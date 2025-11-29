Πρόσφατα, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) επέκτεινε τη δράση του πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας, ιδρύοντας το πρώτο του παράρτημα στην Κύπρο. Γίνεται έτσι το πρώτο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο που πετυχαίνει αυτό το ιστορικό βήμα διεθνοποίησης.

Tο Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει από την ίδρυσή του το 1837 ακατάλυτους και άρρηκτους δεσμούς με την Κύπρο. Εκατοντάδες χιλιάδες κύπριοι φοιτητές και φοιτήτριες έχουν εκπαιδευτεί στα αμφιθέατρά του επί δύο αιώνες και η ίδρυση και λειτουργία του παραρτήματος ΕΚΠΑ σηματοδοτεί τη φυσική συνέχεια μιας κοινής πορείας.

Η έναρξη λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο αποτελεί ένα νέο ορόσημο για την ιατρική εκπαίδευση στη μεγαλόνησο. Με παράδοση 188 ετών, αλλά παράλληλα και διεθνή προσανατολισμό και δυναμική που αποτυπώνεται με την εξαιρετική της θέση στις παγκόσμιες κατατάξεις, η Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ επεκτείνει το έργο της στην Κύπρο, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς.

Τα εγκαίνια του παραρτήματος πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα 3/11/2025 στη Λευκωσία και την ίδια ημέρα έγινε το εναρκτήριο μάθημα στην Ιατρική Σχολή που αποτελεί το πρώτο Τμήμα που ξεκινά τη λειτουργία του. Το πρόγραμμα σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στη Λευκωσία αποτελεί καθρέπτη του πιστοποιημένου προγράμματος σπουδών της διακεκριμένης Ιατρικής Σχολής της Αθήνας, προσφέροντας σπουδές ανάλογου επιπέδου και κύρους, υπό την επιστημονική και διοικητική εποπτεία του ΕΚΠΑ.

Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος και οι αιτήσεις στην Ιατρική Σχολή του παραρτήματος ήταν εκατοντάδες. Το επίπεδο των υποψηφίων με βάση, μεταξύ άλλων, τις επιδόσεις τους σε εθνικές εξετάσεις ή προηγούμενα πτυχία ήταν υψηλό. Για το πρώτο έτος λειτουργίας, πέρα από την πάγια τακτική της τήρησης αυστηρών κριτηρίων για την εισαγωγή των φοιτητών στο πρόγραμμα, υπήρξε στρατηγική επιλογή η μη εξάντληση του μέγιστου αριθμού φοιτητών, ώστε να επιλεγούν φοιτητές υψηλού επιπέδου και παράλληλα να διευκολυνθεί η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής τον πρώτο χρόνο.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται καθημερινά με στενή παρακολούθηση από το μητρικό Πανεπιστήμιο και η συστηματική ανατροφοδότηση τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους φοιτητές είναι εξαιρετικά θετική.

Ενα δεύτερο Τμήμα της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, το Τμήμα Νοσηλευτικής προγραμματίζεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Αποστολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του παραρτήματος ΕΚΠΑ στη Λευκωσία: η δημιουργία ακαδημαϊκού κέντρου αριστείας και καινοτομίας για τις επιστήμες υγείας τόσο στην Κύπρο όσο και την ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Παγώνα Δ. Λάγιου είναι καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής

και κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας ΕΚΠΑ