Λόγω της «Ιθάκης» οι αριστεροί έχουν ξαναμπεί σε φάση απολογισμού. Σύμφωνα με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο, π.χ., «το βασικό λάθος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι μετά τα μνημόνια κάναμε στροφή προς το Κέντρο και δεν μπορέσαμε να πείσουμε τον λαό ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα άμεσα προβλήματα». Για να το σχολιάσω με δικά του (ελαφρώς παραφρασμένα) λόγια: ο κεντρώος πήχης που είχε θέσει ο Τσίπρας ήταν – και παραμένει – τόσο χαμηλά που τον υπερπηδά ακόμη και μια φυματική σαρανταποδαρούσα.

Διαφήμιση

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, που παρουσίασε το Σάββατο το νέο του βιβλίο και πόσταρε πως «δεν έμεινε ούτε ένα αντίτυπο», ευχαρίστησε και τον Αλέξη Τσίπρα «γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτούργησε λίγο διαφημιστικά». Παρότι δεν επιθυμώ να απογοητεύσω κανέναν από τους συγγραφείς, οφείλω να υπενθυμίσω εκείνον τον παλιό κανόνα των διαφημιστών που λέει ότι για να είναι επιτυχημένη μια διαφήμιση πρέπει να πουλάει το προϊόν χωρίς να τραβάει την προσοχή πάνω στην ίδια.

Επιδοτήσεις

Την ώρα που τα πρώτα μπλόκα στήνονταν, ο Κωστής Χατζηδάκης πληροφορούσε το τηλεοπτικό κοινό πως οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι αγρότες φέτος θα είναι περισσότερες και ότι η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα από τις Βρυξέλλες. «Πέρυσι», ανέφερε χαρακτηριστικά, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ». Τα πλάνα από τις χθεσινές τους μικροσυγκρούσεις με την Αστυνομία, πάντως, δεν έδειξαν πως οι αγρότες πίστεψαν ό,τι άκουσαν.

Διαδήλωση

Το Σάββατο το μεσημέρι, χιλιάδες εν ενεργεία στρατιωτικοί και απόστρατοι έκαναν πορεία προς τη Βουλή. Διαδήλωσαν εναντίον του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, το οποίο καταγγέλλουν ότι απαξιώνει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και φέρνει «σταδιοδρομικό Μεσαίωνα». Ανάμεσα στα πλακάτ ξεχώριζε ένα που είχε ζωγραφισμένο κόκκινο απαγορευτικό πάνω στο πρόσωπο του Νίκου Δένδια. Τελικά, ακόμη κι οι δημοφιλέστεροι υπουργοί μπορούν να δυσαρεστούν κόσμο. Κανείς δεν είναι στο επικοινωνιακό απυρόβλητο στα μέσα μιας δεύτερης τετραετίας.