην πυροβολείτε τις μεταγραφές, όμως. Ο σκάουτερ φέρει την ευθύνη τους.

Σταυροκόπημα

Εκεί που εξηγούσε ότι είναι υπέρ του νόμου και της τάξης και υπέρ των αγροτών επειδή κατανοεί την οργή τους (αλλά διευκρίνιζε ότι δεν θα τη δούμε πάνω σε τρακτέρ), ο οικοδεσπότης της δημοσιογράφος παρατήρησε πως ταυτίζεται με τη Ζωή, «που λέει κάτω τα χέρια από τους αγρότες». Οπότε, τι να κάνει κι η Αφροδίτη Λατινοπούλου; Σταυροκοπήθηκε μόλις το άκουσε. Ετσι θα αντιδρούσαν και όλοι οι υπόλοιποι αντιπολιτευόμενοι που κοπιάρουν το κωνσταντοπουλικό ύφος – ακόμη κι εκείνοι που πιστεύουν ότι η θρησκεία είναι το όπιο του λαού.

Τρακτέρ

Με φόντο τα τρακτέρ στην εθνική οδό, το σούρουπο, ο Νικόλας Φαραντούρης γύρισε βιντεάκι με το οποίο – sic – ενώνει τη φωνή του με των αγροτών για να φτάσει η κραυγή αγωνίας σε Αθήνα και Βρυξέλλες και καλεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους. Φιλική συμβουλή: το διδακτορικό στον λαϊκισμό προϋποθέτει δημιουργικότητα. Γι’ αυτό πρέπει να σκεφτεί το δικό του «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά» αν θέλει να διαπρέψει στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό πεδίο των εγχώριων δημαγωγών.