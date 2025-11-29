Ελλάδα

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Όπως αναφέρεται, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας». Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 216 […]