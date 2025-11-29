Η θητεία της υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας Ρέιτσελ Ριβς ήταν ήδη στην κόψη του ξυραφιού ακόμη και πριν από τον προηγούμενο προϋπολογισμό. Μετά την κατάθεση της δεύτερης δήλωσης προϋπολογισμού της, εξακολουθεί να είναι. Η ομιλία της Τετάρτης ήταν γεμάτη σημαντικές δημοσιονομικές αλλαγές, τροποποιημένες δεσμεύσεις δαπανών και προσαρμοσμένες οικονομικές προβλέψεις, οι περισσότερες από τις οποίες δημοσιεύθηκαν νωρίτερα από το ονομαζόμενο Γραφείο Προϋπολογιστικής Ευθύνης (OBR). Πολιτικά, ωστόσο, σχεδόν τίποτα δεν έχει αλλάξει απολύτως.

Στο βίντεό της πριν από τον προϋπολογισμό, αναγνώρισε τη συνεχιζόμενη απογοήτευση και τον θυμό του κοινού. Αυτό που δεν αναγνώρισε – αν και το γνωρίζει οδυνηρά κατ’ ιδίαν και διαμόρφωσε μεγάλα μέρη του προϋπολογισμού της – ήταν ότι η ίδια απογοήτευση και ο θυμός που οδήγησαν τους Εργατικούς στην κυβέρνηση απειλούν τώρα να τους διώξουν ξανά από αυτήν.

Μόνο ένας αδιόρθωτα αισιόδοξος Εργατικός – και υπάρχουν πολύ λίγοι από αυτούς αυτή τη στιγμή – θα μπορούσε να πει ότι ο προϋπολογισμός έχει ηρεμήσει αυτά τα συναισθήματα, πόσω μάλλον να τα καταπραΰνει. Από ορισμένες απόψεις, πράγματι, ο προϋπολογισμός έχει χειροτερέψει τα πράγματα, και όχι απλώς λόγω των πολλών αυξήσεων φόρων που, μην αυταπατάστε, δεν είναι ποτέ δημοφιλείς. Φαίνεται αναπόφευκτο ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα μείνει στη μνήμη μας για τους πολλούς φόρους που επέβαλε η Ριβς, και όχι για τον μεγάλο, τον φόρο εισοδήματος, που τελικά δεν επέβαλε.

Αυτός ο προϋπολογισμός δεν θα καθορίσει απλώς την καριέρα της Ριβς και τις προοπτικές των Εργατικών. Η μακρά πορεία προς έναν πολύ καθυστερημένο προϋπολογισμό σήμαινε απώλεια της ορθής λήψης αποφάσεων. Η επίσημη στρατηγική της διαρροής πληροφοριών πριν από τον προϋπολογισμό από το OBR είναι επίσης εντελώς εκτός ελέγχου. Είναι ανυπόληπτη, προσβάλλει το κοινοβούλιο, τροφοδοτεί την περιφρόνηση του κοινού, δίνει τη δυνατότητα στους δημοσιογράφους να κάνουν εικασίες και όχι να κάνουν αναφορές και αποδυναμώνει την εξουσία του υπουργού Οικονομικών. Η εμπειρία του 2025 αποτέλεσε ένα παράδειγμα για το πώς να μην κάνουμε πράγματα. Θα έπρεπε να είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός αυτού του είδους.

Το δικό της προπατορικό αμάρτημα παραμένει η ανεύθυνη προεκλογική δέσμευση να μην αυξήσει τους τρεις βασικούς προσωπικούς φόρους σε αυτό το κοινοβούλιο. Αυτό υποστήριζε τα αναξιοπρεπή, επαναλαμβανόμενα, ανάμεικτα μηνύματα στην παρατεταμένη περίοδο πριν από τον προϋπολογισμό φέτος. Υπονοούσε επίσης ότι δεν ήξερε τι έκανε. Ενας προϋπολογισμός που ικανοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του Εργατικού Κόμματος στην τρέχουσα διασπαστική του κατάσταση είναι πιθανώς ένας προϋπολογισμός με κάτι αρκετά σοβαρά προβληματικό.

Ο Μάρτιν Κετλ είναι αρθρογράφος της «Guardian»