Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων για παράβαση του άρθρου 290Α του Ποινικού Κώδικα περί επικίνδυνης οδήγησης. Όπως αναφέρεται, ο συλληφθείς εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας». Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 216 […]
Κακοκαιρία Adel: Συναγερμός στα Δωδεκάνησα, καταστροφές στη Θάσο – Πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες
Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα χτυπήσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου - Ανάλογο σκηνικό και στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα
Κανονικά οι πτήσεις Aegean και Sky Express – Δεν υπάρχει επίπτωση από το πρόβλημα της Airbus
Κανονικά συνεχίζουν τις πτήσεις τους Aegean και Sky Express σύμφωνα με ανακοινώσεις που εξέδωσαν προς το επιβατικό κοινό. Η ανακοίνωσή της Aegean Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές […]
ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογιά
Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ εντόπισαν λαθρεμπόριο 8.000 επικίνδυνων κτηνιατρικών εμβολίων από την Τουρκία στο Τελωνείο Κήπων, κατάσχεσαν τα εμβόλια και συνέλαβαν τον μεταφορέα, καθώς απαγορεύεται η εισαγωγή τους στην ΕΕ.
Εκατοντάδες Αλβανοί στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας – Σημαίες, κόρνες και χοροί
Με έντονο παλμό γιορτάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας η 28η Νοεμβρίου, εθνική εορτή για την ανεξαρτησία της Αλβανίας. Εκατοντάδες πολίτες αλβανικής καταγωγής που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα κατέκλυσαν την πλατεία Συντάγματος, δημιουργώντας μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Διαβάστε επίσης: Ο εορτασμός της εθνικής επετείου της Αλβανίας στην Αθήνα: Ποιοι έδωσαν το παρών […]