Εχει παρέλθει ένα δεκαήμερο περίπου από την ημέρα που ο φερόμενος ως «αχυράνθρωπος» του περίφημου Γιάννη Λαβράνου των υποκλοπών, κύριος ονόματι Σταμάτης Τρίμπαλης, δήλωσε ενώπιον Θεού και ανθρώπων που λέει ο λόγος, ότι κατά την εξέτασή του στην Εξεταστική Επιτροπή τη Βουλής το 2022, είχε προηγουμένως υποβληθεί σε «φροντιστήριο». Και πιο συγκεκριμένα ότι του είχαν δοθεί «σκονάκι» οι ερωτήσεις που θα του υπέβαλλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και μαζί του δόθηκαν και οι απαντήσεις που έπρεπε να δώσει, για τις υποκλοπές με το Predator, ώστε να πάρει «άριστα 10». Και το πήρε το «άριστα» ο κύριος Τρίμπαλης, όπως με διαβεβαίωσαν βουλευτές που μετείχαν της τότε Εξεταστικής – «το είπε νεράκι, το μάθημά του», μου ανέφερε εις εξ αυτών. Εχει παρέλθει λοιπόν ένα 10ήμερο έκτοτε, και ουδείς από τους 15 βουλευτές της ΝουΔου δεν βγήκε να τον διαψεύσει τον «αχυράνθρωπο» του Λαβράνου. Να βγει μπροστά και να δηλώσει, τι είναι αυτά που κατέθεσες ρε; Μήνυση και αγωγή τώρα.

Ουδείς! Σιωπή. Λέξη. Στάση, την οποία εμείς οι υπόλοιποι ερμηνεύουμε ότι ο άνθρωπος στη βαριά κρίση ειλικρίνειας που υπέστη, έλεγε την αλήθεια, αλλιώς πώς;

Ο αυτοεξευτελισμός και τα κέρδη

Για να δούμε όμως ποιοι ήταν αυτοί οι 15 βουλευτές της ΝουΔου, που δέχτηκαν, προφανώς με καθοδήγηση του Μεγάρου Μαξίμου, να αυτοεξευτελιστούν, και παράλληλα να ξεφτιλίσουν και τη διαδικασία της Εξεταστικής Επιτροπής. Η οποία Εξεταστική υποτίθεται ότι θα έβρισκε την άκρη σχετικά με την άθλια υπόθεση των υποκλοπών εις βάρος του μισού Υπουργικού Συμβουλίου, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, και διαφόρων ιδιωτών, συμπεριλαμβανομένων… γκομενών…

Είναι οι κύριοι και κυρίες: Γιάννης Κεφαλογιάννης (νυν υπουργός Πολιτικής Προστασίας), Κώστας Κυρανάκης (αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών – Επικοινωνιών), Δημήτρης Μαρκόπουλος, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Αννα Μάνη Παπαδημητρίου, Σταύρος Κελέτσης, Ιάσων Φωτήλας, Χάρης Θεοχάρης, Ελενα Ράπτη, Μαρία Κεφάλα, Χριστόφορος Μπουτσικάκης, Κώστας Καραγκούνης, Βασίλης Σπανάκης, Στάθης Κωνσταντινίδης, Τάσος Χατζηβασιλείου.

Από αυτούς τους 15 δύο μόνο δεν ανέλαβαν κυβερνητικό πόστο στο διάστημα που ακολούθησε μετά την Εξεταστική, η οποία έβγαλε «λάδι» τους συμμορίτες των υποκλοπών: ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης. Ολοι οι υπόλοιποι, «κάτι» πήραν. Ορισμένοι δε εξακολουθούν να κατέχουν υφυπουργικό αξίωμα. Αρα, ανταμείφθηκαν υπέροχα και πλουσιοπάροχα για τις υπηρεσίες που προσέφεραν τότε στο σύστημα Μεγάρου Μαξίμου – δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάτι άλλο, έχοντας μπροστά μου το προφανές.

Ενα νεύμα του περιμένουν

Αρχισε το πολιτικό παραμύθι, η «παπάτζα» για το… «παραμύθι με… όνομα» του προέδρου εξ εφέδρων, Αλέξη. Μέγα θέμα λέει, θα αποτελέσουν οι πολιτικές παρουσίες στην αυριανή εκδήλωση στο Παλλάς. Ητοι ποιοι θα παραστούν και από ποιους πολιτικούς χώρους. Σιγά το θέμα, θα σημειώσω. Δηλαδή αν παρίστανται ο Φάμελλος με τους δικούς του και ο Αλέξης Χαρίτσης με κάποιους από αυτούς που έχει, σε ποιο ακριβώς σημείο θα βρίσκεται το πολιτικό μήνυμα της αυριανής εκδήλωσης; Αναρωτιέμαι, και κανείς δεν προθυμοποιείται να διαφωτίσει έναν συνάνθρωπό τους, που απορεί. Οταν η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει με ισχυρή πλειοψηφία να συμπορευτεί μαζί του, και όταν η μισή ΝΕΑΡ, με τον Χαρίτση επικεφαλής της «φράξιας», έχει επίσης αποφασίσει το ίδιο, η μόνη έκπληξη που μπορεί να αισθανθεί κάποιος είναι να τους δει να προσέρχονται… γονυπετείς στο Παλλάς, όπως οι πληγωμένοι προσκυνητές της Παναγιάς της Τήνου, για να τους πάρει μαζί του. Αν και δεν το… αποκλείω, καμία άλλη έκπληξη. Αυτά θα λέμε τώρα; Ενα νεύμα του, περιμένουν…

Με το βλέμμα στο απουσιολόγιο

Από τους βουλευτές και τα στελέχη που έχουν ακολουθήσει τον έκπτωτο πρόεδρο της καρδιάς μας, τον πρόεδρο Στέφανο, δεν βλέπω να σπεύδει κανείς να πιάσει στασίδι στο Παλλάς για να ακούσει τον πρόεδρο Αλέξη. Οι δεσμοί μαζί του έχουν κοπεί από καιρό, και τίποτε δεν μπορεί να αποκαταστήσει την τραυματισμένη σχέση. Ενα ερωτηματικό έχω μόνο, για ορισμένους εκ των προερχόμενων από τον ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών. Λ.χ. είμαι βέβαιος ότι θα παρίσταται στην εκδήλωση η κυρία Αθηνά Λινού, όπως και ο Γιάννης Σαρακιώτης, και διατηρώ ορισμένες επιφυλάξεις για τον ναύαρχο Αποστολάκη. Κυρίως διότι κατά τους ανθρώπους του Τσίπρα, έδειξε μια επαμφοτερίζουσα στάση – ξεκίνησε να ακολουθήσει τον Κασσελάκη, μετά λοξοδρόμησε προς το ΠΑΣΟΚ, έπειτα έστρεψε την πλάτη προς τον αρχηγό, ύστερα βρέθηκε και σε μια σύσκεψη του Ανδρουλάκη στην Κρήτη, όλα αυτά έδειξαν στον Τσίπρα ότι δοκιμάστηκε η πίστη του ναυάρχου, και δεν τις πέρασε τις εξετάσεις. Θα δούμε όμως, δεν σπεύδω να προβλέψω με βεβαιότητα κάτι το οποίο θα αποδειχθεί ότι δεν ισχύει. Και δεν βάζω στην εξίσωση την παράμετρο, ότι όποιος εκ των «ανεξάρτητων» που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και είχαν ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με το ΠΑΣΟΚ, βρεθεί αύριο στο Παλλάς, καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής. Θα πέσουν τίτλοι τέλους…

Τι θα κάνει ο δήμαρχος

Οσο για τους υπόλοιπους της Κεντροαριστεράς, θα μου κάνει μεγάλη αίσθηση, και πιθανόν να αποτελέσει την αφετηρία κρίσιμων εσωκομματικών εξελίξεων στο ΠΑΣΟΚ, εάν εν τέλει παραστεί στην παρουσίαση του βιβλίου ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας – κόντρα στην άτυπη «γραμμή» της Χαριλάου Τρικούπη. Δεν το φαντάζομαι πάντως, διότι τον έχω για έξυπνο άνθρωπο. Οπως επίσης, έξυπνους ανθρώπους διαθέτει και στο περιβάλλον του (λ.χ. Πρωτόπαπας), οι οποίοι υποθέτω θα τον αποτρέψουν…

Ασε δε που βιώνει αυτή την περίοδο και το δράμα να βλέπει να διασπάται μέρα μεσημέρι η «φράξια» του. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που ήταν ο κυριότερος από τους υποστηρικτές του, και της άποψης που ο δήμαρχος διακινεί για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων (και με τον Τσίπρα), διαχώρισε τη θέση του ξεκάθαρα από αυτή τη στρατηγική. Και σε δεύτερο βαθμό, επιτέθηκε σκληρά και στον διαδικτυακό πόλεμο που εξαπέλυσαν εναντίον του, προφανώς υποστηρικτές του δημάρχου και της άποψης, να ανοίξουμε διάλογο με τον Τσίπρα για να εκδιωχθεί ο Μητσοτάκης από την εξουσία…

Βέρτιγκο από τις αυξήσεις στα ΕΛΤΑ

Μια σχετική τρικυμία (εντός και εκτός… κρανίου) προκάλεσε η χθεσινή αποκάλυψη του Κ. Ντελέζου στα «ΝΕΑ» για τις «προκλητικές αυξήσεις» που αποφάσισαν για τον εαυτό τους 7 κορυφαία στελέχη των υπό κατάρρευση, ΕΛΤΑ. Ο εκπρόσωπος Μαρινάκης δήλωσε ότι θέση της κυβέρνησης είναι ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και πως «το Υπερταμείο πρέπει να λάβει τα μέτρα του». Είθε (να λάβει μέτρα) θα σημειώσω εγώ, αν και όπως μου έλεγε χθες το μεσημέρι μια πηγή μου στο Υπερταμείο, τα ανώτατα κλιμάκια αντί να ασχολούνται με το πώς είναι δυνατόν να υπερδιπλασιάζουν από μόνοι τους τις απολαβές τους αυτοί που διόρισε, ψάχνονται να βρουν τρόπο να εντοπίσουν την «πηγή» της είδησης μέσα στο Υπερταμείο ή στα ΕΛΤΑ. Μάλλον δεν το έχει δει καλά το έργο, ένας παρ’ ολίγον… συνονόματός μου, που είναι επικεφαλής του Υπερταμείου, και οι περί αυτόν…

Ενημερώνω λοιπόν, προς γνώση τους, και μετά λόγου γνώσεως που λένε, ότι όπως μου εξομολογήθηκε ο συνάδελφος, το «θέμα» με τις προκλητικές αυξήσεις των στελεχών των ΕΛΤΑ, του εστάλη με… κούριερ των ΕΛΤΑ, κατευθείαν από το Μέγαρο Μαξίμου! Τούτου δοθέντος εισηγούμαι στον παρ’ ολίγον… συνονόματό μου, και όσους τον περιστοιχίζουν, να πάρουν αυτοπροσώπως τον πρόεδρο Κυριάκο, όταν με το καλό επιστρέψει από Λονδίνο, και να του διαμαρτυρηθούν. Ε, μα πια…